Góc 'sống ảo' nổi tiếng ở Huế bị cấm chụp ảnh?

Được xem là một trong những góc check-in nổi tiếng ở cung An Định (Huế), khu vực cầu thang hiện được ban quản lý đặt tấm biển khuyến cáo hạn chế khách nằm chụp hình.

Cảnh check-in đông đúc ở cung An Định hôm 27/4. Ảnh: Quốc Anh.

Trong video do một thợ chụp hình tại Huế chia sẻ ngày 5/6, khu vực gần cầu thang đôi lên tầng 2 trong cung An Định hiện được đặt tấm biển có nội dung: "Quý khách vui lòng không nằm tạo dáng chụp ảnh ở đây".

Theo bài đăng của thợ chụp hình này, một phần nguyên nhân đến từ việc trước đó, một ê-kíp chụp ảnh tại khu vực này quá lâu, kéo dài hơn 20 phút, khiến việc tham quan của nhiều người khác bị ảnh hưởng.

Dưới video, nhiều người từng ghé thăm cung An Định cũng bày tỏ sự không hài lòng khi chứng kiến tình trạng chụp ảnh sống ảo thiếu ý thức của một bộ phận du khách, đặc biệt ở cầu thang nổi tiếng.

"Tuần trước mình vừa đi, lúc 6h45, có 3-4 'nàng thơ' xếp hàng chụp. Riêng chị kia với photo của chị độc chiếm gần 20 phút, đã vậy còn chạy lên chạy xuống khỏi ai chụp được cả bậc thềm ở dưới luôn", @aithi_20026 viết.

Thông báo hạn chế du khách nằm ra khu vực cầu thang chụp ảnh ở cung An Định. Ảnh cắt từ clip.

Tài khoản @trang.chunn đồng tình: "Thật sự là trải nghiệm với mình ở cung An Định bị giảm nhiều vì các nàng thơ chiếm dụng không gian quá lâu để chụp ảnh, khiến việc đi lại rất bất tiện".

Trao đổi với Tri thức - Znews, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - đơn vị quản lý cung An Định - cho biết hiện ban quản lý chỉ hạn chế du khách nằm chụp ảnh ở khu vực cầu thang, không cấm hẳn việc chụp hình.

"Việc nhiều du khách nằm dài ở cầu thang chụp hình tạo ra hình ảnh không được đẹp. Còn việc chụp ảnh thì không bị cấm", người đại diện thông tin.

Trước đó vào cuối tháng 4, Huế là một trong những địa phương ghi nhận lượng khách du lịch đông đảo. Cụ thể trong 5 ngày từ 24-28/4, Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2025 (109.000 lượt).

Trên mạng xã hội thời điểm đó, nhiều dân mạng còn đùa rằng "một nửa Việt Nam đang ở Huế", cho thấy sức hút của cố đô. Các điểm tham quan như Điện Kiến Trung hay Điện Thái Hòa, cung An Định được nhiều du khách lựa chọn đến chụp hình bởi khung cảnh cổ kính, đậm chất lịch sử.