Sự lừa dối sau bức ảnh gây sửng sốt ở World Cup 2026

Hình ảnh siêu sao Argentina bước đi dưới sân, bên trên khán đài là "biển" cổ động viên trong một trận đấu chứa nhiều chi tiết vô lý.

Ngày 9/7, một tài khoản trên mạng xã hội X gây chú ý khi chia sẻ một hình ảnh liên quan đến Messi với chú thích: "Một khung hình điên rồ". Theo đó, một phần khung hình là siêu sao số 10 bước đến khu vực góc sân, còn lại là biển người mặc áo đấu của tuyển Argentina, cổ vũ trên khán đài.

Bức ảnh chứa nhiều chi tiết vô lý được lan truyền. Ảnh: @ghiv_a/X.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được hơn 2 triệu lượt xem, 20.000 lượt thả tim cùng hàng trăm bình luận.

Tuy nhiên, dù công nhận sự vĩ đại của Messi, nhiều dân mạng nhanh chóng chỉ ra bức hình là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo và đã được phóng đại lên nhiều lần.

Không ít bình luận nhanh chóng chỉ ra những chi tiết vô lý trong ảnh, như tỷ lệ khu vực khán đài và sân; không có biển quảng cáo, khu vực ngăn cách với mặt sân hay nhân viên an ninh, phóng viên ảnh.

Bên cạnh đó, nếu phóng to bức ảnh, người xem dễ dàng nhận thấy tỷ lệ cơ thể, cánh tay của nhiều khán giả dài bất thường, không cân đối.

Thực tế, bức ảnh gốc đúng là ghi lại hình ảnh Messi bước đi ở góc sân, bên trên là hàng vạn cổ động viên Argentina ở World Cup 2026. Được ESPN chia sẻ, bức ảnh từng khiến nhiều người ấn tượng với hình ảnh nhỏ bé nhưng cũng vĩ đại của ngôi sao "Albiceleste".

Bức ảnh gốc được ESPN chia sẻ, cho thấy nhiều cổ động viên hướng về Messi trên sân đấu. Ảnh: ESPN.

Ở tuổi 39, Messi vẫn khiến nhiều người thán phục với những màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2026. Cùng Mbappe, Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 pha lập công.

Bên cạnh đó, Messi cũng lập nên hàng loạt kỷ lục sau mỗi lần ra sân. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 20 bàn thắng trong lịch sử World Cup, là chân sút đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 8 trận World Cup liên tiếp, cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi từ 7 bàn thắng trở lên ở 2 kỳ giải khác nhau...