Bức ảnh Messi tắm cho Yamal lại được chia sẻ khắp MXH

Từng lan truyền trên mạng xã hội năm 2024, bức ảnh Messi vụng về tắm cho Yamal lại được dân mạng chia sẻ sau Tây Ban Nha đánh bại Pháp tại bán kết World Cup.

Bức ảnh Messi năm 20 tuổi tắm cho Yamal khi đó mới 6 tháng tuổi.

Rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam), tuyển Tây Ban Nha gây bất ngờ khi hoàn toàn đè bẹp đương kim á quân Pháp ở trận bán kết World Cup 2026 với tỷ số 2-0, qua đó trở thành gương mặt đầu tiên góp mặt ở trận chung kết.

Đối thủ của "La Roja" sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại, Argentina hoặc Anh. Nếu nhà đương kim vô địch đi tiếp, đó sẽ là cuộc chạm trán thú vị giữa siêu sao Lionel Messi và thần đồng bóng đá Lamine Yamal.

Trên mạng xã hội, nhiều người bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh chụp năm 2007 của Messi và Yamal. Những bức ảnh được đăng trong lịch từ thiện năm 2008 do quỹ của Barcelona và tờ báo Diario Sport tổ chức, với số tiền quyên góp được dành cho các tổ chức từ thiện bao gồm UNICEF và nhiều tổ chức phi chính phủ khác nhau trên khắp Catalonia.

Khi đó, Messi mới 20 tuổi, mới bắt đầu sự nghiệp bóng đá huyền thoại của mình tại CLB Barcelona hơn 4 năm trước đó, và Yamal mới là em bé 6 tháng tuổi. Việc bắt cặp của cả hai là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Bức ảnh là sự trùng hợp thú vị của hai cái tên lớn trong làng bóng đá.

"Hồi đó, không ai có thể tưởng tượng được rằng đứa bé này sẽ trở thành con người như bây giờ và bạn cũng chẳng thể biết rằng Messi sẽ trở nên vĩ đại đến thế. Chúng ta đang nói về năm 2007. Messi lúc đó mới chỉ bắt đầu ở Barca. Số phận, định mệnh đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện này", nhiếp ảnh gia Joan Montfort, người chụp bộ ảnh, nói với The Athletic.

Tháng 7/2024, loạt ảnh từng viral khi được Mounir Nasraoui, cha của Yamal, chia sẻ lại khi cầu thủ sinh năm 2007 phá kỷ lục và tỏa sáng trong màu áo Tây Ban Nha tại EURO 2024. Năm nay, nó một lần nữa lan truyền trước thềm tìm ra cái tên còn lại cho trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ thích thú đùa rằng nếu Argentina giành quyền vào chung kết, khoảnh khắc đối đầu của hai nhân vật chính trong loạt ảnh năm nào sẽ trở thành hình ảnh đáng được mong chờ nhất.