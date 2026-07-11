Cảnh 'anh em văn phòng' Argentina thư giãn gây bão mạng

Sau trận thắng Ai Cập ở vòng 1/8, hình ảnh các cầu thủ Argentina nghỉ ngơi được nhiều người hâm mộ chia sẻ, trêu là phút giây thư giãn của "anh em văn phòng".

Tuyển Argentina 'chill' sau trận thắng Ai Cập Trước khi bước vào tứ kết, tuyển Argentina có những phút giây nghỉ ngơi, tập luyện nhẹ tại đại bản doanh ở bang Kansas (Mỹ).

Một trong những trận đấu kịch tính nhất vòng 1/8 World Cup 2026 được nhiều người hâm mộ đồng tình thuộc về màn đối đầu giữa Argentina và Ai Cập hôm 7/7. Bị dẫn tới 2-0 đến phút 79, nhà đương kim vô địch có màn lội ngược dòng ngoạn mục trong hơn 10 phút để giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Một ngày sau trận đấu, hình ảnh các cầu thủ "La Albiceleste" có phút giây nghỉ ngơi trước khi tập luyện tại Trung tâm huấn luyện Sporting KC (thành phố Kansas, bang Kansas, Mỹ) được nhiều người hâm mộ chia sẻ.

Trong video, Messi cùng các đàn em xuất hiện thoải mái trong trang phục thể thao, đi dép lê, ngồi trò chuyện vui vẻ trên ghế. Một tài khoản người hâm mộ tại Việt Nam còn hài hước chú thích: "'Anh em văn phòng' Argentina trong khoảnh khắc ngồi chill, nói chuyện với nhau rất tận hưởng".

Messi và đồng đội thư giãn tại Trung tâm huấn luyện Sporting KC ở thành phố Kansas (Mỹ). Ảnh: Denny Medley/IMAGN IMAGES/Reuters.

Trên mạng xã hội Việt Nam, đặc biệt là Facebook và TikTok, ngoài "La Albiceleste", tuyển Argentina còn được nhiều người gọi vui là "anh em văn phòng" ở World Cup 2026.

Điều này xuất phát từ việc nhiều trận đấu của Argentina không quá bùng nổ từ đầu. Các cầu thủ giữ nhịp chậm, chuyền bóng chắc chắn, kiểm soát thế trận rồi chờ thời cơ, được nhận xét phong thái như "đi làm" hơn là "đi đá bóng".

Bên cạnh đó, một bức ảnh lan truyền tại giải cũng cho thấy Messi bình tĩnh sải bước, dẫn đầu đoàn sao Argentina bước ra sân, tạo nên hình ảnh áp đảo, hừng hực khí thế. Khi một số fanpage chia sẻ lại, bức ảnh được chú thích vui là: "Hôm nay đi đá bóng gặp đối thủ là anh em văn phòng".

Ở Việt Nam, "đội anh em văn phòng" thường dùng để chỉ các đội bóng phong trào gồm nhân viên công sở giao lưu sau giờ làm. Trong khi đó, Argentina lại là đương kim vô địch World Cup, sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Việc đặt một biệt danh rất "đời thường" cho một đội tuyển ở đỉnh cao bóng đá tạo nên hiệu ứng hài hước.

Hình ảnh Messi dẫn đầu hàng ngũ tuyển Argentina tiến ra sân ở trận vòng bảng gặp Algeria tại World Cup 2026 gây bão mạng. Ảnh: ESPN.

Ngày 12/7, Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ để cạnh tranh tấm vé vào bán kết, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup. Ở tuổi 39, Messi được kỳ vọng nối dài bộ sưu tập danh hiệu với đồng đội trong những năm cuối sự nghiệp.

