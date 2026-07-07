Phản ứng của Georgina khi Ronaldo bại trận

Chính thức phải dừng bước tại World Cup 2026, Ronaldo nhận được nhiều sự an ủi, động viên từ người thân, người hâm mộ.

Rạng sáng 7/7 (giờ Việt Nam), tuyển Bồ Đào Nha nhận thất bại trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội với tỷ số 0-1, đồng nghĩa Ronaldo và đồng đội phải nói lời chia tay World Cup 2026.

Trên trang cá nhân, Georgina Rodriguez - hôn thê của siêu sao Bồ Đào Nha - bày tỏ lời động viên anh từ xa. Cô chia sẻ lại bài đăng của thương hiệu Nike có nội dung: "His legend lives on" (tạm dịch: Tên tuổi của anh ấy mãi vang danh), kèm biểu tượng trái tim.

Georgina và các con theo dõi trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha từ xa.

Trước đó, cô cũng cập nhật hình ảnh cùng hai con theo dõi trận đấu qua màn hình tivi.

Với Ronaldo, trận đấu rạng sáng 7/7 chứa nhiều cảm xúc và mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần cuối cùng anh góp mặt ở sân chơi World Cup, khép lại hành trình kéo dài qua 6 kỳ liên tiếp. Ở giải đấu năm nay, anh ghi được 3 bàn sau 5 lần ra sân.

Là một trong những huyền thoại bóng đá thế giới hiện đại, chân sút số 7 đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý, từ EURO, Champions League, UEFA Nations League đến nhiều lần giành danh hiệu Quả bóng vàng và lập vô số kỷ lục. Song, bộ sưu tập đó của anh sẽ mãi thiếu vắng chiếc cúp vàng World Cup.

Trong khoảnh khắc vỗ tay cảm ơn người hâm mộ sau trận, Ronaldo không giấu nổi sự xúc động và rơi nước mắt. Khi lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh này cũng khiến nhiều cổ động viên nghẹn ngào, không ít người để lại bình luận động viên, tri ân anh.

"Ngày mai tôi thức dậy cũng như hôm nay: với lương tâm thanh thản. Tôi đã chơi 23 năm cho đội tuyển quốc gia và giành được 3 danh hiệu. Trước Cristiano, Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào. Chức vô địch EURO là quan trọng nhất. Thành thật mà nói, đối với tôi, năm 2016 có tầm quan trọng tương đương World Cup", Ronaldo phát biểu sau trận thua Tây Ban Nha.

Ronaldo khép lại giấc mơ World Cup với trận thua Tây Ban Nha sáng 7/7 ở vòng 16 đội. Ảnh: Reuters.