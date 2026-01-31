Vì sao tình dục bị 'phớt lờ' ở Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản

Khoảng 1/4 cặp đôi tại Mỹ không quan hệ tình dục dù chỉ một lần mỗi tháng, cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong đời sống thân mật tại các quốc gia phát triển.

Mệt mỏi là nguyên nhân phổ biến khiến các cặp đôi Mỹ không còn muốn quan hệ tình dục. Ảnh: The New York Times

Kết quả này đến từ cuộc thăm dò do Talker Research (Mỹ) phối hợp với thương hiệu chăm sóc sức khỏe người lớn LELO thực hiện, khảo sát 2.000 người trưởng thành đang trong mối quan hệ nghiêm túc. Nghiên cứu chỉ ra rằng mệt mỏi, căng thẳng và sự không đồng đều về ham muốn chính là những rào cản lớn nhất của đời sống tình dục, theo The Korea Times.

Người tham gia cho biết lý do phổ biến nhất khiến tần suất quan hệ thấp là mệt mỏi (38%). Tiếp theo là khác biệt về ham muốn (29%), vấn đề sức khỏe (29%) và áp lực công việc (27%). Trung bình, các cặp đôi Mỹ quan hệ 4 lần/tháng, mỗi lần kéo dài khoảng 18,6 phút.

Dù tần suất không cao, mức độ hài lòng vẫn khá tích cực. Chỉ 14% nói họ hoàn toàn không hài lòng với đời sống tình dục, trong khi 71% cho biết hài lòng. Kết quả này cho thấy nhiều cặp đôi đặt sự gắn kết cảm xúc và chất lượng mối quan hệ lên trên số lần quan hệ.

Tuổi tác cũng tạo ra khác biệt. Thế hệ Gen Z có tần suất cao nhất, trung bình 5,3 lần/tháng, theo sau là Millennials với 5,1 lần. Trong nhóm có đời sống tình dục đều đặn, 35% cho biết họ liên lạc thường xuyên với bạn đời suốt cả ngày.

Ngược lại, chỉ 9% ở nhóm ít quan hệ duy trì mức độ giao tiếp như vậy. Những phát hiện này được giới thiệu trên nền tảng khoa học - văn hóa của Mỹ StudyFinds.

Nếu định nghĩa "không tình dục" là các cặp đôi không gặp vấn đề thể chất nhưng không quan hệ trong ít nhất một tháng, thì Nhật Bản đứng đầu trong 3 quốc gia được so sánh.

Theo khảo sát gần đây của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản, 64,2% người đã kết hôn tại nước này cho biết họ đang ở trong mối quan hệ "không tình dục" - tăng hơn 10 điểm phần trăm chỉ trong vài năm. Các chuyên gia nhận định sự gia tăng này phản ánh xu hướng "phi tình dục hóa" trong xã hội Nhật Bản, khi mức độ quan tâm đến tình dục nói chung đang giảm.

Hàn Quốc hiện chưa có khảo sát toàn quốc mới về tình trạng này. Tuy nhiên, dữ liệu lâm sàng và các nghiên cứu trong lĩnh vực y học tình dục ước tính khoảng 36% cặp đôi Hàn Quốc rơi vào nhóm "không tình dục". Các nhà phân tích cho rằng chăm sóc con cái và ngủ riêng do lịch sinh hoạt khác nhau là những nguyên nhân chính khiến sự thân mật suy giảm.

Mối quan hệ "không tình dục" ngày càng phổ biến ở các quốc gia phát triển. Ảnh: Pixabay.

Trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ các mối quan hệ không tình dục ước tính khoảng 20%. Giới chuyên gia cho rằng vấn đề này không chỉ là lựa chọn cá nhân, bởi sự thân mật tình dục gắn chặt với kết nối cảm xúc và mức độ hài lòng với cuộc sống.

Để cải thiện, các chuyên gia nhấn mạnh cần sự hỗ trợ ở tầm xã hội: giảm giờ làm việc quá dài để các cặp đôi có thêm năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần; cải thiện điều kiện nhà ở và văn hóa nuôi dạy con nhằm đảm bảo không gian riêng tư cho vợ chồng.

Bên cạnh đó, việc mở rộng tư vấn chuyên môn thông qua các trung tâm y tế công cộng và cơ sở hỗ trợ gia đình, cùng giáo dục giới tính tập trung vào giao tiếp lành mạnh trong mối quan hệ, được xem là những giải pháp quan trọng cho vấn đề đang gia tăng này.