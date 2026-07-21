Olise phản ứng khi bị tố bỏ con

Michael Olise, ngôi sao tuyển Pháp, đang vướng phải bê bối lớn khi bị người phụ nữ tự xưng là bạn gái cũ tố anh bỏ chu cấp cho con gái 20 tháng tuổi.

Fatima Zaunbrecher, cô gái tự xưng là người yêu cũ của Michael Olise, gây xôn xao khi công khai cáo buộc tiền đạo của Bayern Munich phớt lờ con gái ruột 20 tháng tuổi và chỉ chu cấp một khoản tiền mà cô gọi là ít đến "vô lý" cho việc nuôi dưỡng đứa trẻ.

Chia sẻ với tờ Bild của Đức, Zaunbrecher (34 tuổi, đến từ Düsseldorf) cho biết quyết định phá vỡ im lặng sau nhiều tháng Olise biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con.

Zaunbrecher cho biết cô và Olise quen nhau trên Instagram vào năm 2022 và duy trì mối quan hệ yêu xa trong 2 năm. Cặp đôi chia tay ngay trước khi cô biết mình mang thai, kể từ đó Olise gần như im lặng hoàn toàn.

Theo Zaunbrecher, cầu thủ 25 tuổi đã chính thức thừa nhận đứa con gái tên Aaliyah Noor sau khi xét nghiệm ADN, xác nhận anh là cha của đứa bé. Mặc dù đã thừa nhận như vậy, người mẹ cho biết Olise chưa bao giờ gặp con gái mình, mọi liên lạc giữa họ đều thông qua luật sư.

"Tôi đau lòng khi thấy ai đó có thể vô tâm đến thế với chính con mình", cô nói, đồng thời cho biết thêm rằng cô dự định đấu tranh để con gái có cơ hội được biết cha và nhận được sự hỗ trợ mà cô cho là công bằng.

Fatima Zaunbrecher tố Olise bỏ chu cấp cho con. Ảnh: Bild.

Vấn đề tài chính là trọng tâm trong đơn khiếu nại công khai của Zaunbrecher. Cô nói với tờ báo Đức rằng nhóm luật sư của Olise đã đề nghị một khoản tiền mà cô gọi là "vô lý" cho việc nuôi dạy con gái chung, một đề nghị mà người mẹ này cho là không thể chấp nhận được nếu xét đến thu nhập được báo cáo của ngôi sao bóng đá này.

Zaunbrecher khẳng định đến nay cô chưa nhận được một xu nào.

Olise ước tính kiếm được khoảng 14 triệu euro (gần 16 triệu USD ) mỗi năm tại Bayern Munich, CLB mà anh gia nhập từ Crystal Palace vào năm 2024 với mức phí chuyển nhượng khoảng 68 triệu USD , và hợp đồng kéo dài đến năm 2029.

Khoảng cách giữa mức lương đó và số tiền hỗ trợ mà Zaunbrecher nói mình được đề nghị chính là điều đã thúc đẩy cô công khai vấn đề này. Cô cho rằng quyết định của mình xuất phát từ sự thất vọng chứ không phải từ mong muốn đối đầu.

Hiện tại, ngôi sao mang áo số 11 của tuyển Pháp chưa có phản hồi về những lời tố cáo của Zaunbrecher. Tuy nhiên, anh đã khóa bình luận trên trang Instagram có 11 triệu người theo dõi. Động thái này đồng thời càng làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Olise khóa bình luận trang cá nhân giữa ồn ào.

Olise đã có một năm thi đấu nổi bật. Anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Bayern Munich năm thứ hai liên tiếp sau mùa giải 2025/26, với 25 bàn thắng và 28 pha kiến ​​tạo trong 57 lần ra sân ở các trận đấu chính thức.

Anh cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Bundesliga, trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ mùa 2019/20 có ít nhất 15 bàn thắng và 19 pha kiến ​​tạo. Huấn luyện viên của Bayern, Vincent Kompany, mô tả anh là một cầu thủ "có thể còn tiến bộ hơn nữa" và có tinh thần thi đấu "rất đặc biệt".

Phong độ đó tiếp tục được thể hiện tại World Cup, nơi Olise là người kiến ​​tạo chính của Pháp ở cánh phải, tạo nên sự kết hợp hiệu quả với Kylian Mbappe. Anh kết thúc giải đấu với 7 pha kiến ​​tạo trong 8 trận đấu, phá kỷ lục 56 năm tuổi của Pele về số pha kiến ​​tạo nhiều nhất trong một kỳ World Cup.

Olise thi đấu tỏa sáng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.