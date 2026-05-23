Còn 80.000 đồng trong túi, chàng trai TP.HCM mua vé số và trúng 16 tỷ

Chỉ còn 80.000 đồng trong túi, thanh niên sinh năm 2000 mua hết vé số của người bán dạo vì thấy thương. Hôm sau, anh trúng độc đắc 16 tỷ đồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều 23/5, chị Đoàn Thùy Dương, chủ đại lý vé số ở phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), cho biết vừa đổi giải đặc biệt cho một thanh niên sinh năm 2000 vào sáng cùng ngày, với tổng trị giá 16 tỷ đồng sau khi người này trúng 8 tờ vé số trúng độc đắc.

Theo chị Dương, thanh niên mua số vé trên vào chiều hôm trước tại khu vực Ngã Sáu. Thời điểm đó, anh đi uống sữa và trong túi chỉ còn khoảng 80.000 đồng. Thấy một người bán vé số lớn tuổi vẫn đứng bán khuya, anh quyết định mua ủng hộ toàn bộ 8 tờ còn lại.

Khi đến đổi thưởng, chàng trai sinh năm 2000 vẫn chưa hết bàng hoàng, liên tục kiểm tra lại dãy số vì không tin mình trúng giải lớn. Với 8 tờ cùng trúng giải đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng lên tới 16 tỷ đồng trước thuế.

8 tờ vé số trúng giải đặc biệt 16 tỷ đồng . Ảnh: NVCC.

"Bạn ấy còn rất trẻ, tới nơi vẫn run và hỏi đi hỏi lại xem có thật không", chị Dương chia sẻ.

Chủ đại lý cho biết thêm thanh niên trúng độc đắc trong kỳ quay số chiều 22/5, giải đặc biệt mang dãy số 576339.

Câu chuyện sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận hơn 1.300 lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước màn "đổi đời" chỉ sau một đêm của nam thanh niên, trong khi không ít tài khoản hài hước vào "xin vía" may mắn.

Nhiều tài khoản để lại những câu nói hài hước như "80.000 đồng lời 16 tỷ", "uống sữa xong đổi đời" hay "đúng kiểu mua vì thương rồi trời thương lại". Một số người cũng cho biết câu chuyện khiến họ nhớ đến những lần mua vé số chỉ vì muốn ủng hộ người bán dạo.