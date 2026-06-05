Đi làm 100 km/ngày như 'cực hình' dưới nắng nóng 40 độ C

Đợt nắng nóng gay gắt ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc đang biến những chuyến đi làm đường dài thành "cực hình" với không ít người.

Người đi đường chật vật dưới cái nóng trong ngày Hà Nội vượt 40 độ C hôm 24/5. Ảnh: Đinh Hà.

4h sáng, chị Hoàng Thị Uyên (34 tuổi, Bắc Ninh) lên đường đi làm với chiếc xe máy chất đầy hàng mẫu và tài liệu. Công việc bán hàng thị trường khiến chị gần như gắn bó cả ngày với những cung đường, bất kể nắng gắt hay mưa dông.

Chị Uyên lựa chọn công việc này vì có thể chủ động sắp xếp thời gian chăm sóc con cái. Tuy nhiên, đổi lại là những ngày làm việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, thậm chí nhiều hôm phải xử lý công việc vào ban đêm.

Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, chị đều phải trùm kín người bằng nhiều lớp áo chống nắng, đeo khẩu trang y tế, khẩu trang vải, kính râm và găng tay. Dù chuẩn bị kỹ đến đâu, việc di chuyển liên tục ngoài đường vẫn là thử thách không nhỏ.

"Hôm nào gặp nắng mưa, đặc biệt thời tiết khắc nghiệt như mấy hôm trước là tôi lại muốn đổi nghề. Đi trên đường rất nguy hiểm, lúc mưa thì mù mịt không thấy đường, còn nắng thì rất mệt", chị kể với Tri Thức - Znews.

Miền Bắc đang bước vào những đợt nắng nóng hè gay gắt. Đặc biệt, ngày 24/5 vừa qua, Hà Nội ghi nhận là nơi nóng nhất cả nước với mức nhiệt vượt 40 độ C.

Giữa thời tiết cực đoan, câu chuyện của chị Uyên không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người lao động đang duy trì quãng đường đi làm dài hàng chục, thậm chí cả trăm km mỗi ngày phải chật vật thích nghi với cái nóng bỏng rát, biến mỗi chuyến đi đến cơ quan thành một thử thách về sức khỏe và sức bền.

Đi làm 100 km/ngày

Trung bình mỗi ngày, chị Uyên di chuyển khoảng 100 km bằng xe máy để ghé thăm các cửa hàng, giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Những ngày nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 38-40 độ C vừa qua cũng là lúc công việc trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Giữa trưa hè, mặt đường nhựa như hắt lửa. Hơi nóng từ dưới đường phả ngược lên người khiến chị nhiều lần cảm thấy kiệt sức. Mồ hôi chảy liên tục sau lớp khẩu trang và áo chống nắng dày cộp.

Chị Uyên phải bịt kín mỗi khi ra đường đi làm.

Nếu nắng nóng là thử thách quen thuộc thì những cơn mưa dông bất chợt lại là nỗi ám ảnh khác. Có những hôm đang di chuyển trên quãng đường dài, trời bất ngờ chuyển tối rồi đổ mưa xối xả. Chị phải lập tức tấp xe vào lề đường, cuống cuồng mặc áo mưa và che chắn thùng hàng mẫu cùng tài liệu phía sau.

Nhiều năm làm nghề, làn da chị Uyên ngày càng sạm màu, xuất hiện tàn nhang vì thường xuyên tiếp xúc với nắng gió. Bàn tay chai sần do phải cầm lái liên tục nhiều giờ. Sau mỗi ngày làm việc, vai gáy, lưng và cổ tay chị cũng đau nhức vì ngồi xe máy quá lâu.

Hai năm qua, anh Ngô Văn Trọng (31 tuổi, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh) cũng đều đặn lái xe gần 100 km cả đi lẫn về mỗi ngày để làm việc tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

"Vợ chồng tôi từng thuê nhà ở nội thành Hà Nội nhưng căn hộ khá nhỏ, không có nhiều không gian cho con cái. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định chuyển về quê sinh sống để gia đình có cuộc sống thoải mái hơn dù phải đi làm quãng đường xa", anh Trọng chia sẻ.

Di chuyển bằng ôtô, vợ chồng anh hạn chế đáng kể ảnh hưởng của thời tiết song bù lại là thời gian trên đường lâu hơn.

Bên cạnh đó, những khung giờ cao điểm, đường tắc dài cũng khiến việc cầm lái trở nên căng thẳng hơn. Để duy trì lịch trình này trong thời gian dài, anh cho rằng sức khỏe và tâm lý là hai yếu tố quan trọng nhất.

"Đi đường xa đồng nghĩa với việc phải giữ sức khỏe tốt và luôn tập trung khi lái xe. Có những hôm khá buồn ngủ, tôi phải tấp vào điểm dừng phù hợp hoặc khu vực được phép dừng nghỉ để xuống xe vận động một chút rồi mới tiếp tục hành trình", anh chia sẻ.

