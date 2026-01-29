Trao quà đầu năm, sẻ chia may mắn cùng Vietlott mùa Tết 2026

Phim ngắn “May mắn trao đi” của Vietlott mở ra góc nhìn mới về việc tặng quà và lì xì đầu năm bằng vé số, lan tỏa thông điệp “Tết là lúc niềm vui và may mắn được sẻ chia”.

Những ngày cuối năm gắn với nhịp sống hối hả. Trong căn bếp nhỏ, người nội trợ tất bật sắm sửa, dọn dẹp và chăm chút mái ấm gia đình. Ở văn phòng, bản kế hoạch và deadline được hoàn thành trong guồng quay gấp rút trước kỳ nghỉ Tết. Ngoài kia, các y bác sĩ vẫn lặng lẽ túc trực nơi bệnh viện, tạm gác không khí đoàn viên để chăm sóc bệnh nhân. Những sinh viên xa nhà đếm từng ngày, háo hức thu xếp chuyến xe về quê. Dù mệt mỏi và bận rộn, ai cũng mong tìm thấy niềm vui giản dị để giữ tinh thần nhẹ nhàng và vui vẻ mùa Tết.

Phim ngắn May mắn trao đi mang đến cảm xúc lan tỏa và trân trọng những sẻ chia ý nghĩa trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Trải qua năm số 9 với nhiều chuyển biến, năm nay, mọi người đón Tết với tâm thế khác - sống chậm hơn, bớt kỳ vọng vào giá trị vật chất, thay vào đó là giá trị tinh thần được tìm thấy ở những điều nhỏ bé. Tết không chỉ nằm ở “mâm cao cỗ đầy”, mà còn là khoảnh khắc được ở bên người thân đối với người con xa quê; phút giây ấm áp hiếm hoi với y bác sĩ, hay niềm vui lặng thầm của cô chú công nhân vệ sinh khi thành phố khoác lên mình diện mạo mới.

Trong tinh thần ấy, phim ngắn May mắn trao đi của Vietlott với thông điệp “Tết không chỉ là sum họp, đó là lúc niềm vui và may mắn được sẻ chia” như lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: Đôi khi ý nghĩa của Tết không nằm ở điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc lan tỏa niềm vui đến người xung quanh.

Không cần món quà cầu kỳ, đôi khi chỉ là hành động bất ngờ cũng đủ khiến người nhận mỉm cười. Lấy cảm hứng từ câu chuyện trong phim ngắn Tết của Vietlott, hình ảnh những tấm vé số được gửi trao cho người lạ xung quanh mang đến góc nhìn khác về việc lì xì.

Khoảnh khắc sẻ chia bình dị được thể hiện qua thước phim của Vietlott.

Với nhiều người, việc lì xì, tặng quà bằng vé số còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, Tết là dịp gửi gắm lời chúc tốt đẹp về năm mới khởi sắc và bùng nổ. Giữa nhiều lựa chọn quà biếu ngày Tết, vé số Vietlott trở thành món quà tinh thần ý nghĩa khi đảm bảo sự nhỏ gọn, thiết thực nhưng chứa đựng nhiều kỳ vọng. Tấm vé số không đơn thuần là quà đầu năm, mà còn mang theo lời chúc năm mới may mắn, bình an và hy vọng; mang theo câu chuyện, niềm tin được gửi gắm trong dịp đầu xuân.

Để chuẩn bị quà tặng cho bạn bè và người thân dịp năm mới bằng hình thức vé số, bạn có thể mua vé trực tiếp tại điểm bán trên toàn quốc hoặc trên kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott. Đặc biệt, khi mua vé tại điểm bán, khách hàng có cơ hội nhận bao lì xì của Vietlott, không kể số lượng vé mua. Vì vậy, nếu đang tìm kiếm món quà đầu năm ý nghĩa, bạn có thể ghé điểm bán Vietlott gần nhất để được tư vấn và nhận bao lì xì. Bạn có thể tìm điểm bán hàng Vietlott tại đây.

Vietlott cung cấp đa dạng lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mỗi người, ví dụ vé Mega 6/55, Power 6/55, Lotto 5/35 với giá trị giải thưởng hấp dẫn, hoặc dòng sản phẩm Max 3D/ Max 3D+/Max 3D Pro với tấm vé mang những con số ngày tháng năm sinh. Bên cạnh đó, mọi người có thể tìm thêm niềm vui, may mắn khi chơi Keno tại điểm bán Vietlott hay chơi Bingo18 trên ứng dụng Vietlott SMS.