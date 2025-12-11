'Tổng tài' ra lệnh đánh người ở quán cà phê đối diện với mức án nào?

Liên quan vụ hành hung tại Times City, Nguyễn Văn Thiên đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng, đối diện nguy cơ bị xử lý hình sự, theo các luật sư.



Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998), người được cộng đồng mạng gán biệt danh "tổng tài ra lệnh đánh người" trong sự việc tại Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) ngày 17/9, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng ngày 4/12.

Trước đó, Nguyễn Long Vũ, em của "tổng tài", người trực tiếp ra tay đánh N.M.Đ (sinh năm 1997, con trai chủ quán), cũng đã bị tạm giữ do hành vi hành hung được ghi nhận từ camera an ninh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, các chuyên gia pháp lý nhận định cả Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ đều đối diện nguy cơ bị xử lý hình sự. Mức án tù sẽ tùy thuộc vào vai trò và mức độ gây nguy hiểm của từng người.

Luật sư Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn LST, nhận định việc khởi tố và tạm giam hai đối tượng cho thấy cơ quan điều tra đã đánh giá tính chất vụ việc ở mức nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để bảo đảm trật tự công cộng và răn đe những hành vi bạo lực tương tự.

Mức độ nguy hiểm của hành vi

Phân tích sâu vụ án xảy ra tại quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy, luật sư Thành Trung nhận định hành vi bị cáo buộc của Nguyễn Long Vũ và "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên đều thể hiện rõ dấu hiệu xâm phạm trật tự công cộng.

Trong đó, việc tấn công nhân viên quán giữa nơi đông người, gây hỗn loạn và làm gián đoạn hoạt động bình thường của cơ sở kinh doanh là hành vi gây mất an ninh trật tự theo đúng cấu thành của tội Gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Văn Thiên bị cơ quan chức năng bắt tạm giam ngày 4/12. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo ông Trung, nếu cả Vũ và Thiên cùng tham gia vào chuỗi hành vi, dù là người chỉ đạo, người trực tiếp tấn công, hỗ trợ, lôi kéo, kích động hoặc có mặt tại hiện trường với vai trò giúp sức, thì đều bị xem là đồng phạm.

"Pháp luật hình sự quy định rằng đồng phạm không chỉ bao gồm người trực tiếp gây ra hậu quả, mà còn là người chỉ đạo, hay cả những người tạo điều kiện cho hành vi phạm tội xảy ra. Do đó, xét về hình phạt, cả hai có thể đều đối diện với mức phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm", ông Trung nói.

Trong khi đó, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, cho rằng "tổng tài" có nguy cơ cao bị áp dụng khung hình phạt cao hơn là 2-7 năm tù bởi việc Thiên bị xem xét với vai trò người ra hiệu, thúc đẩy hành vi bạo lực là căn cứ để áp dụng khung nặng.

"Hành vi chỉ đạo đánh người qua lời nói, hay chỉ huy bằng hành động của Thiên được ghi nhận từ clip, phù hợp với tình tiết 'xúi giục người khác gây rối' tại điểm D khoản 2 tại Điều 318 Bộ luật Hình sự", luật sư Bình nói.

Hành động "ra hiệu" của Nguyễn Văn Thiên (giữa, giơ tay) do camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật bổ sung thêm mức án cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như mức độ nguy hiểm của hành vi, tình tiết giảm nhẹ chẳng hạn đầu thú, bồi thường thiệt hại, hoặc tăng nặng như có tổ chức hoặc ảnh hưởng dư luận, do tòa án quyết định, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ.

Đồng quan điểm, luật sư Trần Minh Cường, Giám đốc Công ty Luật TMC Lawyers, cho biết "tổng tài ra lệnh đánh người" cũng khó thoát khung phạt, trong trường hợp cơ quan chức năng tìm ra bằng chứng chứng minh được ý chí và hành vi của Thiên là nguyên nhân dẫn tới hậu quả.

Theo ông Cường, trong cấu trúc đồng phạm, người chủ mưu, xúi giục hoặc chỉ huy thường bị đánh giá là có mức độ nguy hiểm cao hơn người trực tiếp thực hiện hành vi.

Nguy cơ "tội chồng tội"

Ngoài cáo buộc gây rối trật tự công cộng, các chuyên gia pháp lý cho rằng cả Thiên và Vũ có thể tiếp tục bị xem xét trách nhiệm theo Điều 134 Bộ luật Hình sự về tội Cố ý gây thương tích, nếu tỷ lệ thương tích của nạn nhân đủ điều kiện khởi tố và người bị đánh yêu cầu xử lý. Đây là yếu tố khiến vụ án có khả năng chuyển sang dạng "tội chồng tội", làm mức hình phạt của hai bị can tăng mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, luật sư Ngô Việt Bắc, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Tây Nguyên, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết nhóm bạn của Thiên còn đối diện với mức phạt khi vi phạm về Luật phòng chống tác hại thuốc lá, trong trường hợp công an có đủ cơ sở chứng minh Thiên hút thuốc lá nơi công cộng, trong phòng kín có biển cấm hút thuốc.

Bảng cấm hút thuốc tại quán cà phê xảy ra sự việc. Ảnh: Ánh Hoàng.

Luật sư Ngô Việt Bắc cho biết người hút thuốc ở địa điểm cấm có thể bị xử phạt hành chính theo Khoản 1, Điều 25 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 200.000-500.000 đồng.

Sự việc diễn ra vào ngày 17/9, bắt nguồn từ tình tiết nam nhân viên N.M.Đ., làm việc tại quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, nhắc nhóm của Nguyễn Văn Thiên không hút thuốc trong khu vực kín có biển cấm.

Sau lời nhắc, Nguyễn Long Vũ, người đi cùng Thiên, bất ngờ lao vào quầy pha chế đấm và quật Đ. ngã xuống sàn. Camera ghi lại cảnh Thiên đứng cạnh, khoanh tay rồi ra hiệu bằng tay ngay trước khi Vũ tiếp tục tấn công. Clip lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Trước thời điểm bị bắt, Thiên xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội. Người này đăng tải triết lý về làm giàu trên trang cá nhân, đồng thời bán khóa học đánh vào đối tượng gia đình có con nhỏ.

