Danh tính CĐV mặt xanh gây sốt ở World Cup

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Giữa hàng vạn cổ động viên tại World Cup 2026, Brenton Balentien thường được gọi là "Payo" không khó để nhận ra. Khuôn mặt sơn xanh đặc trưng của anh trở thành một trong những hình ảnh được chú ý nhất trên khán đài.
Payo là một người pha chế rượu tại Willemstad (thủ đô của Curacao). Anh bắt đầu cổ vũ bóng đá từ những năm 2015-2016, khi đó đội tuyển Curacao chưa được nhiều người biết tới và sân vận động chỉ lác đác vài chục người đến xem. Chính trong giai đoạn đó, anh quyết định làm điều gì đó khác biệt để kéo người hâm mộ đến sân.
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Cái tên "Payo" trong tiếng địa phương có nghĩa là "chú hề". Anh quyết định chọn màu xanh dương - màu của đại dương bao quanh đảo Curacao để sơn lên mặt, rồi từ đó được mọi người đặt cho biệt danh "Captain Blue Face" (Thuyền trưởng mặt xanh).
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Payo và nhóm cổ động viên Curacao tập trung bên ngoài sân trước trận gặp Đức tại World Cup 2026 - kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của quốc đảo nhỏ chỉ có khoảng 160.000 dân. Dù thua 1-7, Curacao vẫn ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup ngay trước một đội bóng lớn như Đức. Với Payo, đó vẫn là một khoảnh khắc lịch sử đáng tự hào.
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Trên khán đài, Payo không đứng yên một chỗ. Anh liên tục hò hét, giơ tay, dẫn dắt cả khu vực cổ động viên đúng như cái tên "thuyền trưởng mặt xanh" mà mọi người đặt cho anh.
Hơn một thập kỷ, khuôn mặt sơn xanh và chiếc loa phóng thanh của Payo chưa bao giờ vắng mặt ở những trận đấu của Curacao từ những ngày sân chỉ lác đác vài chục người xem, đến khi đội tuyển lần đầu đặt chân lên sân khấu World Cup 2026.
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