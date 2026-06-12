Cảnh tượng 24 năm mới lại thấy ở Hàn Quốc

Khi Hàn Quốc đá trận World Cup ban ngày đầu tiên sau 24 năm, hơn 10.000 người đã đổ về Quảng trường Gwanghwamun, biến giờ nghỉ trưa thành lễ hội bóng đá.

Nhóm cổ động viên Hàn Quốc ăn mừng khi đội tuyển ghi bàn.

Ngày 12/6, tiếng hò reo vang dội khắp Quảng trường Gwanghwamun (Seoul) khi hàng nghìn người dân tập trung theo dõi trận ra quân của đội tuyển Hàn Quốc gặp CH Czech tại World Cup 2026, cùng ăn mừng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của đội nhà.

Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, kể từ kỳ World Cup 2002 do Hàn Quốc đồng đăng cai, người hâm mộ nước này được theo dõi một trận đấu World Cup diễn ra vào ban ngày. Sự kiện cổ vũ tập thể tại Quảng trường Gwanghwamun đã thu hút hơn 10.000 người tham gia, theo The Korea Times.

Trong sắc đỏ đặc trưng của Red Devils (Quỷ Đỏ - tên gọi cổ động viên tuyển Hàn Quốc), người hâm mộ, các gia đình, binh sĩ, nhân viên văn phòng và cả du khách nước ngoài đã biến quảng trường thành một lễ hội bóng đá thực sự với những tràng reo hò không ngớt suốt trận đấu.

Kim Hyun-jung, nhân viên văn phòng 33 tuổi, vội vàng cùng hai đồng nghiệp tới quảng trường ngay khi bắt đầu giờ nghỉ trưa, trên tay cầm một hộp gà rán. Họ không phải là những người duy nhất làm như vậy.

"Rất nhiều người cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa giống chúng tôi, còn một số đồng nghiệp khác thì tới quán bar để xem trận đấu. Vì trận đấu diễn ra vào ban ngày nên nhân viên văn phòng dễ dàng tham gia và tận hưởng bầu không khí hơn rất nhiều", cô nói.

Biển người tập trung ở Quảng trường Gwanghwamun theo dõi trận đấu ra quân của tuyển Hàn Quốc.

Đến 11h30, quảng trường gần như kín chỗ. Người xem tập trung trước các màn hình lớn ngoài trời, chỉ chừa lại những lối đi được rào chắn cho người qua lại.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện cổ vũ đường phố quy mô lớn như vậy. Tôi đã sắp xếp kỳ nghỉ phép trùng với ngày thi đấu vì muốn trực tiếp trải nghiệm bầu không khí này", Ahn Ji-won (22 tuổi) đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, cho biết.

Khi CH Czech mở tỷ số ở đầu hiệp hai, đám đông dưới sự dẫn dắt của đội cổ động càng hô vang các khẩu hiệu và bài hát tiếp lửa cho đội tuyển.

Bầu không khí bùng nổ khi Hwang In-beom ghi bàn gỡ hòa, trước khi Oh Hyeon-gyu lập công đưa Hàn Quốc vượt lên dẫn trước. Nhiều người đi đường cũng dừng lại giữa phố để theo dõi màn hình khổng lồ, nhảy lên ăn mừng, hò hét và giơ cao cánh tay trong phấn khích.

“Gia đình tôi từ Busan lên Seoul du lịch và quyết định tham gia sự kiện cổ vũ này. Chiến thắng của đội tuyển khiến trải nghiệm càng trở nên đáng nhớ hơn”, Sung Ju-wook, nhân viên văn phòng 47 tuổi đi cùng vợ và hai con gái nhỏ, chia sẻ.

Trận đấu diễn ra vào buổi trưa nên khán giả có thể tập trung cùng theo dõi.

Không chỉ người Hàn Quốc, các du khách nước ngoài cũng bị cuốn vào bầu không khí sôi động.

Nino Veraart, du khách đến từ Hà Lan, mặc áo đấu đỏ của Son Heung-min và hòa mình vào đám đông cổ động.

"Thật tuyệt vời và được tổ chức rất chuyên nghiệp. Ở Hà Lan cũng có những buổi xem bóng đá công cộng, nhưng thường quy mô nhỏ hơn nhiều. Việc chứng kiến đông đảo người dân, kể cả nhân viên văn phòng trong giờ nghỉ trưa, cùng tụ họp để tận hưởng bóng đá là điều rất ấn tượng", Veraart nói.

Kim Jun (23 tuổi) vừa tốt nghiệp đại học và từ Mỹ trở về thăm Hàn Quốc, tham dự sự kiện cùng một người bạn đến từ Trung Quốc.

"Không khí ở đây thực sự tuyệt vời. Rất hiếm khi thấy một sự kiện đông đúc và sôi động đến vậy, đặc biệt là vào ban ngày", anh nói.

Sau trận đấu mở màn, các sự kiện cổ vũ tập thể tại Quảng trường Gwanghwamun sẽ tiếp tục được tổ chức trong các trận đấu của Hàn Quốc gặp Mexico ngày 19/6 và Nam Phi ngày 25/6. Cả hai trận đều bắt đầu lúc 10h.