Trúng độc đắc cũng không mua nổi nhà ở Hàn Quốc

Giá nhà tại Seoul (Hàn Quốc) tăng nhanh đến mức ngay cả trúng số độc đắc cũng không đủ mua căn hộ, khiến giấc mơ an cư của nhiều người ngày càng xa vời.

Nhiều người Hàn Quốc không còn mơ tưởng trúng số sẽ giúp thay đổi cuộc đời. Ảnh minh họa: Anggit Priyandani/Pexels.

Ông Cho Soo-chul, một người thuê nhà ở Seoul ngoài 40 tuổi, đã mua vé số suốt nhiều năm với hy vọng trúng thưởng đủ tiền mua nhà. Tuy nhiên, trước giá nhà tăng quá cao, ông cho rằng mục tiêu này gần như không thể đạt được nếu không trúng giải độc đắc, theo The Korea Times.

Nhưng niềm hy vọng ấy đang dần tắt. Ông Cho nói rằng giá trị các giải độc đắc hiện nay đã giảm mạnh. "Tiền trúng số bây giờ, sau khi đóng thuế, thậm chí không đủ để mua một căn hộ trung bình ở Seoul", ông chia sẻ.

Theo ông Cho, trúng số không còn là cơ hội có thể thay đổi cuộc đời như trước. Điều này khiến ngày càng nhiều người mua vé số cảm thấy thất vọng, đặc biệt là những người thuê nhà giống ông.

Cảm giác thất vọng này được phản ánh qua số liệu do Dong Hang Lottery, đơn vị vận hành xổ số do chính phủ Hàn Quốc ủy quyền, công bố hôm 26/1. Theo đó, trong năm 2025, giá trị trung bình của giải độc đắc là 2,06 tỷ won (khoảng 1,41 triệu USD ). Tuy nhiên, sau khi trừ thuế, người trúng thưởng chỉ còn nhận khoảng 1,4 tỷ won.

Con số này thấp hơn giá trung bình của một căn hộ tại Seoul, vốn đã lên tới 1,5 tỷ won vào tháng 12/2025, theo dữ liệu riêng của KB Land - đơn vị theo dõi thị trường bất động sản thuộc Ngân hàng KB Kookmin.

Giải độc đắc lớn nhất năm ngoái cũng chỉ đạt 2,06 tỷ won, mức thấp nhất trong lịch sử, ngoại trừ năm đầu tiên xổ số Lotto ra mắt vào năm 2002.

Xu hướng giải thưởng giảm đã kéo dài suốt những năm 2020. Cụ thể, giải cao nhất lần lượt là 2,55 tỷ won năm 2022, 2,37 tỷ won năm 2023 và 2,1 tỷ won năm 2024.

Ngược lại, giá căn hộ trung bình tại Seoul vẫn tăng nhanh. Chỉ sau 6 tháng vượt mốc 1,4 tỷ won vào tháng 7/2025, giá đã lần đầu tiên vượt 1,5 tỷ won.

Vào ngày đầu năm 2026, người mua vé số xếp hàng dài trước một cửa hàng nổi tiếng ở Seoul. Ảnh: Yonhap.

Sự trái ngược giữa giá vé số trúng thưởng ngày càng thấp và giá nhà ngày càng cao xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều người Hàn Quốc mua vé số. Tổng doanh thu bán vé số trong năm 2025 đạt 6,2 nghìn tỷ won.

Con số này tăng 4,6% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi xổ số Lotto bắt đầu vào năm 2002.

Dù đơn vị vận hành xổ số không công bố chi tiết về người mua vé, một nhà kinh tế cho rằng xu hướng này "chắc chắn khiến những người muốn mua nhà cảm thấy nản lòng".

Giáo sư kinh tế Shin Il-soon của Đại học Inha nhận định: "Bất động sản từ lâu đã là tài sản được người Hàn Quốc mong muốn nhất. Nhiều người mua vé số vì chi phí mua nhà quá cao, nên họ muốn thử vận may".

Theo Ủy ban Xổ số Hàn Quốc, cơ quan giám sát hoạt động xổ số thay mặt chính phủ, việc giải thưởng giảm lại xuất phát từ chính sự gia tăng doanh số bán vé.

Ủy ban này giải thích rằng khi doanh số tăng, tổng quỹ thưởng cũng lớn hơn. Tuy nhiên, do có nhiều người tham gia hơn, khả năng có nhiều người cùng trúng thưởng cũng tăng, khiến số tiền mỗi người nhận được bị chia nhỏ.

Trong năm 2025, tổng số người trúng giải độc đắc là 812 người, tăng so với 763 người của năm trước.