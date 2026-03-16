Chờ nhổ răng tiện tay mua vé số, người đàn ông trúng độc đắc 8 tỷ

Người đàn ông ở Tây Ninh bất ngờ trúng độc đắc 4 tờ vé số trị giá khoảng 8 tỷ đồng sau khi mua ủng hộ người bán dạo trong lúc ngồi chờ nhổ răng tại phòng khám nha khoa.

Chiều 16/3, chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú (Tây Ninh), cho biết chị vừa đổi thưởng thành công 4 tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số miền Nam cho một người đàn ông may mắn.

Theo chị Lan, tấm vé trúng thưởng mang dãy số 878247, thuộc kỳ mở thưởng ngày 14/3 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An.

Người trúng thưởng là một khách hàng đến khám tại một phòng nha khoa trên địa bàn. Trong lúc ngồi chờ đến lượt nhổ răng, người này tiện tay mua vài tờ vé số từ người bán dạo trước cửa phòng khám. Đến khi dò kết quả xổ số vào buổi chiều cùng ngày, ông phát hiện các tờ vé số đã trúng giải đặc biệt.

Chị Phương Lan đổi 4 tờ vé số trúng độc đắc cho khách ở Tây Ninh. Ảnh: NVCC.

"Khi đổi thưởng, người đàn ông vẫn kinh ngạc, chưa thể tin mình trúng độc đắc", chị Lan chia sẻ.

Chủ đại lý Hùng Tú cho biết việc đổi thưởng cho người trúng giải lớn không phải là hiếm tại đại lý của chị. Theo chị, sau thời điểm công bố kết quả xổ số hàng ngày, điện thoại của đại lý thường nhận nhiều cuộc gọi từ khách hàng nhờ hỗ trợ đổi thưởng.

Thông tin từ Phòng khám Nha khoa Tây Ninh đăng tải trên mạng xã hội cũng cho biết sáng 14/3, một khách hàng đến phòng khám để nhổ răng. Trong lúc chờ đến lượt, người này ra ngoài và mua vé số từ người bán dạo.

Sau khi hoàn tất việc nhổ răng, vị khách trở về nhà nghỉ ngơi như bình thường. Đến buổi chiều, khi dò kết quả xổ số, ông phát hiện 4 tờ vé số đã trúng giải đặc biệt, với tổng giá trị giải thưởng khoảng 8 tỷ đồng .

Theo bài đăng của phòng khám, người đàn ông sau đó đã quay lại chia sẻ tin vui với nhân viên tại đây. Phòng khám cũng hỗ trợ giới thiệu đại lý để ông làm thủ tục đổi thưởng ngay trong đêm.

Chia sẻ ngắn gọn về sự việc, vị khách chỉ nói: "Sáng đi nhổ răng, tiện mua mấy tờ vé số, không ngờ chiều dò lại trúng độc đắc".