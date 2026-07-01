Rashford đối đầu bạn thân khi Anh đại chiến CHDC Congo

Từng là bạn thân từ thời thơ ấu và sát cánh ở Manchester United, Marcus Rashford và Axel Tuanzebe nay chuẩn bị đối đầu nhau tại World Cup 2026.

Marcus Rashford (hàng trước), Axel Tuanzebe (ngoài cùng, bên trái) và các bạn thời thơ ấu. Ảnh: @Marcusrashford/Instagram.

Ngày 1/7, tuyển Anh sẽ gặp CHDC Congo ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026. Trong số những cái tên nổi bật của hai bên, Marcus Rashford và Axel Tuanzebe khiến nhiều người hâm mộ thích thú khi có mối quan hệ đặc biệt: cả hai là những người bạn thân thiết từ thời học tại trường Ashton on Mersey (Anh).

Trước thềm trận đối đầu, bức ảnh bộ đôi, chụp cùng hai người bạn khác cũng theo nghiệp bóng đá là James Dunne và Tosin Kehinde, lan truyền trên mạng xã hội.

Rashford và Tuanzebe từng cùng khoác áo Manchester United sau khi được đôn lên đội một. Trong khi Rashford có 426 lần ra sân cho "Quỷ đỏ", Tuanzebe chỉ thi đấu 37 trận trước khi trải qua nhiều bản hợp đồng cho mượn rồi chuyển hẳn sang Ipswich Town, theo AllFootball.

Tuanzebe, hiện chơi cho Burnley, cũng đi theo con đường khác với Rashford ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Sau khi từng khoác áo các đội trẻ Anh, Tuanzebe quyết định chuyển quốc tịch thể thao vào năm 2024 để đại diện cho CHDC Congo. Trung vệ này sinh ra tại Bunia (CHDC Congo), nhưng chuyển đến Anh cùng cha mẹ từ năm 2002.

Đôi bạn thân Marcus Rashford (trái) và Axel Tuanzebe chuẩn bị đối đầu nhau ở vòng loại trực tiếp World Cup 2026. Ảnh: @Marcusrashford/IG, Reuters.

Kể từ đó, Tuanzebe đã trở thành nhân tố quan trọng nơi hàng thủ CHDC Congo, nơi còn có một cựu tuyển thủ trẻ Anh khác là Aaron Wan-Bissaka. Cầu thủ 28 tuổi ghi bàn thắng quyết định giúp CHDC Congo đánh bại Jamaica 1-0 ở trận play-off hồi tháng 3, qua đó giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1974.

Chia sẻ với Sky Sports, Tuanzebe bày tỏ hy vọng màn trình diễn của CHDC Congo có thể tiếp thêm động lực cho đất nước vốn vẫn chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ. "Tôi không phải chính trị gia, nhưng niềm vui mà tôi có thể mang đến cho Congo là thông qua bóng đá", Tuanzebe nói.

Tuanzebe cũng đã thi đấu trọn vẹn mọi phút trong hành trình World Cup của CHDC Congo đến nay, với kết quả hòa 1-1 trước Bồ Đào Nha, thua Colombia 0-1 và thắng Uzbekistan 3-1. Giờ đây, anh có thể sẽ nhận nhiệm vụ ngăn chặn chính người bạn học cũ nếu Rashford được HLV Tuchel trao cơ hội đá chính vào ngày 1/7.