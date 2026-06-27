Danh tính CĐV mặt xanh gây sốt ở World Cup

Payo là một người pha chế rượu tại Willemstad (thủ đô của Curacao). Anh bắt đầu cổ vũ bóng đá từ những năm 2015-2016, khi đó đội tuyển Curacao chưa được nhiều người biết tới và sân vận động chỉ lác đác vài chục người đến xem. Chính trong giai đoạn đó, anh quyết định làm điều gì đó khác biệt để kéo người hâm mộ đến sân.