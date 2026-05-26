Ở nhà hướng Tây phải 'tháo chạy' vì nắng nóng gay gắt

Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn. Không ít phụ huynh phải đưa con tới quán cà phê, khu vui chơi để thoát cảnh oi bức.

Những ngày qua, nắng nóng bao trùm Hà Nội với nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 39 độ C. Ảnh: Đinh Hà.

7h30, chị Vũ Hà (sống tại Nha Trang) ra phòng khách bật điều hòa để khoảng 30 phút sau, khi 2 con từ phòng ngủ đi ra ngoài sẽ không bị "sốc nhiệt".

"So với 27 độ trong phòng ngủ, 32 độ ngoài phòng khách quả là ác mộng", chị nói.

Gia đình chị Hà sống trong căn hộ có ban công hướng Tây nên chỉ từ 7h, nắng đã chiếu khắp nhà. Những ngày gần đây, khi thời tiết chuyển oi bức, chị gần như bật điều hòa từ sáng đến tối.

Hai con của chị Hà đã nghỉ hè. Ban đầu, chị lên kế hoạch cho các bé ra công viên, đi dạo ở sảnh chung cư, sang nhà bạn bè chơi hay đi bơi. Tuy nhiên, phần lớn dự định đều bị hủy vì thời tiết quá khắc nghiệt. "Tầm 16h, tôi bước ra khỏi điều hòa thấy bí bách không chịu nổi", chị kể.

Những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành trên cả nước ghi nhận nền nhiệt ngoài trời ở mức cao, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Nhiều gia đình phải thay đổi hoàn toàn lịch sinh hoạt trong đợt nắng nóng kéo dài.

Chi tiền triệu đi cà phê, khu vui chơi

Hai bé nhà chị Vũ Hà đang học cấp 1, thích vận động nên việc ở trong nhà suốt nhiều ngày khiến các con nhanh chán. Chị phải liên tục thay đổi hoạt động giữa học, chơi và nghỉ ngơi để giữ nhịp sinh hoạt cho con.

Mỗi khi các con đòi ra ngoài, chị Hà lại đưa hai bé xuống quán cà phê gần nhà để "đổi gió". Các bé mang theo đồ chơi, sách vở hoặc bài tập để ngồi chơi khoảng 1-2 tiếng trong không gian mát mẻ.

"Mỗi lần 3 mẹ con đi uống nước cũng tốn khoảng 100.000 đồng. Nếu ngày nào cũng đi thì chi phí đội lên khoảng 3 triệu đồng/tháng", chị Hà chia sẻ.

Chị Vũ Hà chi gần 1 triệu đồng cho con đi khu vui chơi cuối tuần.

Theo chị Hà, khu vui chơi trong trung tâm thương mại là lựa chọn khả thi hơn vì các bé có thể ở đó gần như cả ngày.

Vé vào khu vui chơi cho 2 bé khoảng 360.000 đồng, nếu đi ngày thường sẽ giảm còn khoảng 300.000 đồng. Cộng thêm tiền ăn trưa, cà phê và ăn tối cho 3 mẹ con, tổng chi phí cho một ngày lên tới gần 1 triệu đồng.

"Tốn kém nên tôi chỉ đưa các con đi cuối tuần hoặc khoảng 2 tuần/lần", chị nói.

Hai ngày cuối tuần vừa rồi, gia đình chị Nguyễn Thu (sống tại Hà Nội) cũng chi thêm hơn 500.000 đồng tiền cà phê cho cả nhà 4 người đi tránh nóng.

Quán cà phê là địa điểm quen thuộc trong 2 ngày cuối tuần của gia đình chị Nguyễn Thu.

Thông thường, thứ bảy và chủ nhật là thời gian gia đình chị Thu đi dã ngoại, về quê hoặc dạo bộ ở công viên gần nhà với chi phí 0 đồng. Tuy nhiên, do thời tiết quá nóng nực, toàn bộ kế hoạch đều phải thay đổi.

"Ban đầu, tôi tính cả nhà xem phim tại gia nhưng chỉ tầm 1-2 tiếng là trẻ con chán. Tôi cũng không muốn các bé xem tivi hay iPad quá nhiều nên đổi không khí bằng cách cho xuống quán cà phê chơi", chị kể.

Ngoài uống nước, các con của chị Thu còn có thể vẽ tranh, tô tượng hay câu cá với những trò chơi đơn giản để giết thời gian trong ngày.

Buổi tối, cả gia đình chị lại dồn vào ngủ chung một phòng điều hoà nhỏ để tiết kiệm điện. Những lúc đó, cả nhà thường bày thêm các trò như đọc sách, vẽ tranh hay đố vui để cuối tuần trở nên thú vị hơn.

8 tiếng/ngày ở bể bơi

Từ giữa tháng 5, khi thời tiết bắt đầu oi bức, chị Nguyễn Hòa (sống ở Hà Nội) mua vé tháng bể bơi cho cả gia đình 4 người tại khu chung cư đang sống.

"Mỗi ngày các con tôi ở bể bơi khoảng 6-7 tiếng. Sáng bơi 2 tiếng, chiều 2 tiếng, tối lại xuống thêm 1 tiếng nữa", chị nói.

Do là bể bơi trong nhà, trẻ nhỏ có thể xuống chơi nhiều lần trong ngày mà không lo nắng gắt. Có hôm, các bé đòi xuống bể tới 4-5 lần, mỗi lần nghịch nước khoảng một tiếng rồi lại lên nghỉ ngơi.

Theo chị Hòa, lịch trình này khá phù hợp trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Gia đình sẽ đợi thời tiết dịu hơn mới sắp xếp thêm các hoạt động ngoài trời cho con.

Gia đình anh Hoài Ân cho con đi bơi, khu vui chơi hoặc dạo biển vào chiều tối để tránh nóng.

Trong khi đó, gia đình anh Hoài Ân (sống tại Đà Nẵng) cũng linh hoạt thay đổi lịch sinh hoạt theo thời tiết mùa hè. Con gái anh là bé Phạm Hương Vi, năm nay 6 tuổi, vừa hoàn thành chương trình mầm non để chuẩn bị vào lớp 1.

Để tránh nóng, gia đình thường cho bé đi bơi, tới khu vui chơi hoặc cà phê có không gian mát. Cuối tuần, cả nhà đưa con đi dạo biển vào buổi chiều tối để đổi không khí.

Theo anh Ân, thời tiết Đà Nẵng hiện khá nóng nên gia đình hạn chế cho con ra ngoài vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Những hôm nhiệt độ quá cao, cả nhà gần như "né" nắng trong nhà tới chiều tối mới bắt đầu đi chơi.

"Lịch sinh hoạt cũng thay đổi theo kiểu ưu tiên những nơi có máy lạnh, nhiều cây xanh hoặc gần nước cho dễ chịu hơn. Nhưng đổi lại thì gia đình có thêm nhiều thời gian đi cùng nhau hơn", anh nói.

Dù chi phí cho các hoạt động mùa hè tăng thêm, anh Ân và vợ vẫn cố gắng cân đối để con có những ngày nghỉ vui vẻ và thoải mái hơn giữa thời tiết oi bức kéo dài.