Mua vé số theo ngày sinh trên điện thoại, cơ hội trúng hàng tỷ đồng

Mua vé số trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott là xu hướng quen thuộc của nhiều người chơi, đặc biệt sau khi xổ số tự chọn Lotto 5/35 “lên kệ”.

Với cơ chế tự chọn số linh hoạt, người chơi dễ dàng chọn con số mang ý nghĩa cá nhân như ngày sinh, ngày kỷ niệm để thử vận may theo cách riêng.

Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 6, xổ số tự chọn Lotto 5/35 được chú ý trên thị trường xổ số. Không chỉ mở bán tại điểm bán Vietlott, sản phẩm còn được triển khai trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS), giúp người chơi chủ động mua vé mọi lúc mọi nơi và tự cá nhân hoá bộ số dự thưởng theo sở thích.

Xổ số Lotto 5/35 có tần suất quay số 2 lần mỗi ngày (13h và 21h) với cách chơi đơn giản. Người chơi chọn 5 số trong tập hợp từ 1 đến 35 và một số đặc biệt từ 1 đến 12 để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng. Người muốn gia tăng cơ hội trúng thưởng có thể chọn theo hình thức chơi “bao số” gồm bao bộ số chính và bao bộ số đặc biệt.

Giao diện tính năng mua vé Lotto 5/35 trên ứng dụng Vietlott SMS.

Người chơi có thể tự chọn bộ số dựa trên ngày sinh, ngày kỷ niệm, thần số học hoặc bất kỳ con số mang ý nghĩa cá nhân. Ngoài ra, ứng dụng Vietlott SMS hỗ trợ tính năng tự chọn linh hoạt: Người chơi chọn trước một vài số, hệ thống gợi ý và hoàn thiện những số còn lại để hình thành bộ số dự thưởng. Nhờ đó, mỗi bộ số vừa mang dấu ấn cá nhân vừa đảm bảo yếu tố may mắn.

Chỉ với chiếc điện thoại, người chơi có thể tham gia dự thưởng nhanh chóng bằng cách tải ứng dụng Vietlott SMS. Người dùng là chủ thuê bao của nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone tải ứng dụng Vietlott SMS rồi đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và chụp hai mặt căn cước công dân để xác nhận. Việc đăng ký này giúp người chơi định danh tấm vé là của mình và nếu trúng thưởng thì chỉ người chơi mới được nhận thưởng. Sau khi chọn bộ số yêu thích, hệ thống tự động soạn cú pháp cùng bộ số và gửi đến tổng đài 9969 (cước phí nhắn tin hoàn toàn miễn phí).

Xổ số tự chọn Lotto 5/35 được đánh giá là sản phẩm thu hút ở thời điểm hiện tại của Vietlott nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng . Đặc biệt, khi độc đắc đạt 12 tỷ đồng nhưng không có người trúng, giải thưởng này sẽ được chia cho hạng giải từ giải nhất đến giải năm vào kỳ quay lúc 21h ngày hôm sau (với điều kiện không có người trúng giải độc đắc cho đến thời điểm này). Giải nhất nhận được 2/6 giá trị giải thưởng, các giải còn lại (trừ giải khuyến khích) nhận được 1/6 giải thưởng.

Nhờ tính năng chia giải độc đắc của Lotto 5/35, nhiều người chơi ở các hạng khác có cơ hội nhận thêm tiền thưởng gấp hàng trăm lần. Ảnh chụp từ website Vietlott.

Là một trong những người chơi đầu tiên của Lotto 5/35, anh Nhật Linh (39 tuổi, kỹ sư xây dựng tại TP.HCM) duy trì thói quen mua vé cả 2 kỳ mỗi ngày.

“Nhiều hôm bận, tôi mua ngay trên điện thoại. Nhất là vào kỳ chia giải, tối không tiện ra ngoài thì mua trên Vietlott SMS khá nhanh và tiện”, anh nói.

Anh Linh chia sẻ thường chọn số đơn giản, ưu tiên bộ số gắn với ngày kỷ niệm lễ cưới của vợ chồng. Đôi lúc anh đổi thành ngày sinh nhật của vợ hoặc con. “Lúc nào tôi cũng mua bộ số kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Thấy vậy chứ cũng trúng được mấy lần rồi. Có lần được 30.000 đồng thôi, nhưng lần khác được hơn cả triệu đồng”.

Không riêng anh Linh, nhiều người chơi khác cũng bày tỏ hứng thú khi “nuôi” bộ số của chính mình. Việc cá nhân hóa bộ số khiến trải nghiệm trở nên gần gũi và mang tính cảm xúc hơn.

Màn hình mua vé thành công của người chơi Lotto 5/35.

Nhờ cách chơi linh hoạt, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng trải nghiệm mua vé thuận tiện trên điện thoại, xổ số tự chọn Lotto 5/35 trở thành lựa chọn giải trí được nhiều người quan tâm. Không chỉ là trò chơi may rủi, đây còn là cơ hội để tạo “dấu ấn may mắn” cho riêng mình thông qua con số ý nghĩa.

