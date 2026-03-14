Nhân viên trúng số 18 tỷ, quán nhậu tấp nập khách đến xin 'vía'

Sau khi nam nhân viên quán nhậu bất ngờ trúng độc đắc hơn 18 tỷ đồng, nhiều người tìm đến quán vì tò mò và muốn xin "vía" may mắn.

Chiều 14/3, chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Bé Hoa - đại diện quán nhậu tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh - cho biết lượng khách đến quán những ngày gần đây có tăng nhẹ.

Theo chị, từ khi thông tin anh Phát, nhân viên của quán, trúng độc đắc hơn 18 tỷ đồng được lan truyền, nhiều thực khách đã tìm đến quán hơn trước.

"Phần lớn là khách quen trong khu vực, ngoài ra cũng có một số khách lạ. Nhiều người ở các khu vực lân cận ghé qua, một phần vì tò mò, một phần muốn xin 'vía' may mắn của anh Phát", chị Hoa nói.

Trước đó, ngày 11/3, anh H.T.P. - chủ quán nhậu - cho biết quán của anh có 4 nhân viên cùng trúng xổ số với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng . Trong đó, nhân viên phục vụ tên Phát là người trúng nhiều nhất, với số tiền hơn 18 tỷ đồng .

Theo anh P., khoảng 2 giờ trước thời điểm mở thưởng ngày 10/3, anh Phát đã mua nhiều tờ vé số từ một người bán rong và tặng lại một số vé cho các đồng nghiệp trong quán.

Vé số anh Phát mua trúng giải độc đắc.

Đến chiều cùng ngày, khi dò kết quả, nhiều người bất ngờ khi phần lớn số vé đều trúng thưởng. Riêng anh Phát trúng 9 tờ giải đặc biệt ( 2 tỷ đồng mỗi tờ) và 6 tờ giải an ủi (50 triệu đồng mỗi tờ).

Ngoài ra, một tổ trưởng của quán trúng 100 triệu đồng, một tổ trưởng khác trúng 2 tỷ đồng . Do chơi thân, hai người này quyết định cộng tiền thưởng rồi chia đôi. Bên cạnh đó, một nhân viên tiếp thực khác cũng trúng một tờ giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng .

"Hôm đó, chúng tôi dò vé số ngay tại quán và rất bất ngờ trước kết quả. Chính tôi là người chở Phát đi lĩnh thưởng. Sau khi trừ thuế, số tiền còn khoảng 16 tỷ đồng ", anh P. kể.

Sau khi nhận tiền thưởng, anh Phát đã chia sẻ niềm vui với các đồng nghiệp. Theo chủ quán, nam nhân viên đã tặng khoảng 40 người làm việc tại quán mỗi người 10 triệu đồng.

Một số người làm cùng tổ hoặc có quan hệ thân thiết nhận số tiền từ 50 đến 70 triệu đồng. Vợ chồng anh P. cũng được anh Phát gửi quà chia vui. Ngoài ra, người bán vé số cho anh được tặng 100 triệu đồng.