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Đời sống

Khoảnh khắc xấu xí của Mbappe với thủ môn Tây Ban Nha

  • Thứ tư, 15/7/2026 04:05 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Trong những phút cuối trận bán kết, Mbappe có hành động cố tình giơ chân về phía thủ môn tuyển Tây Ban Nha, khiến anh phải nhận một thẻ vàng.

Hành động khó hiểu của Mbappe với thủ môn Tây Ban Nha.

Rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha chứng minh mình là "khắc chế" của tuyển Pháp ở World Cup năm nay khi có trận đấu xuất sắc trước đương kim á quân.

Đáng chú ý, ở phút thứ 87, khi tuyển Pháp rơi vào bế tắc và đang bị dẫn 0-2, thủ quân Mbappe có hành động khó hiểu khi cố tình giơ chân hướng vào người thủ môn Tây Ban Nha.

Hành động này ngay lập tức khiến anh phải nhận một thẻ vàng "lãng xẹt". Sau đó, máy quay ghi lại được biểu cảm bất lực, không giấu nổi vẻ bực bội của ngôi sao "Les Bleus".

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc này cũng nhanh chóng được người hâm mộ ghi lại và lan truyền. Phần lớn bình luận cho rằng đây là hành động thể hiện vẻ giận dữ, bất lực của Mbappe trước sự bế tắc của Pháp trong trận bán kết.

Tại trận bán kết rạng sáng 15/7, Pháp là đội được đánh giá có cơ hội thắng cao hơn trước đối thủ Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, các chân sút "La Roja" mới là người gây bất ngờ khi nhanh chóng làm chủ thế trận và sớm có bàn mở tỷ số từ pha đá phạt trên chấm 11 m ở phút thứ 20. Lucas Digne phạm lỗi lộ liễu trong vùng cấm với Yamal, khiến Pháp rơi vào thế bị dẫn bàn.

Đến phút thứ 58, Tây Ban Nha nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp đơn giản, nhân đôi cách biệt. Kể từ đó, đương kim á quân nỗ lực tìm bàn thắng song không thể làm gì trước một Tây Ban Nha chơi chặt chẽ, thông minh.

Kết thúc 90 phút tại Dallas, Mbappe và tuyển Pháp phải ôm hận, chính thức dừng chân ở bán kết World Cup 2026 và trở thành cựu á quân.

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Mai An

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