'Tổng tài ra lệnh đánh người' ở quán cà phê vừa bị bắt là ai?

Trước khi bị bắt tạm giam vì vụ hành hung người ở quán cà phê, Nguyễn Văn Thiên xây dựng hình ảnh doanh nhân, nói đạo lý và vướng nhiều ồn ào khác trên mạng xã hội.

Nguyễn Văn Thiên vừa bị tạm giam vì liên quan vụ hành hung người ở quán cà phê Hà Nội.

Liên quan vụ đánh người ở quán cà phê tại Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), hôm 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam thêm Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội).

Theo chứng cứ, tài liệu điều tra, Thiên là người đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002) đánh anh N.M.Đ. (sinh năm 1997, làm việc tại quán).

Kể từ khi vụ việc xảy ra vào ngày 17/9, Nguyễn Văn Thiên cũng trở thành nhân vật thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, gắn với danh xưng "tổng tài".

Cách kiếm tiền của "tổng tài"

Trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Thiên tự giới thiệu là chủ tịch Win Business Academy, một công ty chuyên mở khóa học đào tạo tài chính. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này có ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn...

Doanh nghiệp này do 5 cá nhân góp vốn thành lập, có vốn điều lệ 3 tỷ đồng . Trong đó, Thiên góp 1,83 tỷ đồng (61% vốn còn lại), giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Thành lập từ tháng 11/2022, song đến tháng 7, công ty mới ra mắt khóa học trực tuyến đầu tiên về tài chính gia đình, có giá đã "giảm sâu" là 299.000 đồng (ban đầu là 1 triệu đồng).

Theo đăng ký, doanh nghiệp có trụ sở chính tại số 14B Phạm Văn Đồng, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của công ty là "không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký".

Nguyễn Văn Thiên vào năm 2019, khi xuất hiện trên truyền hình chia sẻ về trò chơi Cờ Ngũ Hành.

Trước đó vào tháng 10/2019, xuất hiện trong một bản tin trên truyền hình, Nguyễn Văn Thiên được giới thiệu là tác giả trò chơi Cờ Ngũ Hành, lấy cảm hứng từ âm dương ngũ hành, các vì sao xoay quanh hệ Mặt trời, mô tả cuộc chiến tranh giữa ngày và đêm trong Thái dương hệ. Bộ cờ có mức giá 39.000 đồng/sản phẩm.

Ngoài ra, Thiên còn cho ra mắt bộ giáo cụ tài chính Cờ Doanh Nhân, được giới thiệu là "lấy cảm hứng từ nền kinh tế thị trường Việt Nam theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa".

Trong một bài viết hồi tháng 6/2024, Nguyễn Văn Thiên cũng tự nhận là một trong số người quản trị (admin) của nhóm Facebook "Ý tưởng khởi nghiệp" có khoảng 355.000 thành viên. Mục tiêu nhóm nhằm chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh, đầu tư từ thành viên trong cộng đồng và kết nối các nguồn lực.

Bị tố "phông bạt" từ thiện, nói đạo lý

Sau khi gây chú ý với vụ việc hành hung người ở quán cà phê, Nguyễn Văn Thiên có tới 114.000 người theo dõi trang Facebook cá nhân.

Đầu tháng 10, Nguyễn Văn Thiên đăng tải loạt ảnh tham gia cứu trợ ở vùng lũ Hà Tĩnh, cho biết đã trao 50 phần quà và 50 triệu đồng của mạnh thường quân cho bà con xã Thạch Khê.

Tuy nhiên sau đó, Thiên bị bà Đ.D.H., đại diện công ty tổ chức chuyến từ thiện, tố "nhận vơ" công trạng, đăng bài giống như bản thân tự đi trong khi chỉ đồng hành với công ty tổ chức.

"Tổng tài" còn ra mắt sản phẩm âm nhạc, lấy nghệ danh là GOD.

Nói với Tri Thức - Znews, Thiên cho biết tranh cãi xuất phát từ hiểu lầm. Anh đăng bài từ nội dung và hình ảnh sao chép của một số thành viên trong đoàn, không biết đó là chuyến đi thuộc chương trình thiện nguyện của công ty bà H.

Sau đó, anh đã chỉnh sửa bài đăng, gọi điện trao đổi trực tiếp với bà H. và hiểu lầm đã được giải quyết trong tinh thần thiện chí.

Đến đầu tháng 11, Thiên tiếp tục thông báo đã gửi tặng 500 cuốn sách cho các em nhỏ ở vùng lũ miền Trung thông qua một dự án quyên góp.

Nguyễn Văn Thiên cũng nhiều lần khiến dân mạng ngán ngẩm khi liên tục đăng tải các bài viết kêu oan, nói đạo lý.

Ngày 29/10, 40 ngày sau khi Nguyễn Long Vũ bị tạm giam, Thiên cũng đăng bài viết kể khổ, bày tỏ sự đau lòng trước tình trạng của "em trai" đồng thời nhắn nhủ bà X. - mẹ nạn nhân - bày tỏ mong muốn được tha thứ để sự việc sớm khép lại. Trước đó vào ngày 19/9, Thiên đã trực tiếp đến quán cà phê mong được nói chuyện, xin lỗi gia đình nạn nhân song bị đuổi về.

"Tổng tài" sinh năm 1998 cũng khiến nhiều người khó hiểu khi "debut" làm rapper trong thời gian này, liên tục tung ra các bài nhạc rap, lấy nghệ danh là GOD. Người này được cho cố tình tạo sự chú ý, câu tương tác bởi nội dung các bài nhạc liên quan với vụ đánh người, đáp trả "antifan".

Dưới mỗi bài đăng, phần lớn là bình luận, biểu tượng cảm xúc tiêu cực. Trong khi đó, "tổng tài" cũng không ngại nhiều lần đôi co, đốp chát với ý kiến trái chiều.