5 năm Vietlott SMS mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người chơi xổ số

Sau 5 năm hoạt động, kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott với ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS góp phần định hình thói quen mua xổ số tiện lợi cho hàng triệu người chơi.
08:00 11/11/2022
11/11/2022
Những con số thống kê mới nhất về xổ số nhanh Bingo18 trên Vietlott SMS cho thấy độ "hot" của sản phẩm giải trí có thưởng hợp pháp này.
07:00 24/12/2022
24/12/2022
2 năm với hơn nửa triệu người tham gia và trên 520 tỷ đồng trúng thưởng là những con số ấn tượng về ứng dụng mua xổ số trên điện thoại Vietlott SMS.
08:00 16/12/2023
16/12/2023
Sau gần 3 năm ra mắt, kênh phân phối vé số qua điện thoại của Vietlott (nền tảng hỗ trợ Vietlott SMS) đã có sự phát triển nhanh vượt bậc.
Quốc Thái - Tú Chi
Đồ họa: Tấn Lợi
