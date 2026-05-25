Nhóm người chơi tennis giữa trưa nắng gắt 40 độ C ở Hà Nội

Nhóm người chơi tennis giữa trưa nắng gay gắt 40 độ C Giữa cái nóng gần 40 độ C tại Hà Nội, hình ảnh nhiều người vẫn chơi pickleball ngoài trời vào giữa trưa khiến không ít người bất ngờ.

Khoảng 12h ngày 25/5, khi đang trong giờ nghỉ trưa, chị T.H. nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy 4 người đang chơi tennis dưới trời nắng gắt gần tòa Keangnam Landmark 72 ở phường Yên Hòa (Hà Nội).

"Bình thường tôi không để ý nhiều, nhưng hôm nay nhìn xuống thấy khá kinh ngạc", chị kể.

Sau khi ăn trưa xong, khoảng 12h40, chị T.H. thấy nhóm người tiếp tục chơi dưới nền nhiệt oi bức. Đến khoảng 13h30, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, chị không còn thấy họ ở sân.

Hình ảnh này sau đó được chị T.H. đưa lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự khó hiểu. Không ít người lo ngại việc chơi thể thao giữa trời nắng gay gắt tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 37-39 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Riêng trạm Láng (Hà Nội) ghi nhận mức nhiệt cao nhất tới 39,7 độ C.

Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan, các chuyên gia y tế cảnh báo việc vận động ngoài trời trong thời gian dài có thể gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, cảnh báo nhóm người chơi thể thao, đặc biệt là các môn tiêu tốn sức lực như pickleball, cần đặc biệt cẩn trọng. Phần lớn người chơi không phải vận động viên chuyên nghiệp, mà là dân văn phòng, vốn ít vận động trước đó.

"Khi chơi thể thao trong điều kiện nắng nóng, cơ thể đổ nhiều mồ hôi nhưng lại không bù đủ nước và điện giải, dễ dẫn đến tụt huyết áp, choáng váng, thậm chí ngất xỉu. Mất nước kéo dài còn khiến máu cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông", bác sĩ Mạnh phân tích.

Theo khuyến cáo từ từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khi cơ thể vừa sinh nhiệt do vận động, vừa hấp thụ nhiệt từ môi trường, nguy cơ mất nước, kiệt sức vì nóng và sốc nhiệt sẽ tăng mạnh, đặc biệt với những người chơi thể thao hoặc lao động cường độ cao dưới trời nắng như tennis.

Các chuyên gia cho biết sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm nhất, xảy ra khi thân nhiệt vượt quá khả năng tự điều hòa của cơ thể. Người gặp sốc nhiệt có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, ngất xỉu, thậm chí co giật hoặc tổn thương não nếu không được cấp cứu kịp thời.

Việc đổ mồ hôi liên tục cũng khiến cơ thể mất nước và điện giải, dẫn đến chuột rút, tụt huyết áp và suy kiệt thể lực.

Không chỉ vậy, nắng nóng kéo dài còn tạo áp lực lớn lên hệ tim mạch và hô hấp. WHO cảnh báo nhiệt độ cao buộc tim phải hoạt động nhiều hơn để làm mát cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim, ngay cả ở người trẻ khỏe mạnh nếu vận động quá sức trong thời gian dài.

Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân hạn chế vận động ngoài trời trong khung giờ 10-16h, ưu tiên tập luyện vào sáng sớm hoặc chiều tối, đồng thời bổ sung đủ nước và điện giải khi hoạt động liên tục. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, choáng váng, khó thở hoặc tim đập bất thường, người dân cần dừng vận động ngay và nhanh chóng tìm nơi thoáng mát để nghỉ ngơi.