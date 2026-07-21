Cầu thủ Argentina duy nhất không quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp

Trong lúc nhiều đồng đội Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp vô địch World Cup 2026, Jose Manuel Lopez là người hiếm hoi lặng lẽ đứng lại, hướng mắt về lễ trao cúp.

Jose Manuel Lopez vẫn hướng về phía tuyển Tây Ban Nha đang ăn mừng. Ảnh cắt từ clip/ @duskhoops/Instagram.

Đội tuyển Argentina hứng chịu nhiều chỉ trích về cách hành xử trong phần lớn hành trình tại World Cup 2026, đặc biệt là ở trận chung kết hôm 20/7, khi họ để thua Tây Ban Nha trên sân tại bang New Jersey (Mỹ).

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một cuộc xô xát nổ ra với sự tham gia của Leandro Paredes cùng hai cầu thủ Tây Ban Nha là Eric Garcia và Gavi. Trong khi đó, đoạn video ghi lại cảnh trợ lý HLV Roberto Ayala dường như vung tay đánh Dani Olmo cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Nicolas Otamendi cũng có màn tranh cãi căng thẳng với đội trưởng Tây Ban Nha Rodri ngay trước lễ trao huy chương.

Tuyển Argentina hướng về phía cổ động viên trên khán đài khi Tây Ban Nha nâng cúp vô địch. Ảnh: ESPN.

Ít phút sau, khi Tây Ban Nha bước lên bục nhận cúp, các cầu thủ Argentina đã quay lưng về phía lễ trao giải thay vì chứng kiến đối thủ nâng chiếc cúp vô địch.

Không hướng về sân khấu như thông lệ dành cho đội á quân trong lễ trao huy chương, đội quân của HLV Lionel Scaloni quay sang khán đài nơi các cổ động viên của họ vẫn còn ở lại, phá vỡ một trong những truyền thống lâu đời của bóng đá, theo AS.

Hành động này vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ Tây Ban Nha cũng như các khán giả trung lập theo dõi buổi lễ. Theo nhiều nguồn tin, các thành viên tuyển Tây Ban Nha cũng bất ngờ trước cách ứng xử của đối thủ và làn sóng chỉ trích Argentina nhanh chóng lan rộng.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, vẫn có một cầu thủ không làm theo đồng đội. Khi Rodri giơ cao chiếc cúp vô địch dưới bầu trời New Jersey, tiền đạo Jose Manuel Lopez là người duy nhất đứng quay mặt về phía lễ trao cúp.

Jose Manuel Lopez, thường được gọi với biệt danh Flaco Lopez, là cầu thủ ít tên tuổi nhất trong danh sách tuyển Argentina, ít nhất là với người hâm mộ ngoài Nam Mỹ.

Tiền đạo 25 tuổi hiện khoác áo CLB Palmeiras của Brazil, nơi anh gia nhập vào tháng 7/2022. Sau lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào tháng 8/2025, Lopez có màn ra mắt Argentina vào tháng 10 cùng năm và đến nay đã có 7 lần ra sân.

Tại World Cup 2026, anh vào sân từ ghế dự bị trong hai trận đấu, trong đó có pha kiến tạo để Julian Alvarez ghi siêu phẩm ở trận tứ kết gặp Thụy Sĩ.