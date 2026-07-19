Mối duyên chấn động thế giới của Messi và Yamal

Đứa trẻ từng nằm trong chiếc chậu, được Messi tắm cho năm nào giờ đã lớn lên thành truyền nhân của anh tại Barcelona, và có thể sắp kế thừa cả vị thế trên đỉnh bóng đá.

Bức ảnh của Messi và Yamal gần 20 năm trước gây bão mạng xã hội trước trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Joan Monfort.

Có những câu chuyện trong bóng đá kỳ diệu đến mức nếu không thực sự xảy ra, rất khó để tin đó là sự thật.

19 năm trước, Lionel Messi mới 20 tuổi cúi xuống tắm cho một em bé trong buổi chụp hình từ thiện của Barcelona và UNICEF. Khi ấy, "El Pulga" chỉ là một tài năng trẻ đang trên đường chinh phục thế giới, còn bé trai 6 tháng tuổi được lựa chọn ngẫu nhiên để xuất hiện cùng các cầu thủ của "Gã khổng lồ xứ Catalan".

Không ai có thể ngờ nhóc tì nằm trong chiếc chậu nhựa ngày ấy lại là Lamine Yamal - "thần đồng" bóng đá Tây Ban Nha. Càng khó tin hơn khi hai nhân vật trong bức ảnh năm nào sẽ đối đầu nhau ở trận chung kết World Cup 2026.

Khi câu chuyện một lần nữa được nhắc lại, chính Messi cũng không giấu nổi sự kinh ngạc: "Bức ảnh đó thật điên rồ. Cuộc sống đúng là kỳ diệu. Ngày ấy tôi chụp ảnh với Lamine khi cậu ấy còn là một em bé, còn bây giờ chúng tôi lại đứng ở hai đầu chiến tuyến trong trận chung kết World Cup".

Bức ảnh bị lãng quên suốt 17 năm

Mọi chuyện bắt đầu vào dịp Giáng sinh năm 2007.

Khi ấy, báo Sport phối hợp cùng UNICEF thực hiện bộ lịch từ thiện thường niên của Barcelona. Mỗi cầu thủ sẽ chụp ảnh với một em bé được bốc thăm ngẫu nhiên. Messi nhận tháng một trong cuốn lịch, còn em bé được ghép cặp với anh là Lamine Yamal.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort mang theo một chiếc chậu nhựa và chú vịt cao su để tạo bối cảnh. Messi khi ấy khá ngượng ngùng vì chưa từng bế trẻ sơ sinh. Với sự hỗ trợ của mẹ Yamal, buổi chụp diễn ra suôn sẻ. Monfort ghi lại được khoảnh khắc sau này trở thành một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá.

Sau buổi chụp, mọi thứ nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Monfort cất những tấm hình vào kho lưu trữ như hàng nghìn bức ảnh khác trong sự nghiệp. Không ai có thể tưởng tượng chàng trai trẻ ngày ấy sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, còn em bé nằm trong chiếc chậu nước rồi sẽ được xem là người kế thừa sáng giá nhất của Barcelona.

Lamine Yamal, thời điểm đang nằm trong tầm ngắm của Barcelona, chụp hình cùng Messi vào năm 2017. Ảnh: X.

Mãi tới Euro 2024, cha của Yamal, ông Mounir Nasraoui, bất ngờ đăng lại loạt ảnh cùng dòng chú thích: "Khởi đầu của hai huyền thoại". Chỉ trong vài giờ, những bức hình lan truyền khắp thế giới.

Ngay cả Monfort cũng thừa nhận ông từng nghĩ mình nhớ nhầm người. Theo ông, xác suất để một em bé được chọn ngẫu nhiên năm 2007 sau này trở thành ngôi sao lớn của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha "giống như trúng xổ số".

Giờ đây, câu chuyện ấy đã có thêm một chương mới.

Ở tuổi 39, Messi bước vào kỳ World Cup cuối cùng với khát vọng bảo vệ chức vô địch cùng Argentina. Phía bên kia là Yamal, mới 19 tuổi, lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng đã trở thành đầu tàu của Tây Ban Nha.

Dù thường xuyên được đặt lên bàn cân với Messi, Yamal luôn từ chối những phép so sánh.

"Tôi không muốn so sánh bản thân với bất kỳ ai, càng không phải Messi. Với tôi, anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tôi chỉ muốn đi trên con đường của riêng mình", tài năng trẻ nhiều lần khẳng định.

Đáp lại, Messi cũng chưa từng gọi Yamal là "người kế vị". Tuy nhiên, anh thừa nhận nếu phải chọn một ngôi sao đại diện cho tương lai bóng đá thế giới, lựa chọn của mình sẽ là cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha.

Messi gọi Yamal là một cầu thủ tuyệt vời và theo dõi đàn em chơi cho câu lạc bộ mà anh yêu mến. Ảnh: Frank Franklin II.

Cuộc chuyển giao của hai thế hệ

Nếu chỉ nhìn vào tuổi tác, Messi và Yamal giống như hai điểm đầu và cuối của một chu kỳ.

Một người đã thống trị bóng đá thế giới suốt hơn hai thập kỷ với 1 chiếc cúp vô địch World Cup, 8 Quả bóng vàng và vô số danh hiệu lớn nhỏ. Người còn lại mới bước sang tuổi 19 nhưng đã vô địch Euro, 3 lần đăng quang La Liga và trở thành biểu tượng mới của La Masia.

Điều thú vị là hành trình của họ có rất nhiều điểm giao thoa.

Cả hai đều trưởng thành từ học viện La Masia, đều thuận chân trái, đều chơi lệch phải rồi bó vào trung lộ, đều nổi bật nhờ khả năng rê bóng, giữ thăng bằng và đọc trận đấu ở đẳng cấp hiếm có.

Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn đùa rằng Messi đã vô tình "truyền phép" cho Yamal ngay từ buổi chụp ảnh năm 2007.

Những con số cũng khiến sự so sánh trở nên thú vị hơn. Khi vừa tròn 19 tuổi, Messi mới ghi 11 bàn cho đội một Barcelona. Trong khi đó, Yamal đã sở hữu hơn 50 bàn thắng trong sự nghiệp, giành nhiều danh hiệu tập thể và sớm khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu.

Yamal và Messi sắp đối đầu 19 năm sau bức ảnh định mệnh. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa vượt xa một trận chung kết.

Đó là cuộc đối đầu giữa nhà vô địch thế giới và nhà vô địch châu Âu. Giữa một Messi đang viết những dòng cuối cùng của sự nghiệp huy hoàng và một Yamal vừa bắt đầu hành trình chinh phục bóng đá đỉnh cao.

Đó cũng là màn chạm trán đầu tiên giữa hai nhân vật trong bức ảnh đã làm rung động cả thế giới.

Ngày Joan Monfort bấm máy, ông không hề biết mình vừa ghi lại cuộc gặp đầu tiên giữa hai thế hệ vĩ đại. Cũng như Messi và Yamal, không ai có thể hình dung rằng cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên ấy lại dẫn họ đến sân khấu lớn nhất của bóng đá gần 20 năm sau.

Có người gọi đó chỉ là sự trùng hợp. Có người tin đó là định mệnh.

Nhưng bất kể kết quả trận chung kết World Cup 2026 ra sao, bức ảnh Messi dịu dàng bế và tắm cho cậu bé Lamine Yamal sẽ mãi là một trong những câu chuyện đẹp, kỳ lạ và giàu tính biểu tượng nhất mà bóng đá từng tạo nên.