Điều gì khiến Gen Z từ bỏ tình dục

Khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã phá vỡ nhiều kế hoạch của Gen Z. Một nghiên cứu mới cho thấy điều này đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của thế hệ này.

Chi phí sinh hoạt leo thang đang xâm lấn vào các mối quan hệ và đời sống chăn gối của giới trẻ. Khi con người phải làm việc nhiều giờ hơn, chịu áp lực lớn hơn và thậm chí từ bỏ không gian sống riêng chỉ để đủ tiền sinh hoạt, sự thân mật dần trở thành thứ xa xỉ, theo Body+Soul.

Quá mệt để nghĩ về sex

Khảo sát Sex Census 2025 của Body+Soul tại Australia cho thấy người trẻ đang giảm bớt các trải nghiệm thân mật, hủy hẹn hò và ưu tiên tìm kiếm bạn đời có hiểu biết về tài chính. Tiền bạc chưa bao giờ đóng vai trò lớn đến thế trong đời sống tình cảm.

Có tới 23% cho biết khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến họ quá căng thẳng hoặc mệt mỏi để nghĩ đến sex.

Một nghiên cứu mới từ Lovehoney tiếp tục cho thấy mức độ ảnh hưởng nặng nề mà Gen Z đang phải gánh chịu. Theo báo cáo, 65% người trong độ tuổi 18-25 vẫn đang sống cùng bố mẹ. 42% trong số đó cho biết điều kiện sống hiện tại đang ảnh hưởng tiêu cực đến chuyện hẹn hò và đời sống tình dục.

Chi phí sinh hoạt ngày càng cao gây áp lực không nhỏ đến đời sống tình dục của Gen Z. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Nhà đông người rõ ràng là rào cản lớn đối với sự thân mật. Những người trẻ sống cùng gia đình báo cáo ít hơn 46% số lần quan hệ mỗi năm so với những người đã dọn ra ở riêng.

Chuyên gia tình dục và mối quan hệ của Lovehoney, Christine Rafe, cho rằng áp lực tài chính đang khiến người độc thân nhận thức rõ hơn bao giờ hết về “chi phí thực sự” của việc hẹn hò.

“Khi thiếu sự riêng tư, cơ hội cho thân mật tình dục - dù độc thân hay có đôi - cũng giảm đi đáng kể. Đặc biệt với những người đang hẹn hò trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt, việc đi chơi hay quan hệ tình dục không ràng buộc có thể giống như một khoản đầu tư về cả thời gian lẫn tiền bạc”, bà Rafe nói.

Tình dục chưa chết

Sex tự nhiên, ngẫu hứng giờ không còn dễ dàng. Cứ 4 người thì có một người từng bị gián đoạn khi đang quan hệ.

Chuyên gia tình dục và mối quan hệ Christine Rafe nói khi quá nhiều Gen Z sống cùng bố mẹ và phải đối mặt với những khoảnh khắc ngượng ngùng bị gián đoạn giữa chừng, sex đôi khi giống như một “chiến dịch bí mật” hơn là một trải nghiệm chậm rãi, đầy cảm xúc - điều mà nhiều người cần.

“Giữa lo âu vì thiếu riêng tư và cảm giác phải ‘làm nhanh cho xong’, không khó hiểu vì sao đời sống tình dục của Gen Z đang bị ảnh hưởng”, bà lý giải.

Nhiều người trẻ sống cùng gia đình cảm thấy khó khăn khi muốn duy trì đời sống tình dục. Ảnh minh họa: Body+Soul.

Sống chung với gia đình không hoàn toàn ngăn cản chuyện quan hệ, nhưng nó buộc nhiều người phải nghĩ khác đi. Một trong 5 người cho biết họ đã tìm đến xe hơi, phòng tắm hoặc không gian ngoài trời để có những khoảnh khắc riêng tư.

Theo Rafe, điều này đôi khi lại là “phúc trong họa”. “Ham muốn và hưng phấn có thể phát triển mạnh mẽ nhờ sự mới mẻ và phá vỡ ‘kịch bản’ tình dục quen thuộc. Sex không nhất thiết phải gắn với phòng ngủ, và nếu mọi người tìm được những cách kết nối mới, đó là điều rất tích cực”, bà chỉ ra.

Chuyên gia hẹn hò và mối quan hệ Beck Thompson cũng cho rằng việc ra ngoài có thể giúp lấy lại cảm giác riêng tư, ngay cả khi nó không hoàn toàn như vậy.

Áp lực tài chính có thể khiến nhiều người cảm thấy bi quan về đời sống tình cảm của mình, nhưng theo Rafe, mọi thứ chưa đến mức tuyệt vọng.

“Rất khó để có tâm trạng khi bạn luôn lo sợ bị nghe thấy hoặc bị gián đoạn, nhưng điều đó không có nghĩa là sự thân mật đã chết”, bà nói, nhấn mạnh sự kết nối không phụ thuộc vào điều kiện hoàn hảo, mà nằm ở những khoảnh khắc nhỏ của sự vui đùa, tiếng cười và cái chạm, ngay cả khi không gian sống bị hạn chế.