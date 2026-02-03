Khi vé số Vietlott trở thành lì xì thời đại mới

Theo nhịp sống hiện đại, Gen Z không chỉ “đổi gu” bao lì xì mà còn làm mới cách chúc Tết bằng những hình thức lì xì độc đáo, nổi bật trong đó là lì xì bằng vé số Vietlott.

Trong tâm thức của người Việt, Tết không chỉ là dịp để mọi người trở về đoàn viên bên gia đình, mà còn là thời điểm trao gửi lời chúc và những điều tốt đẹp cho năm mới. Cùng với sự thay đổi của nhịp sống hiện đại, cách đón Tết cũng dần mang thêm màu sắc mới, đặc biệt với Gen Z - thế hệ không chỉ trân trọng giá trị sum vầy mà còn xem Tết là dịp để thể hiện cá tính riêng. Từ thời trang du xuân, ảnh áo dài đến việc lựa chọn phong bao lì xì, mọi chi tiết đều trở thành một phần của trải nghiệm Tết theo cách rất mới lạ và độc đáo.

Ngày nay, Gen Z có xu hướng sưu tầm các mẫu bao lì xì thú vị, mới mẻ. Nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn hình thức lì xì bằng vé số Vietlott như lời chúc về vận may và tài lộc. Dù nhỏ gọn về hình thức, mỗi tấm vé lại chứa đựng hy vọng và khởi đầu thuận lợi. Chính sự kết hợp giữa giá trị tinh thần và yếu tố may mắn đã khiến vé số trở thành món quà Tết ý nghĩa, đúng với tinh thần “đầu năm nói chuyện may mắn”.

Lì xì bằng vé số Vietlott đang dần trở thành xu hướng chúc Tết được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Bắt nhịp xu hướng đó, bộ bao lì xì của các xổ số tự chọn sử dụng tông màu tươi sáng, thiết kế mang đến cảm giác vui tươi, may mắn, trẻ trung. Lấy cảm hứng từ 4 loài hoa tượng trưng cho các giá trị tốt đẹp trong văn hoá Việt Nam là mai - lan - cúc - trúc, thiết kế bộ bao lì xì này nhằm tạo sự đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó, bao lì xì chính thể hiện hành trình xổ số tự chọn mang may mắn qua khắp các tỉnh thành tại Việt Nam.

Bộ bao lì xì của xổ số tự chọn mang đến cảm giác vui tươi, may mắn, phù hợp với mọi đối tượng.

Là sinh viên mới ra trường, Hải Quỳnh (23 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ, nếu như những năm trước, Quỳnh chưa có thói quen lì xì cho người khác thì năm nay, việc lựa chọn bao lì xì và mức tiền phù hợp lại trở thành nỗi băn khoăn không nhỏ. Tình cờ nghe đồng nghiệp nhắc đến việc lì xì bằng vé số, Quỳnh quyết định chọn vé số Vietlott để gửi tặng người thân, bạn bè trong dịp Tết này. “Nếu lì xì nhiều tiền thì áp lực tài chính, còn lì xì ít tiền lại không vui, trong khi vé số vừa thoải mái về chi phí mà vẫn mang ý nghĩa cầu mong may mắn đầu năm”, Quỳnh chia sẻ.

Long Hoàng (28 tuổi, nhân viên kỹ thuật) cho biết mỗi năm, anh đều thay đổi để tạo sự mới mẻ như bao lì xì in hình meme, khi lại để các cháu và bạn bè “bốc thăm” cho vui. “Những năm đầu mới đi làm, tôi chỉ lì xì lấy hên, nhưng vài năm trở lại đây tôi cũng dành tâm huyết suy nghĩ nên làm gì mới mẻ hơn cho dịp Tết, mang đến cảm giác thú vị cho người nhận”, anh chia sẻ. Năm nay, khi Vietlott ra mắt sản phẩm Lotto 5/35, anh Long - người thường xuyên mua vé trên điện thoại chợt nhận ra vé số cũng có thể trở thành một hình thức lì xì thú vị.

Với các sản phẩm quen thuộc như Power 6/55, Mega 6/45, Lotto 5/35 người chơi sẽ có cơ hội thử vận may với giá trị giải thưởng lớn, phù hợp để gửi gắm những ước mơ dài hạn cho năm mới. Dòng sản phẩm Max 3D/Max 3D+/Max 3D Pro gắn liền với những con số ý nghĩa, trong khi dòng sản phẩm xổ số quay nhanh như Keno, Bingo18 gây ấn tượng với cách chơi đơn giản, giải trí nhanh gọn sẽ phù hợp để cùng chơi cùng vui vào đầu năm mới.

Đặc biệt, bạn có thể gửi tặng vé số Vietlott thông qua 2 hình thức tiện lợi: Mua trực tiếp tại các điểm bán Vietlott trên toàn quốc hoặc sử dụng tính năng “tặng vé” trên kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (https://info.vietlott-sms.vn). Với hình thức này, cả người tặng và người nhận đều cần có tài khoản Vietlott SMS, và toàn bộ thao tác được thực hiện nhanh chóng, trực tiếp trên điện thoại.

Thiết kế bao lì xì mới của Vietlott nhanh chóng “ghi điểm” với Gen Z.

Từ những bao lì xì độc đáo đến việc lựa chọn vé số Vietlott như một món quà mang theo hy vọng và vận may, lì xì không chỉ là trao đi giá trị vật chất mà còn là gửi gắm những điều tốt đẹp cho năm mới. Với đa dạng sản phẩm và hình thức tặng, vé số Vietlott đồng hành cùng người chơi tạo nên những khoảnh khắc đầu xuân ý nghĩa, nơi mỗi tấm vé nhỏ đều mang theo một điều ước lớn, góp phần làm cho Tết thêm trọn vẹn và đáng nhớ.