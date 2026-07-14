Khán giả ngán ngẩm vì chủ tịch FIFA 'chiếm sóng' World Cup

Đây là một trong những trải nghiệm không thể tránh khỏi đối với khán giả của FIFA World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có mặt trên khán đài theo dõi trận tứ kết Na Uy - Anh tại sân vận động Miami, Mỹ ngày 11/7 (giờ địa phương). Ảnh: Dylan Martinez/Reuters.

Đến một thời điểm nào đó trong trận đấu, thường là trước lần tạm dừng đầu tiên để cầu thủ tiếp nước, sóng truyền hình sẽ chuyển sang hình ảnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên khán đài.

Điều này từng diễn ra ở World Cup 2022 tại Qatar. Theo The Times, FIFA khi đó đã gửi email tới các ê-kíp sản xuất truyền hình, yêu cầu bảo đảm ông Infantino xuất hiện trên sóng trong mỗi trận đấu. Họ thậm chí còn lưu ý không quay cảnh ông đang sử dụng điện thoại.

Tại World Cup năm nay, ông Infantino cố gắng dự 2 trận/ngày ở vòng bảng. Ông di chuyển bằng chuyên cơ riêng do Qatar Airways - một nhà tài trợ của FIFA - cung cấp.

Chẳng hạn, ngày 11/6, ông Infantino dự trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi tại Mexico City, rồi đáp chuyên cơ bay hơn 450 km đến Guadalajara để kịp xem trận Hàn Quốc gặp CH Czech vào buổi tối. Đến ngày 15/6, ông có mặt tại Seattle theo dõi trận Bỉ - Ai Cập trước khi tiếp tục bay đến Los Angeles để xem cuộc đối đầu giữa Iran và New Zealand.

Ai quyết định góc quay?

Đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất tín hiệu truyền hình World Cup là Host Broadcast Services (HBS), có trụ sở tại Zug (Thụy Sĩ) cùng các văn phòng ở London (Anh) và Miami (Mỹ). FIFA nắm 49% cổ phần HBS, trong khi cổ đông chi phối là Infront, công ty thuộc tập đoàn Wanda của Trung Quốc.

HBS sản xuất tín hiệu gốc rồi cung cấp cho tất cả đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trên toàn thế giới như Fox Sports, Telemundo (Mỹ), BBC hay ITV (Anh). Vì vậy, các đài truyền hình không thể tự lựa chọn góc quay mà phải sử dụng tín hiệu do HBS cung cấp. Nói cách khác, việc ông Infantino liên tục xuất hiện trên sóng không phải quyết định của Fox hay BBC.

Trong trận đấu ở vòng 16 đội giữa Thụy Sĩ và Colombia hôm 7/7 (giờ địa phương), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xuất hiện cùng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Colombia Ramon Jesurun (trái) và Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thụy Sĩ Peter Knabel (phải) tại sân vận động BC Place (Canada). Ảnh: Albert Gea/Reuters.

FIFA cho rằng sẽ là "gây hiểu lầm" nếu nói tổ chức này chỉ đạo HBS phải quay riêng chủ tịch FIFA trong các trận đấu. Tuy nhiên, giữa FIFA và HBS có một thỏa thuận yêu cầu mỗi hiệp đấu phải có ít nhất một cảnh quay các nhân vật cấp cao (dignitary shot), nhằm giới thiệu những quan chức cấp cao nhất hoặc các vị khách được FIFA xếp vào nhóm VVIP có mặt trên khán đài.

Những người này có thể là nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các liên đoàn bóng đá châu lục, quan chức các liên đoàn thành viên hoặc người nổi tiếng.

Ở trận bán kết giữa Anh và Na Uy hôm 12/7, góc quay này bao gồm Thái tử Na Uy Haakon, người đứng cạnh ông Infantino trên khán đài. Dù vậy, không ít cảnh quay vẫn khiến người xem có cảm giác trọng tâm được đặt vào chủ tịch FIFA.

Người phát ngôn FIFA nói với The Athletic: "Việc ghi hình khu vực có các quan chức bóng đá, nhân vật của công chúng và người nổi tiếng là thông lệ trong quá trình phát sóng trận đấu, bất kể họ là ai".

"Đặc quyền" kỳ lạ

Việc liên tục chuyển cảnh sang các lãnh đạo bóng đá như ở World Cup hiếm khi xảy ra ở những giải đấu khác.

Tại Premier League, không có quy định hay thỏa thuận nào buộc đơn vị phát sóng phải quay Giám đốc điều hành Richard Masters trong mọi trận đấu. Tương tự, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin thường chỉ xuất hiện trên sóng ở trận chung kết Champions League, chứ không phải mỗi khi ông đến sân theo dõi một trận đấu trong mùa giải.

Việc ông Infantino liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình toàn cầu càng đáng chú ý khi ông đã tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ chủ tịch FIFA thứ 3 vào năm 2027. Nếu tái đắc cử, ông sẽ tại vị đến năm 2031, nâng tổng thời gian lãnh đạo FIFA lên 15 năm.

Hiện Gianni Infantino vẫn không có đối thủ nào ra tranh cử, bất chấp hàng loạt tranh cãi bao trùm nhiệm kỳ của ông. Chủ tịch FIFA 56 tuổi đã nhận được sự ủng hộ công khai từ 3 trong 6 liên đoàn châu lục gồm châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Ba tổ chức này đại diện cho 110 trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA và đều tuyên bố sẽ đồng lòng ủng hộ ông Infantino tái đắc cử.

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để nói liệu World Cup 2026 có làm thay đổi cục diện hay không. Một số quốc gia tỏ ra không hài lòng với cách FIFA xử lý công tác trọng tài, các vấn đề kỷ luật, cũng như việc tổ chức này bị cho là quá ưu ái Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đáng chú ý, 4 đội tuyển tham dự World Cup đến từ các quốc gia chịu lệnh hạn chế nhập cảnh của Mỹ, khiến nhiều cổ động viên không thể trực tiếp đến sân cổ vũ đội nhà.