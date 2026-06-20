Dàn WAG tuyển Anh đã khác

Từng thu hút sự chú ý nhất nhì tại các kỳ World Cup gắn với hình ảnh tiệc tùng, dàn WAG tuyển Anh năm nay kín tiếng hơn hẳn khi cổ vũ nửa kia thi đấu.

Cheryl Tweedy và Victoria Beckham là 2 nàng WAG Anh thu hút sự chú ý của toàn thế giới khi tới Baden-Baden cổ vũ nửa kia ở World Cup 2006. Ảnh: Reuters.

Tại thành phố nổi tiếng với cuộc sống xa hoa và những bữa tiệc sôi động như Miami (Mỹ), các lựa chọn giải trí về đêm dường như là vô tận đối với gia đình các cầu thủ Anh khi họ bắt đầu cuộc sống đồng hành cùng World Cup 2026.

Tuy nhiên, những cảnh tiệc tùng thâu đêm hay không khí ăn chơi đình đám như ở Baden-Baden (Đức) năm 2006 có thể sẽ không lặp lại. Một phần nguyên nhân do thế hệ vợ và bạn gái cầu thủ hiện tại kín tiếng hơn rất nhiều so với thời kỳ của Posh Spice, Coleen Rooney hay Cheryl Cole.

Không còn phô trương, ồn ào

Được xem là những cô gái góp phần tạo nên định nghĩa WAG - vợ/bạn gái cầu thủ -, dàn hậu phương của "Tam Sư" từng là tâm điểm truyền thông ở các thời World Cup, được săn đón không kém các cầu thủ, đặc biệt là mùa 2006 tại Đức.

Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm, câu chuyện về những đêm tiệc tùng tại quán bar hay chuyến mua sắm xa hoa của các cô gái đã trở thành huyền thoại, theo The Guardian.

Dàn WAG Anh dạo phố tại Baden-Baden trong thời gian diễn ra World Cup 2006. Ảnh: Shutterstock.

Dẫn đầu nhóm khi đó là Victoria Beckham và Cheryl Cole, cùng với Coleen Rooney thời còn chưa nổi tiếng như hiện nay. Có thông tin cho rằng rượu champagne Veuve Clicquot được uống bằng ống hút, Victoria Beckham mang theo tới 60 cặp kính râm, còn bạn gái cũ của Frank Lampard là Elen Rives từng cãi vã với các cổ động viên Đức sau khi dẫn đầu màn hát hò và nhảy múa trên bàn.

Tuy nhiên, thế hệ kế tiếp sau 20 năm lại hoàn toàn khác.

Vợ của Harry Kane là Katie Goodland gần như luôn tránh xa sự chú ý của công chúng, và điều này cũng dễ thấy ở phần lớn bạn đời của các tuyển thủ hiện tại.

Bà xã Harry Kane sống kín tiếng dù trước hay trong thời gian diễn ra World Cup. Ảnh: Reuters.

Nhiều người trong số họ cũng có sự nghiệp riêng thành công. Bạn gái của Bukayo Saka là Tolami Benson làm trong lĩnh vực quảng cáo; vợ của Eberechi Eze là Naima Corbin là y tá chăm sóc đặc biệt.

Bạn gái của Elliot Anderson làm trợ lý pháp lý, trong khi bạn đời của Reece James là Mia-Florence McClenaghan vừa hoàn thành chương trình luật tại Đại học Royal Holloway ở London.

Hạn chế gặp gỡ

World Cup năm nay, Miami được chọn làm "đại bản doanh không chính thức" của các gia đình tuyển Anh trong thời gian diễn ra giải đấu, nhờ có nhiều địa điểm phù hợp cho trẻ em như Walt Disney World Resort.

Theo The Telegraph, đây cũng có thể là kỳ World Cup khiến người thân "Tam Sư" phải tìm cách lấp đầy thời gian nhiều nhất từ trước tới nay, bởi họ có rất ít cơ hội gặp các cầu thủ do lịch trình dày đặc.

Khi tuyển Anh bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Croatia hôm 18/6, chỉ khoảng một nửa đội hình của HLV Thomas Tuchel có thể mong đợi được đoàn tụ với gia đình tại Dallas, bởi nhiều người thân cầu thủ đã quyết định bỏ qua giai đoạn vòng bảng.

Theo nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Anh, lịch trình di chuyển phức tạp, thời gian giải đấu kéo dài và chi phí đối với một số đại gia đình là những nguyên nhân khiến số lượng người thân đi theo ít hơn đáng kể so với World Cup 2022 tại Qatar. Khi đó, phần lớn gia đình cầu thủ chuyển tới Dubai sinh sống trong tháng 12 hoặc thuê phòng trên các du thuyền neo gần Doha.

Nhiều gia đình được cho là sẽ sang Mỹ nếu tuyển Anh vượt qua vòng bảng và tiến sâu vào giải, đặc biệt là những người có con đang độ tuổi đi học.

Tuyển Anh sẽ đối đầu Ghana vào ngày 24/6 tới. Ảnh: Reuters.

Trước giải đấu, các cầu thủ từng có thời gian ở bên gia đình tại West Palm Beach, nơi đội tuyển đóng quân để tập huấn. Một số người thân được bắt gặp xuất hiện gồm hôn thê của Bukayo Saka, bạn gái của Jude Bellingham và vợ tiền đạo Ollie Watkins.

Marc Guehi cũng được nhìn thấy đi uống cà phê cùng gia đình, trong khi Dan Burn và Tino Livramento xuất hiện cùng người thân.

Tương tự thời Gareth Southgate còn dẫn dắt đội tuyển, HLV Thomas Tuchel được cho là vẫn sẽ cho phép cầu thủ gặp gỡ gia đình tại sân sau trận đấu trước khi quay về đại bản doanh tại Swope Soccer Village.

Tuy nhiên, khác với người tiền nhiệm, Tuchel sẽ không cho phép các cầu thủ gặp lại gia đình vào ngày hôm sau như từng áp dụng ở World Cup Qatar cách đây 4 năm.

Ngày 24/6 tới, tuyển Anh sẽ tiếp tục hành trình tại World Cup 2026 với trận đấu gặp Ghana. Một chiến thắng ở trận đấu với Ghana sẽ giúp thầy trò Tuchel chính thức đi tiếp mà không cần quan tâm đến lượt trận cuối.