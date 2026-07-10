Định mệnh khó tin ở tuyển Na Uy sau 8 kỳ World Cup

Đó là sự trùng hợp chưa từng thấy khi Erling Haaland, Alexander Sørloth và Kristian Thorstvedt đều có cha là cầu thủ tuyển Na Uy thi đấu ở World Cup 1994, cũng trên đất Mỹ.

Tại World Cup 2026, làng bóng đá chứng kiến sự trùng hợp đáng kinh ngạc khi 3 cầu thủ của tuyển Na Uy là Erling Haaland, Alexander Sørloth và Kristian Thorstvedt cùng viết tiếp câu chuyện của cha họ - là 3 đồng đội đã sát cánh tại World Cup vào năm 1994.

Cách đây 32 năm, cũng tại kỳ World Cup được tổ chức trên đất Mỹ, Alf-Inge Haaland, Gøran Sørloth và Erik Thorstvedt đã mang màu áo của Na Uy sau 56 năm nước này vắng bóng.

Giờ đây, những người con trai của họ đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đoàn quân Røde, Hvite, Blå vào đến tứ kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. CNN gọi đây là "câu chuyện phi thường" khi lần đầu tiên xuất hiện 3 cầu thủ thế hệ thứ hai cùng thuộc một đội tuyển quốc gia, có cha đều từng tham dự cùng một kỳ World Cup.

Erling Haaland, Alexander Sørloth và Kristian Thorstvedt có cha cùng là đồng đội ở World Cup 1994. Ảnh: Tribuna.

Viết tiếp lịch sử

Năm 1994, Alf-Inge Haaland là một hậu vệ đa năng, Gøran Sørlothh là tiền đạo và Erik Thorstvedt là thủ môn. Khi ấy, họ đã phải ngậm ngùi dừng chân ở vòng bảng. Nhưng hơn 3 thập kỷ sau, những người hâm mộ lại được nhìn thấy những cái tên của thế hệ tiếp nối.

Cựu thủ môn Erik Thorstvedt thừa nhận với CNN Sports rằng ông đã rơi nước mắt khi chờ đợi con trai mình, Kristian, ra sân thi đấu với Iraq hôm 16/6.

"Cảm giác như một câu chuyện cổ tích đang trở thành hiện thực", Gøran Sørloth chia sẻ về việc chứng kiến ​​con trai mình dẫn dắt hàng công cùng với Erling Haaland, người mà cha anh, Alf-Inge, cũng từng tham gia giải đấu năm 1994.

Khi đó, việc Na Uy bị loại khỏi vòng bảng một cách cay đắng đã để lại cho các cầu thủ cảm giác chưa hoàn thành nhiệm vụ. Họ thắng Mexico, thua Italy và hòa Ireland, tất cả đội trong bảng đều có hiệu số bàn thắng bại giống nhau và cùng giành được 4 điểm.

Na Uy chỉ để thủng lưới một bàn, nhưng không may, họ chỉ ghi được một bàn thắng, và điều đó đã định đoạt số phận của họ. Họ bị loại vì thành tích ghi bàn kém, đội còn lại đi tiếp, và Italy đã tiến đến trận chung kết.

Erik Thorstvedt từng là thủ môn của đội tuyển Na Uy tại World Cup 1994. Con trai ông, Kristian, đang nối gót cha mình tại giải đấu năm nay. Ảnh: @MPlusDeportes.

Không ai trong số dàn cầu thủ năm ấy có thể tưởng tượng rằng hơn 3 thập kỷ sau, có những người trong số họ sẽ quay trở lại Mỹ để cổ vũ cho con trai mình trong cùng một giải đấu. Một sự thật còn ấn tượng hơn nữa là một cầu thủ khác, Patrick Berg, cũng là con trai của một tuyển thủ người Na Uy - Ørjan Berg, người có 19 lần khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 1988 đến năm 2000.

Việc các cầu thủ bóng đá nối nghiệp cha không phải là chuyện hiếm gặp: cha của thủ môn người Algeria Luca Zidane là huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane. Nhưng việc có 3 hay 4 cầu thủ thế hệ tiếp nối trong cùng một đội tuyển quốc gia chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.