Anh Trọng hạn chế được ảnh hưởng của thời tiết nhờ di chuyển bằng ôtô.

Học cách thích nghi

May mắn có tuyến xe buýt từ nhà ở Sóc Sơn, Hà Nội đến công ty trong nội thành cách đó hơn 35 km, chị Nguyễn Hằng (33 tuổi) phần nào đỡ áp lực và tiết kiệm sức hơn so với việc tự chạy xe.

Tuy nhiên, bến xe buýt cách nhà khoảng 500 m nên sáng nào chị cũng phải đi bộ từ 4h30 để kịp chuyến. Buổi tối tan làm, chị lại tiếp tục đi bộ quãng đường tương tự để về nhà. Ngày nắng nóng đỉnh điểm, chỉ riêng việc ra bến xe cũng đủ khiến chị cảm thấy mệt.

"Tôi học cách quen với sự chen chúc, liên tục phải giữ thăng bằng khi xe phanh gấp hay chờ đợi hàng giờ khi xe đi qua tuyến đường đông đúc vào giờ cao điểm", chị chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất là việc phải phụ thuộc hoàn toàn vào lịch trình xe buýt. Chỉ cần chậm vài phút, chị có thể lỡ chuyến và phải chờ thêm một lượt xe khác. Có những buổi sáng vì không bắt kịp chuyến xe quen thuộc, chị đến công ty muộn hơn dự kiến. Những hôm ùn tắc hoặc xe đến trễ, thời gian di chuyển kéo dài khiến lịch sinh hoạt trong ngày của chị cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Chị Hằng phải dậy từ sớm để kịp chuyến xe buýt đi làm (ảnh trái), còn Xuân phải lái xe máy thêm một quãng đường để tới công ty.

Trong túi xách của chị Hằng lúc nào cũng có sẵn chai nước và một ít đồ ăn nhẹ. Đó là thói quen được duy trì nhiều năm qua để đề phòng trường hợp bị tụt huyết áp do đói, đặc biệt khi trời nắng nóng.

"Vừa mới hôm trước, tôi tan làm đúng lúc trời đổ mưa lớn. Đường phố ùn ứ, ngồi hàng tiếng trên xe mãi mới về được tới nhà", chị trải lòng. May mắn là công ty tạo điều kiện cho chị linh hoạt về thời gian làm việc, có thể đi muộn hoặc về sớm trong một số trường hợp cần thiết.

Tương tự, Nguyễn Thị Xuân (27 tuổi, sống tại xã Phú Xuyên, Hà Nội) cũng phải dậy từ 6h sáng hàng ngày để di chuyển 40 km tới công ty ở phường Cầu Giấy.

Không chỉ ngày nắng gắt, mưa dông cũng là điều Dương Minh ngán ngẩm khi chạy xe máy đi làm.

Vì không có tuyến đến gần công ty, Xuân xuống ở bến xe Giáp Bát, lấy xe máy gửi tại đây rồi di chuyển tiếp quãng đường còn lại. Nếu thuận lợi, cô sẽ đến văn phòng vào khoảng 8h20-8h30.

"Đợt Hà Nội nắng kỷ lục vừa rồi, đoạn đường tự chạy xe máy với tôi đúng là ác mộng, nhất là khi đi qua khu vực Ngã Tư Sở thường tắc cứng", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, vì phải dậy sớm và di chuyển nhiều, nữ nhân viên công ty công nghệ cũng mệt mỏi hơn bình thường. Để đối phó, cô thường ngủ sớm từ hôm trước, mang theo nước, áo chống nắng đầy đủ và tranh thủ nghỉ ngơi thêm trên xe buýt.

Còn với Dương Minh (31 tuổi, sống tại xã Gia Lâm, Hà Nội), anh sẽ lựa chọn xe buýt hoặc taxi để tới công ty ở phường Cầu Giấy, cách đó 22 km, vào những ngày thời tiết cực đoan như mưa bão hoặc nắng gắt.

"Với taxi, tôi tốn khoảng 160.000-220.000 đồng/chiều, xe buýt thì tiết kiệm hơn nhưng thường đông, ngồi không được thoải mái", anh cho biết.

Ngày thường, Minh chạy xe máy sẽ tốn khoảng 1 tiếng di chuyển, "ban đầu khá mất sức song hiện tại đã quen hơn". Anh cũng thường tận dụng thời gian trên đường để suy nghĩ ý tưởng phục vụ công việc làm thiết kế đồ họa.

Hôm nào trời quá nóng, sau khi tan làm, Minh sẽ tranh thủ tập gym hoặc chạy bộ gần công ty, đến khi tắt nắng mới di chuyển về nhà.

"Ngoài nắng gắt, những người sống xa chỗ làm như tôi cũng rất sợ mưa dông, có khi ngày mưa còn khổ hơn ngày nắng, vì đi không biết bao giờ mới về đến nhà. Nhiều lúc đường ngập nước, không đi được mà phải dắt bộ", anh tâm sự.