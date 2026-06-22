Cầu thủ Paraguay nhặt đồng hồ của trọng tài rơi trên sân đeo vào tay

Hành động kỳ quặc của Matias Galarza trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ bị nhiều khán giả phát hiện và lan truyền trên mạng xã hội.

Matias Galarza (24 tuổi) là người hùng giúp Paraguay giành chiến thắng đầu tiên tại giải sau khi ghi bàn quyết định từ cú sút xa ngay ở giây thứ 64 của trận đấu hôm 20/6. Đây hiện cũng là kỷ lục bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, đoạn video ghi lại cảnh anh “tiện tay” lấy đồng hồ của trọng tài lại gây sốt hơn cả bàn thắng.

Cụ thể, trọng tài Ivan Barton làm rơi đồng hồ trong lúc cố gắng can thiệp vào một vụ xô xát giữa cầu thủ hai đội ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Galarza nhìn thấy chiếc đồng hồ nằm trên mặt cỏ nhưng thay vì trả lại ngay, anh lại có lựa chọn khá khó hiểu.

Matias Galarza gây khó hiểu khi nhặt đồng hồ của trọng tài rơi trên sân rồi đeo vào tay. Ảnh cắt từ clip.

Như một đứa trẻ nhận quà Giáng sinh, tiền vệ này đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay rồi tò mò bấm thử các nút. Trong khi đó, Barton vẫn đang bận xử lý màn xô đẩy giữa cầu thủ hai đội nên hoàn toàn không nhận ra chiếc đồng hồ đã “biến mất”.

Phải vài phút sau, khi tình huống hỗn loạn kết thúc, Galarza mới trả lại đồng hồ cho vị trọng tài người El Salvador.

Sau trận đấu, cảnh tượng này bị nhiều khán giả xem truyền hình Việt và quốc tế phát hiện, chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều phản ứng hài hước. Đoạn video do kênh tin tức Thổ Nhĩ Kỳ 23 DERECE đăng tải trên nền tảng X thậm chí hút 5,8 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

"Khoảnh khắc điên rồ nhất ở World Cup tính đến lúc này", "Đó là phần thưởng cho bàn thắng của anh ấy", "Anh ấy tưởng không ai nhìn thấy chắc" là các bình luận của dân mạng.

Matias Galarza (số áo 23) là người hùng của Paraguay trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/6. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, một số cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra không hài lòng khi Barton không rút thẻ phạt với Galarza vì hành động này.

Nếu bị phạt thẻ, đó sẽ là thẻ vàng thứ hai của anh trong trận đấu và đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu, bởi Galarza đã nhận thẻ vàng đầu tiên ngay từ phút thứ 4.

Nhưng nam tiền vệ đã thoát án phạt khi Paraguay bảo toàn chiến thắng 1-0, dù phải chơi thiếu người sau khi Miguel Almiron nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ hiệp một.