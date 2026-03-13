Xe khách tăng vé 50.000 đồng vì giá xăng dầu tăng

Trước tình hình biến động của giá xăng dầu, một số nhà xe khách thông báo tạm thời tăng vé thêm 20.000-50.000 đồng. Nhiều tài xế, shipper giao hàng cũng tìm cách để ứng phó.

Tài xế, người giao hàng là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng lớn khi giá xăng dầu biến động. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Khoảng một tuần nay, giá xăng dầu là chủ đề được anh Chí Phương (32 tuổi, tài xế xe công nghệ tại Hiệp Bình, TP.HCM) và nhiều đồng nghiệp quan tâm nhất. Mỗi khi chưa có khách, anh lại mở điện thoại lên để cập nhật tình hình, tính toán phương án di chuyển sao cho hợp lý.

Trước đây, với một ngày chạy xe, anh có thể kiếm khoảng 700.000 đồng, chi phí đổ xăng trên dưới 100.000 đồng. Sáng 10/3, anh đi đổ xăng đầy bình tốn 140.000 đồng.

"8 năm trong nghề chạy xe, tôi cảm nhận đây là một trong những đợt giá xăng dầu có nhiều biến động mạnh chỉ trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực", anh nói với Tri Thức - Znews.

Chỉ trong hơn 1 tuần lễ tính từ ngày 28/2, giá xăng dầu đã tăng 30-40%, có thời điểm xăng RON 95 chạm mốc 29.000 đồng/lít, xăng E5 RON 92 vượt 26.000 đồng/lít (sau kỳ điều hành tối 10/3).

Tối 12/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu: giảm 450 đồng/lít (-1,9%) với xăng E5 RON 92 và tăng 330 đồng/lít (+1,3%) với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.500 đồng/lít và xăng RON 95 là 25.570 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 550 đồng/lít (+2,1%) lên 27.020 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.520 đồng/lít (+10,3%) lên 26.930 đồng/lít; dầu mazut giảm 340 đồng/kg (-1,8%) còn 18.660 đồng/kg. Giá nhiên liệu trong nước hầu hết tăng trở lại sau phiên giảm mạnh vào tối 11/3 do biến động trên thị trường thế giới. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 9 lần tăng, 5 lần giảm.

Nghỉ sớm, từ chối cuốc xe xa

Anh Chí Phương đang sử dụng dòng xe tay ga vốn tiêu hao nhiên liệu khá nhiều. Theo anh, với những cuốc xe ngắn, thu nhập thực tế của tài xế không cao nhưng vẫn phải di chuyển quãng đường khá xa để đón khách.

“Có những cuốc phải chạy 2,2-2,5 km để đón khách, sau đó chở thêm khoảng 2-3 km nữa nhưng tổng thu nhập chỉ khoảng 10.000 đồng. Với tình trạng giá xăng cao, những cuốc như vậy tài xế sẽ hạn chế nhận”, anh chia sẻ.

Nam tài xế nhận xét tình trạng kẹt xe tại các đô thị lớn cũng khiến chi phí nhiên liệu đội lên đáng kể. Theo anh, quãng đường 5 km nhưng di chuyển chậm trong giờ cao điểm khiến thời gian kéo dài, trong khi thu nhập từ các cuốc xe ngắn lại không tương xứng.

Chí Phương (trái) và Thành Tài liên tục theo dõi giá xăng dầu để tính toán phương án hợp lý. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, việc tăng giá cước để bù chi phí cũng không phải lựa chọn dễ dàng. Anh Phương cho rằng nếu giá dịch vụ tăng, nhiều khách hàng có thể chuyển sang những phương tiện khác.

“Giờ tăng giá dễ mất khách vì họ có quá nhiều lựa chọn”, anh Phương cho biết. Theo quan sát của anh, các nền tảng gọi xe cũng đang dần định hướng chuyển sang phương tiện sử dụng điện để giảm chi phí nhiên liệu trong dài hạn. Bản thân anh cũng cho rằng đây có thể là hướng đi phù hợp trong tương lai.

Trong khi đó, Thành Tài (20 tuổi, tài xế công nghệ tại TP.HCM) cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi giá xăng được điều chỉnh, hạ nhiệt từ 22h ngày 11/3.

