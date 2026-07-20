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Đời sống

Messi chúc mừng Tây Ban Nha vô địch World Cup

  • Thứ ba, 21/7/2026 01:47 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Lionel Messi đăng tải thông điệp trên mạng xã hội sau khi Argentina gục ngã trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ hôm 20/7.

Messi vừa khép lại kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: leomessi/Instagram.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là đầu tàu của Argentina và có một kỳ World Cup xuất sắc. Tuy nhiên, trong “điệu Tango cuối cùng”, anh không thể cùng đồng đội hoàn tất cái kết cổ tích bằng chức vô địch thế giới thêm một lần nữa.

Trong chia sẻ đăng tải trên Instagram có 514 triệu lượt theo dõi, Messi thừa nhận nỗi đau sau thất bại vẫn còn quá lớn và rất lâu nữa mới có thể lành lại. Thế nhưng, anh chọn giữ trong tim những điều đẹp đẽ nhất.

Đó là những trận tranh tài “Albiceleste” chiến đấu đến giây phút cuối cùng, lội ngược dòng bằng tất cả ý chí và trái tim. Với “El Pulga”, những khoảnh khắc ấy sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức.

Đó còn là tình yêu và sự cổ vũ của cả một dân tộc, cùng tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của tập thể, đã đưa Argentina thêm một lần nữa đứng trong hàng ngũ những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới.

“Có lẽ hôm nay, khi nỗi buồn vẫn còn quá mới, thật khó để nhìn nhận trọn vẹn những gì chúng tôi đã làm được. Nhưng sự thật là tập thể này đã viết nên một hành trình đáng tự hào với hai kỳ World Cup liên tiếp góp mặt ở trận chung kết”, anh giãi bày.

Messi gửi lời cảm ơn các cổ động viên vì những lời động viên và tình cảm mọi người dành cho anh cùng đồng đội. Siêu sao 39 tuổi bày tỏ niềm tự hào về tập thể Argentina và khép lại chia sẻ bằng lời nhắn nhủ tới đối thủ: “Xin gửi lời chúc mừng Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch”.

Dù khép lại hành trình bằng thất bại, Messi và Argentina vẫn để lại dấu ấn khi lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup, sau chức vô địch lịch sử trên đất Qatar năm 2022. Thông điệp của M10 nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác, với nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần thể thao và sự khiêm nhường của anh.

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Ngân Anh

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