Salah ăn mừng sau World Cup gây bàn tán

Đoạn video Salah cầm một ly đồ uống tại buổi lễ chào mừng đội tuyển Ai Cập sau World Cup 2026 gây xôn xao. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy sao Liverpool dùng đồ uống có cồn.

Clip Salah hào hứng trong một bữa tiệc hậu World Cup. Nguồn: @SalahUpdates/X.

Tiền đạo Mohamed Salah trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi xuất hiện tại buổi lễ chào mừng đội tuyển Ai Cập trở về từ World Cup 2026. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc ngôi sao của Liverpool cầm một ly đồ uống đã nhanh chóng lan truyền và kéo theo nhiều suy đoán.

Theo truyền thông Ai Cập, buổi lễ được tổ chức tối 11/7 tại thành phố El Alamein nhằm tôn vinh thành tích của đội tuyển quốc gia sau kỳ World Cup 2026. Hàng nghìn người hâm mộ có mặt để chào đón các cầu thủ và ban huấn luyện, đồng thời ăn mừng cột mốc lịch sử khi đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong video được chia sẻ rộng rãi, Salah xuất hiện với tâm trạng thoải mái và cầm trên tay một ly đồ uống. Hình ảnh này khiến nhiều tài khoản mạng xã hội đặt nghi vấn về việc anh sử dụng đồ uống có cồn. Một số bài đăng còn khẳng định đó là rượu hoặc cocktail, dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Tuy nhiên, những hình ảnh được lan truyền không cho thấy sự xuất hiện của đồ uống có cồn trên bàn tiệc. Chai nước đặt gần Salah được xác định là nước khoáng có gas của một thương hiệu phổ biến tại Ai Cập. Đến nay, cũng chưa có nguồn tin chính thức nào xác nhận những suy đoán đang lan truyền trên mạng xã hội.

Mohamed Salah chưa đưa ra bình luận về sự việc. Phần lớn sự chú ý tại buổi lễ vẫn hướng về thành tích ấn tượng của đội tuyển Ai Cập, khi thầy trò HLV trưởng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và giành quyền vào vòng 16 đội World Cup. Kết quả này được xem là cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá nước này và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ sau khi toàn đội trở về quê nhà.