Bị miệt thị vì 35 tuổi vẫn còn trinh trắng

Lauren Harkins công khai chia sẻ việc cô chưa từng quan hệ tình dục lên mạng xã hội và thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích, mỉa mai.

Harkins muốn "giữ mình" đến khi tìm được người phù hợp. Ảnh: itslaurenciaga/Jam Press.

Lauren Harkins (35 tuổi, đến từ Mỹ) cho biết cô chưa từng có bạn trai, thậm chí chưa từng đi hẹn hò. Cô quyết định chia sẻ trải nghiệm cá nhân trên mạng xã hội với hy vọng phá vỡ những định kiến về trinh tiết và tuổi tác, New York Post đưa tin.

Trên các nền tảng như Instagram, TikTok, Harkins nhấn mạnh cô "không hề xấu hổ" về việc mình là người còn trinh trắng ở tuổi 35.

"Từ khi còn là một thiếu niên, tôi đã cảm thấy việc giữ gìn mối quan hệ thân mật là điều có ý nghĩa đối với bản thân, chứ không phải điều cần vội vàng chỉ để 'bắt kịp' với những người khác", cô cho hay.

Trước quyết định này, Harkins thường xuyên nhận những nhận xét tiêu cực từ cộng đồng mạng và những người xung quanh. Một số người bình luận dưới các bài đăng của nữ TikToker rằng cô "không cư xử giống như một trinh nữ".

Ngoài ra, có không ít nhận định cho rằng Harkins nói dối, lôi kéo sự chú ý, thậm chí chỉ trích cô là người quá kiêu ngạo. Hứng chịu nhiều tai tiếng, người phụ nữ 35 tuổi dần "miễn nhiễm" với những nhận xét này.

Harkins khẳng định việc không quan hệ tình dục là không theo một truyền thống hay tín ngưỡng cụ thể nào, mà đơn giản là muốn chờ đợi một mối quan hệ sâu sắc, phù hợp.

"Gần đây, tôi mới bắt đầu cảm thấy sẵn sàng hơn với ý tưởng hẹn hò và phát triển mối quan hệ, sau quãng thời gian cảm thấy chưa bao giờ 'đủ sẵn sàng' ở tuổi trẻ hay thời 20 tuổi", Harkins nói và nhấn mạnh thêm việc chờ đợi lựa chọn phù hợp đối với cô là một quyết định "có chủ đích" và không phải điều đáng xấu hổ.