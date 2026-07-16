Ánh mắt thất thần của Beckham

Sau khi Anh gục ngã trước Argentina chỉ trong 10 phút, máy quay lia đến David Beckham với biểu cảm thất vọng, trái ngược với màn vỡ òa ăn mừng trước đó.

Cựu danh thủ David Beckham thất vọng vì "Tam sư" gục ngã trước Argentina. Ảnh chụp màn hình.

Rạng sáng 16/7, Argentina bị tuyển Anh dẫn trước đến phút 84 nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 để vào chung kết gặp Tây Ban Nha. Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, đồng nghĩa giấc mơ của “Tam sư” đã chấm hết, David Beckham trên khán đài VIP không giấu được vẻ mặt thất vọng.

Trước đó, cựu danh thủ người Anh cùng vợ Victoria và 2 con trai có mặt trên khán đài để cổ vũ đội nhà. Phút 55, sân vận động Atlanta (Mỹ) bùng nổ sau bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon.

Beckham bật dậy khỏi ghế, siết chặt nắm tay rồi ôm chầm lấy Victoria trong niềm vui vỡ òa. Khác với hình ảnh khá điềm tĩnh ở trận thắng Na Uy ở tứ kết trước đó, vợ Beckham lần này cũng cười rạng rỡ và ăn mừng đầy cảm xúc. Hai con trai của cặp đôi cũng bật dậy, hò hét và ôm nhau. Hình ảnh gia đình Beckham ăn mừng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Gia đình Beckham ăn mừng cuồng nhiệt trước bàn thắng mở tỷ số của Anh. Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài lâu khi Messi và đồng đội mới là những người vào chung kết. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài. Argentina ghi 2 bàn ở những phút cuối để hoàn tất màn lội ngược dòng, biến cảm xúc hân hoan của gia đình Beckham thành nỗi thất vọng khi trận đấu khép lại.

Trước giờ bóng lăn, Beckham cũng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động. Nhiều cổ động viên Argentina đồng loạt huýt sáo và la ó, tạo nên phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số cho rằng cựu đội trưởng tuyển Anh xứng đáng nhận được sự tôn trọng, trong khi nhiều người nhận định đây là phản ứng dễ hiểu trong cuộc đối đầu giàu duyên nợ giữa hai nền bóng đá.

Mối duyên nợ giữa Beckham và Argentina bắt nguồn từ World Cup 1998. Ở vòng 16 đội, anh bị truất quyền thi đấu sau pha đá trả đũa Diego Simeone, khiến tuyển Anh thua trên chấm luân lưu và bản thân trở thành tâm điểm chỉ trích tại quê nhà.

Bốn năm sau, Beckham chuộc lỗi khi ghi bàn từ chấm phạt đền giúp tuyển Anh đánh bại Argentina ở vòng bảng World Cup 2002. Trước trận, anh chủ động bắt tay Simeone, khép lại những hiềm khích trong quá khứ. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai cựu danh thủ ngày càng tốt đẹp. Simeone còn xuất hiện trong bộ phim tài liệu về Beckham phát hành trên Netflix năm 2023.

Trước trận đại chiến Anh - Argentina ở bán kết World Cup 2026, David Beckha cũng được truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý. Theo Marca, cựu đội trưởng tuyển Anh chắc chắn cổ vũ "Tam sư". Điều đó đồng nghĩa ông phải đứng về phía đối lập với chính Messi, cầu thủ được xem là bản hợp đồng quan trọng nhất trong lịch sử Inter Miami, câu lạc bộ mà chính Beckham đang sở hữu.