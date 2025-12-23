Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
5 năm Vietlott SMS mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người chơi xổ số

  • Thứ ba, 23/12/2025 15:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau 5 năm hoạt động, kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott với ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS góp phần định hình thói quen mua xổ số tiện lợi cho hàng triệu người chơi.

Quốc Thái - Tú Chi

Đồ họa: Tấn Lợi

xổ số Vietlott Vietlott SMS

