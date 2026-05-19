Chàng trai Na Uy cầu hôn cô gái Việt giữa hàng trăm khinh khí cầu

Trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ, Philip Thảo quỳ gối cầu hôn Hải Hậu giữa thung lũng Cappadocia, nơi hàng trăm khinh khí cầu đồng loạt bay lên trong ánh bình minh.

Tháng 5/2025, Nguyễn Hải Hậu (28 tuổi, đến từ Sơn Tây, Hà Nội) cùng người yêu là Philip Thảo, người Na Uy gốc Việt, đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Sau điểm dừng Istanbul, cả hai đến Cappadocia, vùng đất nổi tiếng với những khinh khí cầu rực sáng mỗi sớm bình minh.

Ban đầu, Philip “gài” Hậu bằng một câu chuyện rằng anh từng định cầu hôn ở đây nhưng chưa kịp chuẩn bị nhẫn. Hậu tin thật, thậm chí có chút hụt hẫng.

Sáng hôm sau, một tài xế taxi đưa họ đi tham quan nhiều địa điểm ngắm cảnh. Khi xe dừng lại ở một điểm nhìn ra thung lũng, đúng lúc hàng trăm khinh khí cầu bắt đầu bay lên, Philip bất ngờ quỳ xuống, mở hộp nhẫn cầu hôn.

Ngay sau đó, người tài xế bước ra với máy quay chuyên nghiệp, hóa ra là nhiếp ảnh gia được Philip chuẩn bị từ trước để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt.

"Tôi đã bật khóc trong hạnh phúc", Hậu chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Quá xúc động, Hậu thậm chí quên mất việc nói lời đồng ý ngay lúc đó. Sau này, trong lễ cưới thân mật, Philip đã cầu hôn cô thêm một lần nữa để trọn vẹn khoảnh khắc.

Lần "quẹt phải" trên ứng dụng hẹn hò

Hải Hậu hiện làm nhân viên thu mua trong ngành dầu khí, năng lượng tại Na Uy. Cô và Philip Thảo quen nhau qua ứng dụng hẹn hò.

Theo cơ chế của ứng dụng, sau khi ghép đôi, phụ nữ nếu nhắn tin trước mà đối phương không hồi đáp trong 24 giờ, lượt kết nối sẽ tự động biến mất. Khi đó, Philip đang bận làm dự án nên không kiểm tra điện thoại, còn tin nhắn của Hậu cũng vì thế mà trôi qua.

Vài ngày sau, Hậu bất ngờ nhìn thấy hồ sơ của Philip xuất hiện thêm lần nữa. Nghĩ rằng chàng trai kia vốn không có hứng thú với mình, cô cũng không quá để tâm. Thế nhưng, sau 24 giờ, lượt kết nối vẫn chưa biến mất như thường lệ.

Sau này Hậu mới biết, khi phát hiện đã bỏ lỡ tin nhắn trước đó, Philip đã tạo lại tài khoản để tìm cô gái Việt mình từng lướt qua. Anh còn sử dụng thêm tính năng nâng cao của ứng dụng để kéo dài thời gian kết nối thêm 24 giờ, chỉ để chắc rằng lần này cả hai sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa.

Lần kết nối thứ hai ấy cũng trở thành khởi đầu cho cuộc trò chuyện đầu tiên của họ.

Tháng 8/2023, hai người chính thức hẹn hò. Trong gần 3 năm bên nhau, họ đã cùng đi khoảng 10 quốc gia và nhiều thành phố, tự tay trang trí căn nhà đầu tiên ở Oslo (Na Uy), đồng thời thực hiện chuyến du lịch châu Âu cùng bố mẹ Hậu.

Một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất là về Việt Nam năm 2025, khi Philip lần đầu ra mắt gia đình người yêu. Anh trải nghiệm Tết Việt, tự tay gói bánh chưng, ăn bún chả Hà Nội, học văn hóa uống rượu và được gia đình yêu quý.

"Anh ấy luôn đã khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên, tôi luôn được là chính mình", Hậu nói.

Về phía Philip, anh ấn tượng vì Hậu là cô gái dễ thương, xinh xắn, hài hước và thông minh nên chủ động hẹn gặp lần thứ hai.

Trong giai đoạn yêu nhau, Hậu vừa hoàn thành thạc sĩ và bước vào hành trình tìm việc tại Na Uy, giai đoạn nhiều áp lực và cạnh tranh. Philip trở thành chỗ dựa tinh thần lớn, thường nấu ăn mang tới cho cô, động viên sau những lần phỏng vấn thất bại.

Không chỉ đồng hành trong công việc, anh còn dần thay đổi quan điểm về hôn nhân. Ban đầu, Philip nghĩ hai người còn trẻ, nhưng sau khoảng một năm, anh bắt đầu nói nhiều hơn về gia đình và con cái, thậm chí thường xuyên gửi video em bé và bàn về việc nuôi dạy con.

"Có lẽ chính từ những khoảnh khắc giản dị ấy, tôi nhận ra bản thân muốn xây dựng gia đình cùng anh", cô gái 28 tuổi tâm sự.

Bí quyết giữ gìn hôn nhân

Đám cưới của Hải Hậu và Philip Thảo được tổ chức tại Việt Nam với lễ ăn hỏi 7 tráp, lễ đón dâu và tiệc cưới tại trung tâm. Ngoài ra còn có tiệc thân mật ở Sơn Tây với hơn 100 khách, trong đó khoảng 30 người bạn từ Na Uy bay sang chung vui.

Sau khi kết hôn, Hậu và Philip sống tại Oslo, thủ đô Na Uy. Cuộc sống mỗi ngày của cặp đôi là người nấu ăn thì người rửa bát, cuối tuần cùng dọn dẹp nhà cửa và mua sắm. Hai người có quỹ chung cho gia đình, chi tiêu cá nhân tự quản lý.

Cả hai hiếm khi mâu thuẫn gay gắt. Khi có bất đồng, họ chọn cách tạm dừng, bình tĩnh rồi nói chuyện lại sau.

Ngôn ngữ cũng không phải rào cản khi Hậu và Philip có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, tiếng Anh và đôi khi tiếng Na Uy. Đặc biệt, Philip lớn lên trong gia đình có mẹ người Việt Nam nên anh nấu món Việt rất giỏi.

Ban đầu, bố mẹ Hậu muốn con gái về Việt Nam, nhưng sau khi sang Na Uy và gặp Philip, họ thay đổi suy nghĩ. Ngược lại, gia đình Philip cũng xem Hậu như con gái ruột.

Theo Hậu, bí quyết giữ hôn nhân là luôn chủ động yêu thương nhiều hơn một chút trong đời sống thường ngày.

Ngoài ra, cả hai duy trì thói quen hẹn hò, du lịch, nấu ăn chung, tham gia các hoạt động như làm gốm, vẽ tranh, đi xem ca nhạc hay cùng nhau đi mua sắm, những thói quen đơn giản nhưng giúp mối quan hệ luôn mới mẻ.

