Tình cờ chung lớp, chàng trai 1,3 m bén duyên cô gái bị cắt 1/3 chân

Vượt qua nhiều khó khăn, Thanh và Cảnh đến với nhau bằng sự đồng cảm, thấu hiểu và cùng viết nên chuyện tình kéo dài suốt 8 năm.

Thanh và Cảnh có 8 năm yêu nhau trước khi kết hôn vào năm 2026.

Ngày 29/3, đám cưới của Nguyễn Thanh (sinh năm 1992, Nghệ An) và Trịnh Cảnh (sinh năm 1994, Hải Phòng) diễn ra trong không khí ấm cúng với đầy đủ các thủ tục, nghi lễ truyền thống.

Khoảnh khắc chú rể cao 1,3 m sánh đôi bên cô dâu mang chân giả nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và cộng đồng mạng.

Gia đình Cảnh chuẩn bị 70 mâm cỗ để mời họ hàng, bạn bè đến chung vui. Để đón dâu, chú rể vượt hơn 400 km từ Hải Phòng vào Nghệ An.

Trong khi đó, phía nhà gái tổ chức bữa tiệc nhỏ với 12 mâm cỗ và khoảng 120 khách mời thân thiết. Thanh cho biết cô muốn buổi lễ gọn gàng để mẹ già không phải vất vả chuẩn bị quá nhiều.

Dù hôn lễ không quá linh đình, cô dâu Nghệ An vẫn cảm thấy mãn nguyện vì có được người bạn đời luôn yêu thương và đồng hành cùng mình.

Đám cưới của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, cặp đôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Trước đó, Thanh phát mang khối u ở chân trái nên phải cắt bỏ 1/3 chân và sống cùng chân giả. Còn Cảnh chỉ cao 1,3 m do mắc bệnh bẩm sinh. Chính những khiếm khuyết trên cơ thể lại trở thành sự đồng cảm để họ thấu hiểu và gắn bó với nhau.

Năm 2018, cặp đôi tình cờ gặp nhau khi cùng học nghề tại trung tâm. Họ sống chung trong một căn chung cư cùng một số bạn trẻ khác.

Ban đầu, Thanh chỉ xem Cảnh như một người bạn. Tuy nhiên, sự vui vẻ, hòa đồng cùng những quan tâm nhỏ nhặt của chàng trai Hải Phòng dần khiến cô rung động.

"Có lần tôi khóc rất nhiều khi bị trượt kỳ thi kiểm tra tay nghề. Anh ở bên động viên, an ủi, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục học", Thanh kể.

Cả 2 đã vượt qua nhiều sóng gió để có cái kết viên mãn như hiện tại.

Với cô gái Nghệ An, điều khiến cô cảm thấy an tâm không phải những lời hứa hẹn hoa mỹ mà chính là sự chân thành của bạn trai.

Sau 2 năm hẹn hò, Thanh theo Cảnh về ra mắt gia đình. Hôm ấy, nhà Cảnh có cỗ nên họ hàng, xóm giềng đến rất đông. Lo bạn gái lạc lõng, Cảnh luôn theo sát cô.

"Thấy tôi vào bếp, anh cũng theo vào phụ giúp, thấy tôi rửa bát, anh cũng làm cùng. Ai cũng ngạc nhiên về việc đó. Thương anh, mọi người thương luôn cả tôi, không để tôi phải làm việc gì cực nhọc", Thanh nhớ lại.

Suốt 8 năm gắn bó, họ cùng học tập, gây dựng sự nghiệp và trở thành chỗ dựa của nhau trong cuộc sống. Những lúc Thanh đau ốm phải nhập viện, Cảnh luôn ở bên chăm sóc tận tình. Ngược lại, cô cũng đồng hành, sẻ chia cùng người yêu trong mọi khó khăn.

"Tôi biết ơn vì có anh. Chúng tôi cùng khiếm khuyết nên có thể dựa vào nhau, thấu hiểu và đem lại hạnh phúc cho đối phương", Thanh trải lòng.