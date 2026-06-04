Chàng trai Nhật khoe bạn gái Việt, clip viral khắp cõi mạng

Từ chuyện yêu xa đến những lần bất đồng vì khác biệt văn hóa, cặp đôi Việt - Nhật tiết lộ ChatGPT là "quân sư" giúp họ hiểu nhau hơn.

Clip chàng trai Nhật khoe bạn gái người Việt gây sốt Chàng trai rất tự hào vì có cô bạn gái người Việt Nam xinh xắn.

Clip ghi lại khoảnh khắc Issei Nakano, một chàng trai đến từ Nhật Bản, hào hứng giới thiệu cô bạn gái người Việt đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội những ngày gần đây. Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt đầy tự hào mỗi khi nhắc đến người yêu khiến nhiều người thích thú và tò mò về câu chuyện phía sau.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Issei cho biết bạn gái anh là Bùi Mai Hương Uyên (tên thường gọi Aura), hiện sống tại Vũng Tàu. Cả hai quen nhau khi cùng theo học tại một trường ngôn ngữ ở Philippines.

Theo Issei, anh bị thu hút bởi Uyên ngay từ lần đầu gặp mặt trong khuôn viên trường. "Ngay từ lần đầu gặp Uyên, tôi đã cảm thấy cô ấy rất đặc biệt, như tình yêu sét đánh vậy. Nhưng vì quá ngại nên suốt một tháng đầu tiên tôi không dám chủ động bắt chuyện", chàng trai Nhật kể.

Từ cảm xúc rung động ban đầu, hai người đã cùng vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách địa lý để trở thành một cặp. Hiện tại, họ đang lên kế hoạch cho tương lai lâu dài bên nhau.

Hai lần bị từ chối

Sau lần gặp đầu tiên, cả hai vô tình được xếp vào cùng một nhóm học. Nhờ vậy, Issei mới có cơ hội làm quen và trò chuyện với cô gái Việt Nam mà anh thầm để ý.

Không lâu sau, Issei tiếp tục gặp Uyên tại buổi tiệc chia tay một người bạn trong trường. Khi đó, Issei lấy hết can đảm mời Uyên đi hẹn hò nhưng nhận về cái lắc đầu.

"Tôi có chút buồn vì đây là lần đầu tiên bị từ chối thẳng như vậy", chàng trai Nhật nhớ lại.

Dù vậy, Issei không bỏ cuộc. Ngày hôm sau, anh tiếp tục ngỏ lời lần thứ hai nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự.

Sau hai lần thất bại, Issei không còn nhắc đến chuyện hẹn hò mà âm thầm quan tâm Uyên bằng những hành động nhỏ như giúp cô mang đồ đạc, hỗ trợ những việc lặt vặt hay luôn xuất hiện khi cô cần giúp đỡ.

Dù bị từ chối 2 lần nhưng Issei vẫn quyết tâm theo đuổi Uyên.

Trong thời gian làm bạn, cả hai cũng không ít lần xảy ra tranh cãi vì khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và những hiểu lầm trong giao tiếp. Tuy nhiên, theo Uyên, Issei luôn là người chủ động làm hòa trước.

"Tôi và anh cãi nhau khá nhiều nhưng Issei luôn là người xin lỗi trước và tìm cách giải quyết vấn đề", Uyên chia sẻ.

Sau khi hoàn thành khóa học và trở về Việt Nam, Uyên vẫn giữ liên lạc với nhóm bạn quốc tế. Một thời gian sau, Issei cùng những người bạn chung quyết định sang Việt Nam du lịch.

Khoảng thời gian một tháng ở Việt Nam trở thành cơ hội để chàng trai Nhật chứng minh tình cảm của mình.

"Issei luôn cố gắng để tôi cảm thấy được tôn trọng và an tâm. Anh ấy dành rất nhiều thời gian cho tôi và luôn cố gắng khiến tôi tin tưởng", Uyên cho biết.

Từ đó, mối quan hệ của cả hai tiến triển tích cực hơn và cô đồng ý nhận lời hẹn hò với anh.

Thay đổi vì yêu

Uyên tâm sự, trong môi trường sống và văn hóa Nhật Bản mà Issei lớn lên, anh chưa từng có thói quen xách túi hay chiều chuộng ai quá nhiều. Thế nhưng kể từ khi quen cô gái Việt Nam, chàng trai trẻ lại sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu.

"Khi hẹn hò với tôi, anh ấy thay đổi hoàn toàn. Từ những việc nhỏ nhất đến những điều lớn hơn, anh ấy đều chủ động làm cho tôi", Uyên kể.

Do rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa, đôi khi những cuộc trò chuyện đơn giản cũng có thể dẫn đến hiểu lầm. Mỗi khi như vậy, cả hai thường tìm đến phần mềm AI để hỗ trợ dịch thuật và phân tích vấn đề từ góc nhìn trung lập.

"Tôi và anh thường nhờ ChatGPT phiên dịch và làm 'trọng tài' giữa hai đứa. Nhiều khi đọc xong câu trả lời, cả hai lại hiểu đối phương hơn và nhanh chóng làm hòa", Uyên chia sẻ.

Phải lòng Uyên từ cái nhìn đầu tiên, Issei luôn tự hào vì có cô bạn gái xinh xắn.

Hiện tại, Issei đang cân nhắc chuyển công việc sang Việt Nam để có thể ở gần bạn gái trong tương lai.

Cặp đôi cũng bất ngờ khi video đầu tiên Issei đăng tải trên TikTok đã thu hút khoảng 1,5 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Ban đầu, chàng trai Nhật chỉ quay video với mục đích lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ niềm vui cá nhân. Tuy nhiên, sự hưởng ứng của cộng đồng mạng vượt xa mong đợi của anh và chàng trai Nhật rất biết ơn vì điều đó.

"Thật ra tôi vẫn chưa có cảm giác là bản thân đã nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhưng nhờ việc theo đuổi bạn gái và đến Việt Nam, tôi đã có cơ hội tìm hiểu văn hoá, con người và cuộc sống ở đây. Qua những trải nghiệm đó, mình càng mong muốn trong tương lai có thể giới thiệu những điều tuyệt vời của Việt Nam đến với người Nhật", Issei chia sẻ.