“Tài xế chúng tôi chạy cả ngày nên giá xăng ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Khi nghe tin giá được điều chỉnh lại tối 11/3, tôi và nhiều đồng nghiệp thở phào vì ít nhất chi phí đi lại đã bớt căng thẳng", anh nói.

Tài kể mới cách đây ít ngày, anh phải lựa chọn tắt ứng dụng sớm hơn thường lệ, từ chối những cuốc xe quá xa vì giá nhiên liệu tăng. Anh lấy ví dụ trước đây, nếu chạy một cuốc xe khoảng 40 km/chiều, anh có thể nhận hơn 100.000 đồng trong khi tiền xăng chỉ khoảng 20.000 đồng. Khi giá xăng tăng, số tiền thu về không còn được như trước.

Nam tài xế cũng cho biết khi anh trò chuyện với khách những ngày qua, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với tình trạng của các tài xế và thể hiện sự động viên bằng những khoản tip 10.000-20.000 đồng.

"Động thái kịp thời từ các cơ quan quản lý giúp tôi bớt áp lực phí nhiên liệu, yên tâm duy trì công việc. Mong rằng tình hình xăng dầu thế giới và trong nước sớm ổn định trở lại", anh bày tỏ.

Tăng giá vé

Với các đơn vị vận tải, nhà xe khách liên tỉnh, chi phí nhiên liệu leo thang những ngày qua cũng là bài toán lớn. Nhiều doanh nghiệp vận tải khai thác tuyến cố định tại các bến xe ở TP.HCM đã gửi hồ sơ điều chỉnh tăng giá vé. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến cuối ngày 10/3, có 13 đơn vị đăng ký tăng giá trên 96 tuyến liên tỉnh, với mức điều chỉnh 5-36%.

Hôm 8/3, nhà xe Hiền Hùng (chạy tuyến Bắc Ninh, Hà Nội - Nghệ An) thông báo tăng giá thêm 50.000 đồng/vé (từ 270.000 đồng lên 320.000 đồng/giường đơn, 400.000 đồng lên 450.000 đồng/giường đôi). Đây cũng là lần đầu tiên nhà xe này điều chỉnh giá vé sau 4 năm hoạt động.

"Trước đây, mỗi xe chỉ cần đổ khoảng 4 triệu đồng tiền dầu thì nay tăng lên 6 triệu đồng. Với 4 xe của hệ thống, đi kèm những chi phí khác như nhân viên, bảo dưỡng, vận hành, nếu không tăng giá vé thì chúng tôi khó xoay xở", đại diện nhà xe chia sẻ.

Về phía hành khách, nhiều người bày tỏ sự cảm thông trước áp lực nhà xe gặp phải và ủng hộ quyết định tăng giá vé. Đại diện nhà xe cũng khẳng định phương án điều chỉnh giá vé chỉ là tạm thời.

Với thông tin giá dầu được điều chỉnh tối 11/3, phía nhà xe đang cân nhắc, tính toán để cân đối lại và sẽ sớm có thông báo đến khách hàng.

Nhiều nhà xe khách thông báo tăng giá vé. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Chung tình hình, nhà xe P.H. (tuyến Quảng Bình - Đà Nẵng) cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ từ hành khách trong giai đoạn khó khăn của ngành vận tải. Mới đây, giá vé mỗi chuyến của đơn vị được thông báo tăng thêm 20.000 đồng (từ 250.000 đồng lên 270.000 đồng/vé).

“Những ngày qua, giá dầu biến động khiến chi phí vận hành tăng lên đáng kể. Chúng tôi phải điều chỉnh giá vé tạm thời để duy trì hoạt động”, đại diện nhà xe chia sẻ.

Theo đơn vị này, nhiên liệu là một trong những khoản chi phí lớn nhất trong hoạt động vận tải. Khi giá xăng dầu tăng, chi phí mỗi chuyến xe cũng tăng theo, tác động lên doanh thu và khả năng duy trì chất lượng dịch vụ.

Nhà xe cũng cho biết việc điều chỉnh giá vé nhằm đảm bảo các chuyến xe vẫn vận hành ổn định, an toàn và duy trì chất lượng phục vụ hành khách. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động.

"Giống nhiều đơn vị khác, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại giá vé tương ứng khi giá xăng dầu bình ổn, chi phí được cân đối trở lại", đại diện nhà xe khẳng định.