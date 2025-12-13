Công an TP.HCM tìm thấy người cha Singapore đi lạc vào ngày sinh nhật

Đi lạc giữa đêm, người đàn ông Singapore may mắn được Công an TP.HCM tìm thấy an toàn và đoàn tụ với con gái đúng vào ngày sinh nhật.

Công an phường An Đông bàn giao ông Alvin cho gia đình. Ảnh: CACC.

Trả lời Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường An Đông (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ tìm kiếm và giúp một công dân Singapore đi lạc đoàn tụ với gia đình vào rạng sáng 12/12.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận trình báo về một người đàn ông nước ngoài có dấu hiệu suy giảm trí nhớ, không nhớ địa chỉ lưu trú.

Người này được đưa về trụ sở công an phường để đảm bảo an toàn và tiến hành xác minh nhân thân.

Ngay sau đó, Công an phường An Đông đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát thông tin, xác định danh tính người đàn ông đi lạc là ông Alvin (quốc tịch Singapore).

Đến khoảng 15h, lực lượng chức năng đã liên hệ và giúp ông Alvin gặp lại con gái là chị Jing Yi. Một lúc sau, chị Jing Yi trực tiếp đến trụ sở công an để đón cha trong niềm xúc động.

Chị Jing Yi cho biết ngày cha mình được tìm thấy cũng trùng với sinh nhật của ông.

Chị cũng bày tỏ sự biết ơn trước sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của lực lượng Công an TP.HCM, giúp gia đình đoàn tụ trong thời điểm đặc biệt.

Trong thư cảm ơn gửi đến Công an TP.HCM, chị viết: "Rạng sáng 12/12/2025, cha tôi - người bị lẫn - đã mất tích tại quận 1 (cũ) lúc 1h45. Đến 15h08, Công an phường An Đông đã tìm thấy ông trong tình trạng an toàn. Tôi thực sự ấn tượng trước sự thân thiện, hiệu quả và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng".