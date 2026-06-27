Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Danh tính CĐV mặt xanh gây sốt ở World Cup

  • Thứ bảy, 27/6/2026 09:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một người hâm mộ nhiệt thành với khuôn mặt sơn xanh, tay cầm loa lan truyền khắp mạng xã hội tại World Cup 2026.

World Cup, Curacao anh 1

Giữa hàng vạn cổ động viên tại World Cup 2026, Brenton Balentien thường được gọi là "Payo" không khó để nhận ra. Khuôn mặt sơn xanh đặc trưng của anh trở thành một trong những hình ảnh được chú ý nhất trên khán đài.
World Cup, Curacao anh 2World Cup, Curacao anh 3

Payo là một người pha chế rượu tại Willemstad (thủ đô của Curacao). Anh bắt đầu cổ vũ bóng đá từ những năm 2015-2016, khi đó đội tuyển Curacao chưa được nhiều người biết tới và sân vận động chỉ lác đác vài chục người đến xem. Chính trong giai đoạn đó, anh quyết định làm điều gì đó khác biệt để kéo người hâm mộ đến sân.

World Cup, Curacao anh 4

Cái tên "Payo" trong tiếng địa phương có nghĩa là "chú hề". Anh quyết định chọn màu xanh dương - màu của đại dương bao quanh đảo Curacao để sơn lên mặt, rồi từ đó được mọi người đặt cho biệt danh "Captain Blue Face" (Thuyền trưởng mặt xanh).

World Cup, Curacao anh 5

Payo và nhóm cổ động viên Curacao tập trung bên ngoài sân trước trận gặp Đức tại World Cup 2026 - kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của quốc đảo nhỏ chỉ có khoảng 160.000 dân. Dù thua 1-7, Curacao vẫn ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup ngay trước một đội bóng lớn như Đức. Với Payo, đó vẫn là một khoảnh khắc lịch sử đáng tự hào.
World Cup, Curacao anh 6

Trên khán đài, Payo không đứng yên một chỗ. Anh liên tục hò hét, giơ tay, dẫn dắt cả khu vực cổ động viên đúng như cái tên "thuyền trưởng mặt xanh" mà mọi người đặt cho anh.
World Cup, Curacao anh 7World Cup, Curacao anh 8

Hơn một thập kỷ, khuôn mặt sơn xanh và chiếc loa phóng thanh của Payo chưa bao giờ vắng mặt ở những trận đấu của Curacao từ những ngày sân chỉ lác đác vài chục người xem, đến khi đội tuyển lần đầu đặt chân lên sân khấu World Cup 2026.

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâuBạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.

Neymar sắp đối đầu người từng cười vào mặt mình

Anthony Ralston từng khiến Neymar nổi giận trong lần đối đầu cách đây gần một thập kỷ. Giờ đây, hậu vệ Scotland có cơ hội gặp lại siêu sao Brazil trên sân khấu lớn nhất của bóng đá

21:39 24/6/2026

Vợ Karius gây sốt khi làm MC World Cup

Diletta Leotta, vợ thủ môn Karius, gây chú ý khi dẫn chương trình tại World Cup 2026 chỉ một tháng sau khi sinh em bé thứ hai.

27:1640 hôm qua

Minh Toản

Ảnh :@brenbal10/Instagram.

World Cup Curacao Payo

Đọc tiếp

Canh tuong gay 'lu' trong tran Duc - Ecuador hinh anh

Cảnh tượng gây 'lú' trong trận Đức - Ecuador

09:15 26/6/2026 09:15 26/6/2026

0

Nhiều khán giả theo dõi trận Ecuador - Đức đồng loạt phàn nàn khi màu áo của trọng tài quá giống trang phục tuyển Đức, dễ gây nhầm lẫn trên sóng truyền hình.

IShowSpeed boi roi vi '1 m2 co 20 Haaland' hinh anh

IShowSpeed bối rối vì '1 m2 có 20 Haaland'

17 phút trước 10:30 27/6/2026

0

Haaland ngồi dự bị trong trận Na Uy - Pháp, hình ảnh của anh vẫn phủ kín các khán đài. Màn hóa trang đồng loạt của người hâm mộ khiến IShowSpeed bối rối.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý