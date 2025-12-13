Chồng Trung Quốc bắt vợ quỳ gối, van xin mua quần áo gây phẫn nộ

Một đoạn video ghi lại cảnh người vợ quỳ gối trong trung tâm thương mại ở Trung Quốc, van xin chồng mua cho mình một chiếc áo khoác, đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Người vợ quỳ gối, tha thiết van xin chồng mua cho cô một chiếc áo khoác. Ảnh: Baidu.

Video được quay vào đầu tháng 12, bên ngoài một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại tại tỉnh Hồ Bắc.

Trong clip, người phụ nữ quỳ trên sàn, cầu xin chồng mua cho mình chiếc áo khoác lông vũ giá 299 nhân dân tệ (khoảng 40 USD ). Theo Đài truyền hình Hà Nam, người chồng liên tục lớn tiếng mắng vợ trong nhiều phút.

Người đàn ông đứng khoanh tay, tỏ thái độ lạnh lùng và liên tục quát: "Tôi sẽ không mua", theo nội dung ghi nhận trong video. Phần lớn cuộc đối thoại còn lại không nghe rõ, theo SCMP.

Sau đó không lâu, người chồng bỏ đi, để lại người vợ vẫn quỳ gối giữa nơi công cộng. Báo cáo không cung cấp thêm thông tin về danh tính hay hoàn cảnh của cặp vợ chồng.

Sự việc nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, với hashtag liên quan đạt khoảng 60 triệu lượt xem.

Bên cạnh làn sóng chỉ trích hành vi của người chồng, câu chuyện cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về sự độc lập tài chính của phụ nữ.

Người vợ vẫn tiếp tục quỳ khi chồng bỏ đi. Ảnh: Stheadline.

Một cư dân mạng viết: "Người đàn ông vô cảm như vậy, sao còn ở bên anh ta? Sao không ly hôn sớm?". Người khác bình luận: "Chị hãy tự kiếm tiền và tự tiêu tiền của mình. Nhân phẩm không thể có được bằng cách quỳ gối. Nếu anh ta yêu chị, anh ta sẽ không để chị phải van xin điều gì".

Một ý kiến khác cho rằng: "Sự việc này cho thấy tầm quan trọng của độc lập tài chính với phụ nữ. Phụ nữ phải tự nuôi sống mình thì mới có thể sống có phẩm giá và tự do".

Luật sư Li Jianheng, làm việc tại tỉnh Hà Nam, cho biết trên mạng xã hội rằng tính xác thực của vụ việc hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

Theo ông Li, nếu video được dàn dựng, những người liên quan có thể bị xử lý vì cố tình tạo ra xung đột giới tính bằng tình huống giả. Trong trường hợp hậu quả xã hội nghiêm trọng, họ có thể đối mặt với hình phạt tạm giữ 5-10 ngày.

Nếu sự việc là có thật, người vợ có cơ sở pháp lý để kiện chồng và yêu cầu phân chia tài sản chung. "Nếu người chồng kiểm soát toàn bộ tài chính, trong khi người vợ không có thu nhập và không được đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cơ bản, cô ấy có thể khởi kiện ra tòa", luật sư Li nói.

Ông cũng cho biết, nếu người chồng có hành vi xúc phạm hoặc bạo hành tinh thần, người vợ có thể thu thập bằng chứng để làm căn cứ pháp lý.

Nhận thức về độc lập kinh tế của phụ nữ tại Trung Quốc đại lục đang ngày càng tăng. Một cuộc khảo sát tiến hành vào tháng 10 tại thành phố Thiên Tân, với phụ nữ 20-65 tuổi, cho thấy phần lớn người tham gia coi độc lập tài chính là yếu tố quan trọng đối với hạnh phúc của phụ nữ.