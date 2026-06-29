Danh tính cặp song sinh gây bão trên khán đài World Cup

Vô tình lọt vào ống kính máy quay, cặp song sinh Matilde Neiva và Maria Neiva nhanh chóng được dân mạng tìm kiếm nhờ sở hữu vẻ ngoài nổi bật.

Hai chị em Matilde và Maria gây chú ý trong trận Bồ Đào Nha - Colombia.

Ngày 28/6, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đi tiếp tại World Cup 2026 với vị trí nhì bảng K sau trận hòa không bàn thắng với Colombia.

Bên cạnh diễn biến trên sân, sự chú ý ở khu vực khán đài không kém cạnh khi hai nữ cổ động viên tuyển Bồ Đào Nha trở nên lan truyền nhờ bất ngờ lọt vào ống kính máy quay. Khoảnh khắc xảy ra vào cuối hiệp 1, hai cô gái không giấu nổi sự tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

"Hai người này có nổi tiếng không và tại sao lại xinh đến thế?", "Điểm nhấn duy nhất của Bồ Đào Nha tối nay" là những lời khen dành cho vẻ ngoài bộ đôi trên mạng xã hội.

Sau trận đấu, danh tính của hai cô gái cũng nhanh chóng được dân mạng tìm ra. Đó là Matilde Neiva - bạn gái chân sút Francisco Conceicao - cùng em gái song sinh Maria Neiva.

Matilde được cho hẹn hò Francisco Conceicao từ năm 2023. Ảnh: @matildeneiva/Instagram.

Theo The Sun, Matilde và Francisco Conceicao hẹn hò từ năm 2023. Cặp đôi từng được bắt gặp xuất hiện cùng nhau khi Conceicao tới Italy hoàn tất thương vụ chuyển đến Juventus năm 2025.

Tuy nhiên, cả hai đều khá kín tiếng trong đời sống riêng tư. Trong khi Conceicao không chia sẻ ảnh chụp chung với bạn gái trên mạng xã hội, Matilde thậm chí để trang cá nhân ở chế độ riêng tư. Hiện, cô có gần 4.000 người theo dõi tài khoản Instagram.

Tương tự, Maria cũng không để công khai tài khoản mạng xã hội. Sau khoảnh khắc trên khán đài vừa qua, hình ảnh của cặp chị em đang được nhiều người tìm kiếm.

Với Matilde, trận hòa của Bồ Đào Nha càng khiến cô thêm hụt hẫng khi bạn trai không được tung vào sân. Tiền vệ cánh này trước đó đã vào sân từ ghế dự bị ở các trận gặp CHDC Congo và Uzbekistan.

Sắp tới, Ronaldo và đồng đội sẽ tới Toronto để gặp Croatia ở vòng 32 đội sau khi không thể giành ngôi đầu bảng K. Nếu đi tiếp, Bồ Đào Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Áo.