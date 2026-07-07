Cầu thủ Mỹ hứng bão phẫn nộ

Sau trận thua của Mỹ trước tuyển Bỉ, nhiều dân mạng tràn vào trang cá nhân của Folarin Balogun để lại nhiều bình luận công kích lẫn hả hê.

Balogun thành tâm điểm tranh cãi vì được hoãn án treo giò trước trận gặp Bỉ. Ảnh: Troy Wayrynen/Reuters.

Sáng 7/7, Mỹ là đội chủ nhà tiếp theo phải rời World Cup 2026 sau thất bại nặng nề 1-4 trước tuyển Bỉ. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhiều dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của Folarin Balogun - chân sút số một tuyển Mỹ từ đầu giải.

Bài đăng gần nhất của cầu thủ này hôm 6/7 tràn ngập bình luận hả hê: "Quả báo nhé, ăn gian vậy mà vẫn thua", "Công lý đã được thực thi" hay "Việc hủy thẻ đỏ đó xem ra cũng chẳng giúp ích gì cho các anh nhỉ?".

Trong khi đó, nhiều người chê bai màn trình diễn của tiền đạo 25 tuổi khi anh không ghi bàn và cũng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm đáng kể trong trận đấu.

Folarin Balogun là tâm điểm tranh cãi trước khi trận tranh vé vào tứ kết giữa tuyển Mỹ và Bỉ diễn ra. Anh vốn bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ đỏ trong trận Mỹ thắng Bosnia và Herzegovina ở vòng 1/16, sau tình huống phạm lỗi nghiêm trọng.

Theo quy định, Balogun sẽ phải nghỉ trận gặp Bỉ. Tuy nhiên chỉ một ngày trước màn đối đầu, FIFA bất ngờ quyết định tạm hoãn án phạt theo Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA. Quyết định này đồng nghĩa Balogun có thể ra sân ngay lập tức, nhưng phải chịu thời gian thử thách kéo dài một năm.

Balogun không thể tạo ấn tượng khi được vào sân trong trận gặp Bỉ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, phán quyết của FIFA được cho có sự tác động của Tổng thống Donald Trump, người đã trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Thông tin Balogun được hoãn án treo giò không chỉ khiến Liên đoàn Bóng đá Bỉ tức giận mà còn dấy lên sự bức xúc trong nhiều người hâm mộ, theo dõi giải đấu. Không ít người cho rằng FIFA đã phá vỡ sự công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đội chủ nhà.

Ngay trước khi màn đối đầu Bỉ - Mỹ bắt đầu, Balogun cũng đã bị nhiều dân mạng để lại bình luận chỉ trích, mỉa mai trên trang cá nhân. Một số thậm chí tuyên bố nếu biết "xấu hổ", anh không nên ra sân. Trong khi đó, nhiều bình luận khác cho biết sẽ cổ vũ tuyển Bỉ vì màn tranh cãi này.