Lớp học cấy lúa cho khối nghỉ hè ở Nghệ An gây sốt

Khối nghỉ hè học cấy lúa gây sốt MXH

Mới đây, clip ghi lại cảnh hàng chục em nhỏ hào hứng xuống ruộng học cấy lúa tại Nghệ An thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong clip, các em nhỏ chân lấm tay bùn, vừa tập lấy mạ, học cấy lúa vừa cười đùa rôm rả khiến nhiều người thích thú.

Không ít dân mạng cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa trong dịp hè, giúp trẻ có thêm trải nghiệm thực tế thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại hay các thiết bị điện tử.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Phan Văn Phương, hiện sinh sống tại Phú Điển, Hợp Minh, Nghệ An, cho biết ý tưởng này xuất phát từ cuộc sống thường ngày của các cháu trong xóm.

Theo anh, gia đình anh có con nhỏ nên mỗi khi nghỉ hè, các bé thường tập trung ở nhà chơi cùng nhau rất đông. Tuy nhiên, điều khiến anh trăn trở là các cháu đều cầm điện thoại suốt nhiều giờ.

"Đúng dịp đang vào mùa cấy nên tôi mới nảy ra ý tưởng đưa các cháu ra đồng tập cấy để biết đến sự vất vả của bố mẹ và bớt thời gian chơi điện thoại", anh chia sẻ.

Anh Phương cho biết đây mới chỉ là lần thứ hai anh tổ chức hoạt động này. Buổi trải nghiệm hôm quay video có các bé trong độ tuổi khoảng 9-13 tham gia. Trong khoảng một tiếng, anh trực tiếp hướng dẫn các em cách lấy mạ, cách đứng dưới ruộng và cấy lúa sao cho đúng hàng.

Ban đầu, nhiều em còn lóng ngóng vì chưa từng xuống ruộng hay tiếp xúc với công việc đồng áng. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, các bé nhanh chóng làm quen và tỏ ra rất thích thú.

"Các bé rất hào hứng, vừa cấy vừa trêu đùa nhau nên không khí rất vui vẻ. Sau buổi hôm đó tôi cũng không thấy vất vả gì vì các bé phối hợp rất tốt", anh nói.

Trong video được chia sẻ, hình ảnh những đứa trẻ cười đùa giữa cánh đồng, thi nhau cấy lúa hay tò mò học cách nhổ mạ khiến nhiều người nhớ về tuổi thơ ở quê. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự thích thú trước mô hình trải nghiệm giản dị nhưng gần gũi này.

Sau khi clip viral, anh Phương nhận được nhiều tin nhắn từ phụ huynh mong muốn cho con tham gia trải nghiệm tương tự trong dịp hè. Tuy nhiên, anh cho biết hiện tại chưa thể tổ chức thường xuyên do thời tiết ở Nghệ An đang khá nắng nóng.

Anh Phương cũng cho biết bản thân bất ngờ khi đoạn video nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Với anh, hoạt động này ban đầu chỉ đơn giản là cách để các em nhỏ có thêm trải nghiệm tuổi thơ và hiểu hơn về công sức lao động của bố mẹ.

