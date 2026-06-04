3 chị em lấy 3 anh em ruột ở Nghệ An, sống chung một mái nhà

Chị Kiều Loan (Nghệ An) thấy may mắn khi hai bên thông gia có mối nhân duyên đặc biệt, 3 chị em bên ngoại kết hôn với 3 anh em ruột bên chồng.

Năm 2015, chị Kiều Loan (sinh năm 1991, Tân Kỳ cũ, Nghệ An) kết hôn với anh Trần Đăng Anh (sinh năm 1989). Sau 11 năm, mỗi khi nhìn lại, chị vẫn luôn cảm thấy may mắn về "sợi dây nhân duyên" đặc biệt giữa hai nhà.

Mối duyên của hai vợ chồng bắt đầu khi chị Loan tốt nghiệp đại học ở TP.HCM và về quê làm việc cho cửa hàng thời trang của gia đình chồng, cách nhà chị 8 km.

"Lúc chúng tôi hẹn hò, mẹ chồng đã có khoảng thời gian cấm cản. Cuối cùng mẹ cho cưới dù chưa ưng lòng. Nhưng chồng tôi nói với mẹ rằng: 'Nếu đồng ý cho con cưới, mẹ cũng phải thương cô ấy như thương con thì gia đình con mới hạnh phúc được'", chị Loan kể.

Từ ngày chị Loan về chung nhà, bố mẹ chồng chị đều yêu thương, vun vén để gia đình nhỏ càng thêm ấm áp.

Vợ chồng chị Loan kết hôn năm 2015, đến nay có 5 con.

Thông gia kép

Điều khiến chị Loan trân trọng hơn là nhà chồng và nhà bố mẹ để qua lại thân thiết, đối xử với nhau không khác gì anh em ruột thịt.

Năm 2017, chị họ của chị Loan kết hôn với em trai thứ 2 của chồng, gia đình hai bên càng thêm gắn kết.

Năm 2020, chị Loan cùng cả nhà chồng di cư từ Nghệ An vào Đồng Nai sinh sống và kinh doanh. Em trai ruột của chị cũng đi theo để làm việc. Em gái của chồng sau khi tốt nghiệp cũng về làm kế toán cho gia đình.

"Năm 2024, bố chồng nhìn ra tình cảm của em trai tôi nên đứng ra làm mối. Hai em tìm hiểu một thời gian rồi nên duyên. Năm 2025, hai em kết hôn, hai nhà thành 'thông gia kép' và tình cảm càng thêm khắng khít", chị tâm sự.

Gia đình em trai ruột chị Loan, gia đình chị họ, bố mẹ chồng chị, gia đình chị và em trai chồng thứ ba của chị Loan (từ trái sang phải).

Hai ông bố vui mừng khi lời hẹn vu vơ "Hay mình làm thông gia kép" nhiều năm trước cuối cùng thành sự thật. Chị Loan xúc động nhớ lại trong ngày cưới của hai em, bố chồng đã nói với thông gia rằng: "Năm xưa tôi xin của ông một cô con gái, bây giờ tôi trả lại cho ông một cô con gái nhé".

Điều đặc biệt là suốt nhiều năm, 3 cặp vợ chồng chung sống dưới một mái nhà cùng với bố mẹ chồng. "Anh em nhà chúng tôi rất thân thiết, đều là ruột thịt nên đoàn kết và yêu thương nhau", chị nói, cho biết đến năm 2026, do nhu cầu công việc nên 3 nhà mới tách ra riêng.

Tình cảm hai bên thông gia cũng rất thắm thiết. Năm bố mẹ chị Loan làm nhà, bố mẹ chồng hào phóng tặng sơn, gạch ốp lát, thiết bị nhà vệ sinh, thậm chí hỗ trợ cả tiền công thợ.

Khoảng năm 2020, khi bố chồng phát hiện và nhập viện điều trị ung thư, bố mẹ đẻ chị qua lại thăm nom, thường xuyên gửi đồ ăn cho thông gia bồi dưỡng.

Làm mẹ 5 con

Sau hơn một thập kỷ làm dâu, chị Loan cảm thấy may mắn vì được bố mẹ chồng yêu thương hết lòng. Ngay khi chị thành dâu cả, mẹ chồng đã giao hết quyền quản lý tài chính, giao chìa khóa két. Từ chuyện kinh doanh đến chi phí sinh hoạt, chị đều được bố mẹ chồng tin tưởng giao phó.

Chị Loan sinh 5 bé lần lượt năm 2016, 2018, 2020 và cặp sinh đôi năm 2024. Mỗi lần chị sinh nở, mẹ chồng đều bên cạnh, lo từng bữa ăn cho con dâu, chăm các cháu chu toàn. Thấy con dâu ở cữ biếng ăn, bố chồng lại động viên "ăn cho có sức, lấy sữa cho con".

"Tôi nhớ những lần bố đội nắng leo cây hái lá vằng, đun nước cho tôi uống. Mỗi khi vợ chồng tôi có mâu thuẫn, bố mẹ chồng đều lắng nghe từ hai phía để giải quyết công bằng, không trách cứ con dâu", chị kể.

Năm 2025, bố chồng chị Loan qua đời, để lại nhiều tiếc nuối cho gia đình. "Tôi mong rằng bố ở nơi xa sẽ an lòng khi các con yêu thương, đùm bọc nhau như bố luôn mong muốn".

Bố mẹ chồng hết mực yêu thương, chăm lo cho con cháu.

Hiện tại, chị Loan chủ yếu ở nhà để chăm lo, đưa đón các con đi học. Khi các con đến trường, chị tranh thủ làm nội dung cho tiếp thị liên kết, hỗ trợ chồng chốt đơn trong mảng kinh doanh ốp lát.

Thời gian này, mẹ chồng sang chăm sóc cho em chồng sắp sinh, đúng vào dịp các bé nghỉ hè nên chị Loan cũng có phần bận rộn hơn. Dù vậy, chị vẫn cố gắng làm việc, mày mò tự học thêm tiếng Anh để dạy cho các con.

"Nhiều người khó tin tôi có thể cân hết tất cả công việc và chỉ nghỉ ngơi ít như vậy. Nhưng tôi thấy may mắn khi có sức khỏe nên vẫn thấy ổn, không kiệt sức hay mệt mỏi gì. Cũng có người hỏi tôi học tiếng Anh làm gì khi công việc không cần tới vốn ngoại ngữ, nhưng tôi học là để hỗ trợ các con", người mẹ 5 con bộc bạch.

Chị Loan nói rằng động lực để có thể cân bằng mọi thứ chính là gia đình nhỏ. Chị mừng khi các con luôn chăm ngoan, vui vẻ, vợ chồng yêu thương, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau.

"Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy những thứ mình làm đều có ý nghĩa. Đó không phải là gánh nặng, mà là điểm tựa để tôi mạnh mẽ tiến lên", chị nói.