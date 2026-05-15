Mẫu nam 1,91 m si mê 'nấm lùn' 1,53 m, đám cưới ai cũng trầm trồ

Trong ngày cưới, Thảo My đi giày cao gót, đứng thêm bục cao nhưng vẫn bé xíu bên cạnh chồng là người mẫu cao 1,91 m.

Thảo My như "em bé" khi bên cạnh chồng.

Lần đầu về ra mắt gia đình Hòa Nguyễn (sinh năm 1996, Hà Nội), Doãn Thảo My (sinh năm 1998) liên tục nhận được câu hỏi đã đủ tuổi kết hôn hay chưa vì chiều cao 1,53 m cùng gương mặt trẻ trung so với tuổi.

"Tôi trông như người tí hon khi đứng cạnh anh ấy", My chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cặp đôi quen nhau trong một lần cùng tham gia một chương trình người mẫu tại TP.HCM, khi My được mời đến show của người bác là nhà thiết kế làm việc, còn Hòa là người mẫu nam trong chương trình.

Sau vài ngày làm việc chung trong ê-kíp, cả hai dần trở nên thân thiết. Khi trở lại Hà Nội, họ tiếp tục gặp gỡ trong các buổi liên hoan rồi bắt đầu trò chuyện, đi chơi riêng.

"Tôi và anh nói chuyện hợp nên dần thích nhau. Khoảng 3-4 tháng sau thì chính thức yêu", My chia sẻ.

Hòa là người mẫu nam, sở hữu chiều cao nổi bật 1,91 m. Chính sự chênh lệch này khiến cặp đôi càng thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Mỗi lần đứng cạnh chồng, My gần như lọt thỏm vì khoảng cách chiều cao quá lớn.

My tâm sự, bạn trai cô từng đùa với một người chị họ rằng "em không bao giờ lấy vợ lùn như chị", nhưng sau này lại nên duyên với người còn thấp hơn. Mỗi lần gia đình gặp gỡ, câu chuyện này lại được mang ra trêu đùa như một kỷ niệm vui.

Để có những bức ảnh đẹp với nửa kia, My thường phải đứng lên bục hoặc đi giày cao gót.

Không chỉ gia đình, họ hàng, bạn bè hai bên ban đầu đều khá sốc khi nhìn My đi cạnh Hòa. Có thời điểm, nhiều người còn trêu cặp đôi trông giống "chú cháu".

Bên cạnh chiều cao, Hòa còn được My nhận xét là người có tính cách điềm đạm, tự lập, ví như "Google sống" vì có thể lo liệu hầu hết mọi việc. Sau hơn 5 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định kết hôn và bên nhau được 8 năm, tính cả thời gian yêu và cưới.

Trong ngày cưới của cặp đôi, để khung hình cân đối, My phải mang giày cao gót 20 cm và đứng thêm trên bục cao.

"Vậy mà đứng cạnh chồng, mọi người vẫn nhận xét tôi lọt thỏm", My kể.

Dù chênh lệch ngoại hình khá lớn, My cho biết điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Cô cảm thấy may mắn vì chồng luôn chia sẻ việc nhà, từ chăm con, cho con ăn, tắm cho con đến bế con ra ngoài đều chủ động san sẻ cùng vợ.

My tâm sự cô rất thích việc lấy chồng cao, vừa đúng gu, vừa hy vọng con cái sau này có thể thừa hưởng chiều cao nổi bật từ bố.

"Tôi hy vọng cải thiện chiều cao cho các con, bản thân cũng mê kiểu con trai cao to như diễn viên Hàn Quốc nên gặp anh là đúng gu luôn. Mong hai bạn nhỏ cao được như bố là mừng lắm rồi", My chia sẻ.

Cặp đôi đã có 8 năm hạnh phúc bên nhau.