Cái ôm gây bão mạng xã hội của Ronaldo và Modric

Màn tương tác của hai huyền thoại trong lần đối đầu có thể là cuối cùng tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh khiến nhiều khán giả xúc động.

Hai huyền thoại Ronaldo và Modric ôm nhau xúc động khi kết thúc trận đấu.

Sáng 3/7, tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội.

Kết thúc trận, khoảnh khắc Ronaldo và Modric dành cho nhau cái ôm được nhiều khán giả đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ chia sẻ hình ảnh này mang lại sự xúc động đặc biệt, cho thấy vẻ đẹp cũng như cảnh nghiệt ngã của bóng đá.

Trước đó khi chuẩn bị bước vào trận đấu "một mất một còn" này, cả hai cũng đã ôm nhau một cách chân tình.

Ở tuổi 40 và 41, cả hai ngôi sao đều đã ở những năm cuối của sự nghiệp. Trận đấu vừa qua cũng đánh dấu lần đối đầu có thể là cuối cùng của cả hai ở một giải đấu như World Cup. Hình ảnh cũng gợi lại kỷ niệm của fan bóng đá về giai đoạn Ronaldo và Modric còn sát cánh cùng nhau trong màu áo CLB Real Madrid.

Modric chia tay kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Sức hút của hai ngôi sao đã khiến giá vé trận đấu sáng 3/7 tăng chóng mặt. Tại thị trường chợ đen, con số được rao bán vượt mốc 21.000 USD (550 triệu đồng), cao gấp nhiều lần giá niêm yết của FIFA, theo CTV News.

Trên sân BMO Field sáng 3/7, Bồ Đào Nha là đội tạo ra thế trận tốt hơn nhờ vào chất lượng vượt trội ở hàng tiền vệ, liên tục tạo ra sức ép lên khung thành đối phương. Tuy nhiên, Croatia cũng cho thấy mình không phải là đối thủ "dễ ăn" khi có nhiều sự biến hóa trong lối chơi.

Phút 55, Ivan Perisic tận dụng sự lơ là của Joao Cancelo để tung cú sút mở tỷ số cho Croatia. Không lâu sau, đội trưởng Ronaldo ghi bàn gỡ hòa từ chấm 11 m. Đây cũng là pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp của anh ở vòng knock-out World Cup.

Cuối cùng, Bồ Đào Nha ấn định chiến thắng nghẹt thở khi Goncalo Ramos nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 90+4. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, Croatia vẫn gây khó khăn khi làm rung lưới Diogo Costa nhưng bàn thắng cuối cùng bị từ chối vì lỗi việt vị.