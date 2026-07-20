Enzo Fernandez né tránh Messi

Khoảnh khắc tiền vệ Fernandez không dám tiến lại gần ôm Messi sau sai lầm ở trận chung kết khiến người hâm mộ "vừa thương, vừa giận".

Enzo Fernandez không dám ôm Messi Sau sai lầm dẫn đến thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu, tiền vệ mang áo số 24 không dám tiến đến để ôm đội trưởng của mình.

Trong trận chung kết rạng sáng 20/7, Argentina không thể bảo vệ ngôi vô địch khi đối đầu Tây Ban Nha. Sau thất bại cay đắng, Messi rơi nước mắt trên sân MetLife (Mỹ) - nơi 10 năm trước anh cũng từng gục khóc và tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia ở trận thua chung kết Copa America Centenario 2016.

Một trong những tình huống tạo nên bước ngoặt của trận đấu là tiền vệ Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. "Albiceleste" phải thi đấu hiệp phụ với 10 người và nhận thất bại 0-1.

Cuối trận, khi toàn đội đang hướng về khán đài để tri ân người hâm mộ, fan bắt gặp cảnh Fernandez bước đến và ôm từng đồng đội. Nhưng khi đến gần Messi, tiền vệ sinh năm 2001 khựng lại, đưa tay lên đầu đầy bối rối mà không dám ôm người đội trưởng. Cuối cùng, anh chỉ dám quay ra phía sau ôm thủ môn Emiliano Martinez.

"Có lẽ trong lòng cậu ấy hiểu rất rõ những gì mình thể hiện hôm nay đã mang lại nỗi thất vọng lớn thế nào cho đàn anh, cũng là thần tượng lớn nhất của mình", một tài khoản Threads chia sẻ lại khoảnh khắc này bày tỏ.

Tình huống va chạm khiến Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ 2 và cay đắng rời sân ở chung kết World Cup. Ảnh: Reuters.

Nhiều khán giả khác cũng bày tỏ chung cảm nhận về hình ảnh "vừa đáng thương, vừa đáng giận" của Fernandez ở trận chung kết lịch sử - nơi chính tiền vệ 25 tuổi và toàn đội tuyển Argentina nói rằng họ chiến đầu hết mình cho kỳ World Cup cuối cùng của Messi.

Sau những chiến thắng liên tiếp từ vòng bảng, Enzo đều chạy về phía siêu sao mang áo số 10.

Chỉ ít ngày trước, trong chiến thắng ở trận bán kết trước đội tuyển Anh với tỉ số 2-1, Fernandez được ca ngợi khi là người thực hiện pha ghi bàn gỡ hòa từ màn kiến tạo của Messi. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh ôm chầm lấy Messi, công kênh người đội trưởng và cũng là thần tượng lớn nhất của mình để ăn mừng, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng và đầy cảm xúc.

Đối với Fernandez, bàn thắng gỡ hòa mang một ý nghĩa cá nhân và tinh thần sâu sắc. Sau trận đấu, anh nhắc đến bức thư mình viết cho Messi khi mới 15 tuổi, van xin thần tượng đừng giải nghệ sau 3 trận chung kết liên tiếp của Argentina vào giữa những năm 2010.

"Tôi đã viết bức thư đó khi còn rất trẻ. Tôi mơ về những khoảnh khắc này, tự hỏi liệu mình có bao giờ được chơi cùng anh ấy không. Và hôm nay, Chúa đã cho tôi khoảnh khắc này để được chơi cùng anh ấy, được chơi một trận chung kết khác với anh ấy", anh kể.

Enzo cõng thần tượng trên vai sau chiến thắng ở bán kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Vài tuần sau khi lá thư lan truyền, Messi quyết định ở lại đội tuyển và giúp Argentina vô địch Copa America 2021 và World Cup 2022. Lá thư ấy cũng khởi đầu cho mối duyên đặc biệt của Enzo và thần tượng của mình.

Năm 2022, tiền vệ mang áo số 24 đã được đồng hành cùng Messi và nâng cúp vô địch World Cup. Anh bày tỏ hạnh phúc khi lần thứ hai được cùng thần tượng thi đấu ở một trận chung kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Anh ấy là một con người tuyệt vời, một cầu thủ xuất sắc đến mức không còn cần phải dùng lời lẽ để miêu tả nữa. Hôm nay, tôi nghĩ sẽ không có đủ sách để ghi lại tất cả những gì tôi đã học được khi sát cánh cùng anh ấy và mọi khoảnh khắc mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua", Fernandez chia sẻ với tờ Olé.

Tiền vệ của Chelsea dường như rất đau lòng khi gây ra sai lầm dẫn tới thất bại của toàn đội tại trận chung kết.

Anh nhận hai thẻ vàng tại sân vận động MetLife, thẻ đầu tiên vì lỗi phản ứng, và thẻ thứ hai dành cho pha phạm lỗi thô bạo khi anh lao về phía đường chuyền ngược lại cho Pau Cubarsi. Trọng tài người Slovenia, Slavko Vincic, không do dự truất quyền thi đấu của Enzo.

Ngay khi bị yêu cầu rời sân, tiền vệ này đã chắp hai tay lên cao, bày tỏ xin lỗi đến đồng đội và những người hâm mộ.

Sau sai lầm khiến Argentina gục ngã trước thế trận áp đảo của Tây Ban Nha, Enzo Fernandez hứng chỉ trích từ fan bóng đá nước nhà cũng như những người hâm mộ.

Bình luận trực tiếp trên sóng BBC, Alan Shearer đã bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử của tiền vệ thuộc biên chế Chelsea. "Cậu ấy có thể vừa mới khiến đội bóng của mình phải trả giá vô cùng đắt. Ai cũng biết Argentina đang nỗ lực kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu".

Trên mạng xã hội, tiền vệ 25 tuổi và vợ trở thành mục tiêu công kích, nhận về nhiều bình luận ác ý. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Enzo vẫn chưa có chia sẻ nào sau trận đấu và về tình huống dẫn đến thẻ phạt của mình.