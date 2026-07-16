Messi bị phạm lỗi, cả đội Argentina lao ra 'nói chuyện phải trái'

Khoảnh khắc Messi bị phạm lỗi, được cả đội nhanh chóng lao ra bảo vệ, "đòi công bằng" lan truyền mạnh trên mạng xã hội sau hiệp 1 trận bán kết Anh - Argentina.

Khoảnh khắc Messi bị phạm lỗi trong hiệp 1.

Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), trận bán kết giữa tuyển Anh và Argentina nhanh chóng trở thành nơi chứng kiến hàng loạt tình huống va chạm nảy lửa giữa các cầu thủ hai bên.

Thậm chí, tần suất các pha phạm lỗi xảy ra nhiều đến mức cả hai đội chưa có cú dứt điểm nào sau 30 phút đầu hiệp 1. Cứ vài phút lăn trên sân, trái bóng lại bị dừng lại bởi một vụ va chạm.

Ở phút thứ 38, Messi bị đốn ngã bởi Anderson. Cầu thủ tuyển Anh buộc phải phạm lỗi để ngăn Argentina phản công. Tình huống này khiến anh phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính, cũng là tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Hàng loạt cầu thủ Argentina lao ra bảo vệ đàn anh.

Đáng chú ý, ngay sau khi siêu sao số 10 bị phạm lỗi, trong lúc anh còn chưa kịp đứng dậy, hàng loạt cầu thủ Argentina đã nhanh chóng chạy lại khu vực xảy ra tình huống và bảo vệ đàn anh. Một số cầu thủ gay gắt, "nói chuyện phải trái" với Harry Kane và đồng đội.

Hình ảnh này nhanh chóng gây "bão" trên mạng xã hội Việt và được người hâm mộ thích thú chia sẻ. Không ít người để lại bình luận cảm thán trước sự đoàn kết của Argentina, đặc biệt là lòng tôn trọng, sự "nâng niu" của các chân sút "La Albiceleste" dành cho người đội trưởng.

Trước đó ở đầu trận đấu, Enzo Fernandez cũng bị trọng tài nhắc nhở sau tình huống phạm lỗi với Elliot Anderson. Tiền vệ Argentina khi đó trả đũa vì đối thủ đã có tác động với Messi.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số trận đấu nảy lửa vẫn là 0-0 nhưng có đến 19 pha phạm lỗi từ cầu thủ đôi bên, 12 trong số đó thuộc về cầu thủ bên phía Argentina.