Từ Thế vận hội mùa đông đến golf, quần vợt và điền kinh, các VĐV Na Uy đang thống trị đấu trường thế giới, gặt hái thành quả từ một xã hội khuyến khích trẻ em chơi nhiều môn thể thao mà không chịu bất kỳ áp lực nào về việc phải thành công khi còn nhỏ.

"Chúng ta không nhất thiết phải sống trọn vẹn tham vọng của mình thông qua các con. Chúng ta biết rằng để tận hưởng bóng đá và biến nó thành điều mình yêu thích nhất trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là đừng tạo quá nhiều áp lực lên các con", ông Thorstvedt nói.

Alexander Sørloth từng chơi bóng ném và là thành viên đội tuyển quốc gia Na Uy ở môn trượt băng tốc độ khi mới 12 tuổi. Kristian Thorstvedt suýt nữa đã không trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Vì không có câu lạc bộ Na Uy nào quan tâm đến anh, anh đã chọn theo học đại học ở New Hampshire.

Gøran Sørloth và con trai Alexander cùng nhau giơ cao chiếc áo đấu của đội tuyển Na Uy. Ảnh: Gøran Sørloth.

"Với nỗ lực cuối cùng, tôi đã gọi cho một người bạn là huấn luyện viên của câu lạc bộ cũ của tôi, Viking Stavanger, và hỏi, 'Anh có thể cho thằng bé thử việc được không?'", Erik Thorstvedt nhớ lại cách con trai mình đến với bóng đá.

Sørloth nói rằng ông thích xem Alexander thi đấu hơn là tự mình trải nghiệm việc thi đấu. "Tôi rất tự hào, thực sự tự hào về con trai mình, về đội và tất cả mọi người".

Hy vọng ở Haaland

Sau World Cup năm 1998 tại Pháp, Na Uy phải mất 28 năm mới trở lại đấu trường này. Erling Haaland là một lý do lớn cho sự hồi sinh của đội tuyển - người có vẻ ngoài giống hệt một vị thần Bắc Âu cùng khí chất đặc biệt. Khả năng ghi bàn xuất sắc của anh khiến nhiều người "mơ lớn" rằng Na Uy có thể là một ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch.

"Cậu ấy ghi trung bình hơn một bàn thắng mỗi trận cho đội tuyển Na Uy. Ý tôi là, nếu cậu ấy làm được điều đó ở Man City thì đã là điều đáng kinh ngạc rồi, nhưng với Na Uy thì thật không thể tin được. Chúng tôi đã không chơi tốt lắm và việc ghi trung bình hơn một bàn thắng mỗi trận là điều ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi rất may mắn khi có cậu ấy", Thorstvedt giải thích.

Alf-Inge Haaland và con trai ông, Erling, đều khoác áo đội tuyển Na Uy tại World Cup.

Haaland đã thực sự tạo nên địa chấn tại World Cup khi ghi tới 7 bàn thắng sau 4 trận đấu góp mặt, chỉ đứng sau siêu sao Lionel Messi với 8 bàn. Trong trận đấu tiễn Brazil về nước, tiền đạo sinh năm 2000 đã lập cú đúp.

Anh đi vào lịch sử World Cup khi trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên kể từ Christian Vieri (Italy) ghi bàn trong cả 4 trận đầu tiên ở giải đấu. Nếu chỉ tính riêng về hiệu suất chuyển hóa bàn thắng, Haaland cũng lập nên kỷ lục mới khi ghi được 7 bàn thắng chỉ sau 18 cú sút tại World Cup 2026 (tỷ lệ sút thành bàn là 39%). Trước đó, kỷ lục này thuộc về Gary Lineker năm 1986 với 6 bàn thắng từ 15 cú sút, đạt tỷ lệ 40%.

Haaland, ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày vàng, sinh ra ở Leeds khi cha anh đang chơi cho Leeds United. Sinh ra trên đất Anh, giờ đây anh chàng 26 tuổi đang cố gắng loại Anh khỏi World Cup.

Nhưng tất cả các ông bố đều biết rằng không nên quá phấn khích. Hiện tại, họ chỉ đang cố gắng tận hưởng khoảnh khắc và hy vọng các con trai của họ có thể thực hiện được ước mơ của mình.