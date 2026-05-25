'Đối thủ' của pickleball bị tố là môn dễ ngoại tình

Padel - môn thể thao hot nhất nước Anh - bị tố là đang phá hỏng các mối quan hệ tình cảm.

Padel là môn thể thao phát triển nhanh nhất tại Anh, được quảng bá là lành mạnh, gây "nghiện" và giàu tính cộng đồng. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người chơi phát hiện ra mặt tối ẩn sau đó, theo Daily Mail.

Padel là môn thể thao kết hợp giữa tennis và squash, được chơi bằng vợt trên sân bao quanh bởi kính. Từ một thú vui khá "kén" người chơi ở châu Âu, padel giờ bùng nổ thành một trong những cơn sốt thể thao lớn nhất nước Anh, thu hút đủ mọi đối tượng, từ các bà nội trợ, dân văn phòng, người nổi tiếng cho đến thành viên hoàng gia.

Theo Lawn Tennis Association (LTA), hiện có 1.825 sân padel tại 551 địa điểm trên khắp Vương quốc Anh, tăng mạnh từ chỉ 68 sân vào năm 2019, phục vụ khoảng 1 triệu người chơi. Môn này tiếp tục tăng trưởng từng ngày, khi các nhà đầu tư chạy đua xây sân để tranh thủ "hốt bạc".

Chris - một fan cuồng nhiệt của padel - cho biết sự hấp dẫn của môn thể thao này nằm ở tính cạnh tranh, tốc độ trận đấu và dễ nhập cuộc với người mới. Ngoài ra còn có yếu tố xã hội, với các ứng dụng chuyên dụng giúp người chơi dễ dàng kết nối, trong khi nhiều câu lạc bộ còn có quán cà phê hoặc quầy bar.

Nhưng đằng sau các trận đánh đôi "thân thiện" là một mặt tối khác: một số người lợi dụng padel để ngoại tình. Một phụ nữ giấu tên tiết lộ rằng sau khi bạn trai bắt đầu chơi padel, cô phát hiện những tin nhắn "thả thính" giữa anh ta và một người chơi khác trên ứng dụng.

"Tôi nhận ra anh ấy chỉ chơi cùng hoặc đấu với cô ta. Sau đó, tôi phát hiện nhiều lần anh ấy nói đang ở câu lạc bộ nhưng thực ra không phải. Anh ấy chỉ đang gặp cô ta thôi. Cuối cùng tôi đối chất và anh ấy thừa nhận đã ngoại tình", cô nói.

Một người khác thừa nhận họ dùng ứng dụng thể thao như app hẹn hò, tìm kiếm những người hấp dẫn để chơi cùng. Người này nói: "Mấy app như Hinge hay Tinder giờ tệ lắm. Ít nhất với cách này bạn còn được chơi môn mình thích, lại có cơ hội gặp người hợp gu hoặc khiến mình rung động".

Một phụ nữ khác cho biết cô đã quá mệt mỏi với sự ám ảnh padel của bạn trai và sốc khi chứng kiến anh ta nổi nóng trên sân. "Tôi đến cổ vũ anh ấy thi đấu, nhưng bị sốc khi chứng kiến cảnh anh ấy cãi nhau dữ dội với đối thủ. Anh ấy mất kiểm soát hoàn toàn, la hét chỉ vì một điểm số. Quá xấu hổ và độc hại. Không lâu sau tôi chia tay luôn".

Trên Reddit cũng có hàng trăm bài đăng từ các cặp đôi than phiền rằng nửa kia của họ ám ảnh hoặc "nghiện" padel. Nhiều người cho rằng môn này đã tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ.

Tuy nhiên, với nhiều cặp đôi, padel lại là điều giúp họ gắn kết hơn. Một người chơi cho biết: "Với tôi thì hoàn toàn tích cực vì giờ vợ tôi cũng chơi"

Trang chuyên tổ chức kỳ nghỉ kết hợp padel PadelxChill cũng nói: "Chúng tôi nhận thấy những cặp đôi vượt qua được giai đoạn đầu cuối cùng thường sẽ chơi cùng nhau".

Nhưng không chỉ chuyện tình cảm khiến padel bị chỉ trích. Mặt tối của môn này còn bao gồm chim chết, ô nhiễm tiếng ồn và thậm chí cả nỗi lo về bệnh tiểu đường.

Tháng 9/2025, cư dân sống gần Alderley Edge Cricket Club ở Cheshire đã khiếu nại lên hội đồng địa phương về kế hoạch chuyển sân tennis thành sân padel. Họ nói rằng khu vực sẽ phải chịu đựng "sự ồn ào gần như liên tục từ sáng tới tối, với những tiếng vang như súng cùng tiếng la hét của người chơi".

Người dân cũng lo ngại các sân mới sẽ ảnh hưởng đến giá nhà ở. Kế hoạch vẫn đang được hội đồng Cheshire East xem xét, còn câu lạc bộ - hoạt động từ năm 1870 - cho biết đã điều chỉnh nhiều chi tiết để làm hài lòng cư dân. Dựa trên phản ứng của các hội đồng địa phương khác, nhiều khả năng các sân vẫn sẽ được xây.

Tháng 8/2025, East Anglia Tennis and Squash Club muốn chuyển một sân tennis thành sân padel, nhưng người dân sống gần đó phản đối, cho rằng "tiếng ồn có thể ảnh hưởng sức khỏe tinh thần" vì padel ồn hơn các môn dùng vợt khác.

Một cư dân thậm chí cho rằng tiếng ồn từ padel có thể gây "tổn thương tâm lý". Dù vậy, hội đồng thành phố Norwich cuối cùng vẫn "bật đèn xanh" cho dự án.

Tại Grateley - một ngôi làng nhỏ ở Hampshire chỉ có khoảng 700 dân - khi xuất hiện kế hoạch biến một khu trong công viên kinh doanh thành câu lạc bộ padel, một số cư dân còn cho rằng tiếng ồn "không thể chịu nổi" có thể khiến họ mắc tiểu đường tuýp 2, theo The Times.

Dù vậy, hội đồng địa phương vẫn cấp phép xây dựng, và giờ đây PikPadel đang trở thành điểm sinh hoạt sôi động của ngôi làng.

Trong khi đó, ở Tây Ban Nha - nơi hàng triệu người đã chơi môn này hàng chục năm, một “nạn nhân” lớn khác chính là chim chóc. Theo EuroWeekly, các chuyên gia ghi nhận ngày càng nhiều chim bay vào những tấm kính cường lực dày 10 mm gần như vô hình bao quanh sân và chết tại chỗ. Tổ chức phi chính phủ Grefa ước tính mỗi sân padel ở Tây Ban Nha gây ra khoảng 135 ca chim chết mỗi năm.